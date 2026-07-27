Бьянка: «Ненавижу шопинг, красить голову, краситься»

Певица Бьянка признается, что любит проводить время с друзьями в разных необычных местах. Причем дата отдыха планируется заранее. И если кто-то из товарищей нарушает договоренности, то подвергается суровому наказанию.
Об этом, а также о нелюбви к шопингу и планах на лето Бьянка рассказала журналистам в кулуарах фестиваля VK Fest.
Бьянка: «Не вижу проблемы, чтобы целое лето отдыхать где-то на Бали, во Вьетнаме, в Шотландии, Африке»
- Какой летний отдых вы предпочитаете: активный, с экскурсиями или пляжный с купанием?
- Нет, точно не активный, я итак слишком много тренируюсь. Я не любительница подниматься по всем этим ступенькам, чтобы посмотреть какой-то замок. Мне это совсем неинтересно.
Я приезжаю на отдых лежать и плавать. Это для меня максимальная нагрузка.
- Как вы проводите время с друзьями?
- Мы очень любим ездить за город, в какие-то кэмпы, чтобы вместе там пожарить шашлычок, поплавать в бассейне либо полежать в чане, в бане с лимонами и ветками.
Это больше семейный отдых, несмотря на то, что возраст моих друзей разнится от 20 до 55 лет. Но они любят природу.
- А как вам работается летом? Можете потрудиться до изнеможения?
- Это все зависит от планов и целей. Если есть какие-то цели и достигаторство, значит, нужно очень много работать. Если же ты от всего устал, то не вижу проблемы, чтобы целое лето отдыхать где-то на Бали, во Вьетнаме, в Шотландии, Африке.
- С друзьями?
- Мы договариваемся за месяц. У нас стоит дата, число, что мы все вместе встречаемся, и эти даты не нужно никому занимать.
И если кто-то не приезжает, то все, он нам больше не друг.
Бьянка. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Бьянка: «Мы можем погибнуть даже на поле»
- А бывает, что от многих артистов слышишь, что у них нет времени видеться. Разве что на съемках…
- Это не дружба. Но я никого не осуждаю. Но для меня дружба – это что-то вне работы. А те люди, которых вы упомянули, - это коллеги, которые поддерживают отношения и не более того.
- Какие у вас планы на лето?
- Я планирую поехать в Занзибар. Пока мы с друзьями выбираем направление. У нас есть еще целых две недели до выпуска клипа и трека.
Вот пока что думаем.
- А что это клип и песня?
- Этим летом я планирую выпустить трек «Я машина, я насос». Я написала его недавно. Это танцевальный имиджевый трек, видео, на которое я сама придумала сценарий и выбирала локации.
У нас одна и та же съемочная группа и самые крутые танцоры.
- Вернемся к теме отдыха. А как на счет экстрима?
- У меня есть товарищи - любители квадроциклов. Сама же я водить не умею, могу только ехать вперед по полю, чтобы потом кто-то нажал на тормоз. А так, мы можем погибнуть даже на поле.
Поэтому я не сильно люблю все эти кораблики, бананы, парашюты. Если только будет какая-то очень крутая яхта, то я соглашусь на такой отдых.
И еще буду ловить тунца. Однажды на Бали мы катались на огромном корабле и словили тунца ростом выше меня. Мы его так свежим и ели, и это было невероятно.
- Любите рыбалку?
- Я обожаю рыбалку.
- Но это больше мужское увлечение. А что на счет женских?
- Ненавижу шопинг, красить голову, краситься.
- Но с подругами-то ходите в салоны красоты?
- У меня подруги так устают, что им не до салонов красоты. Мы в основном вызываем всех на дом.
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