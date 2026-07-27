Бьянка: «Ненавижу шопинг, красить голову, краситься»

Певица Бьянка признается, что любит проводить время с друзьями в разных необычных местах. Причем дата отдыха планируется заранее. И если кто-то из товарищей нарушает договоренности, то подвергается суровому наказанию.

Об этом, а также о нелюбви к шопингу и планах на лето Бьянка рассказала журналистам в кулуарах фестиваля VK Fest.

Бьянка: «Не вижу проблемы, чтобы целое лето отдыхать где-то на Бали, во Вьетнаме, в Шотландии, Африке»

- Какой летний отдых вы предпочитаете: активный, с экскурсиями или пляжный с купанием?

- Нет, точно не активный, я итак слишком много тренируюсь. Я не любительница подниматься по всем этим ступенькам, чтобы посмотреть какой-то замок. Мне это совсем неинтересно.

Я приезжаю на отдых лежать и плавать. Это для меня максимальная нагрузка.

- Как вы проводите время с друзьями?

- Мы очень любим ездить за город, в какие-то кэмпы, чтобы вместе там пожарить шашлычок, поплавать в бассейне либо полежать в чане, в бане с лимонами и ветками.

Это больше семейный отдых, несмотря на то, что возраст моих друзей разнится от 20 до 55 лет. Но они любят природу.

- А как вам работается летом? Можете потрудиться до изнеможения?

- Это все зависит от планов и целей. Если есть какие-то цели и достигаторство, значит, нужно очень много работать. Если же ты от всего устал, то не вижу проблемы, чтобы целое лето отдыхать где-то на Бали, во Вьетнаме, в Шотландии, Африке.

- С друзьями?

- Мы договариваемся за месяц. У нас стоит дата, число, что мы все вместе встречаемся, и эти даты не нужно никому занимать.

И если кто-то не приезжает, то все, он нам больше не друг.