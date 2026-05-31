Боты за 1,5 млн, развод родителей и «Грэмми»: где сейчас дочь Алсу Микелла Абрамова

Как все помнят, в 2019 году девочка волшебным образом вышла в финал проекта «Голос. Дети» и неожиданно для всех победила с огромным отрывом (56% голосов против 27% от ближайшего преследователя Ержана Максима).

Если бы Микелла была выдающейся артисткой от Бога, никто бы ничего не сказал. Но выступила девочка, мягко говоря, неидеально, а потом волна народного негодования поднялась так высоко, что Первый канал назначил проверку результатов голосования - и выявил накрутку голосов.

Канал аннулировал победу Абрамовой. Беспрецедентный случай. Кажется, что всем все сразу было понятно. Но нет - родители девочки (в общем-то не виноватой) упирались до последнего. И только теперь, спустя 7 лет, правда наконец всплыла.

«Лично купила 40 СМС»

«Главное в детстве - не умереть от родительской любви!» - восклицает Константин Райкин в известном спектакле «Р», явно понимая, о чем говорит. Сенсация с победой Микеллы Абрамовой, разумеется, была рукотворной: аппараты с симками для механического голосования за Микеллу отправляли тысячи голосов, хитроумно обходя систему антиспам-защиты. Так родители - певица Алсу и ее тогдашний муж, бизнесмен Ян Абрамов, - старались сделать подарок для дочки ко дню рождения. Закончилось все более чем печально. После фейковой победы, которую Первый канал выявил вместе с крупной IT-компанией, занимающейся кибербезопасностью, результаты обнулили. И победу разделили между всеми финалистами. Микелла тогда на вручение наград в эфир не приехала.

Как выяснилось, боты сделали более 30 000 звонков и отправили более 8000 СМС в поддержку юной певицы. Стоило это для успешного предпринимателя Яна Абрамова сущие копейки: 1,5 млн руб. Но и это Алсу продолжала отрицать.

Комментарии певицы по этой чувствительной теме были более чем странными. Сначала прозвучало: «Я ничего об этом не знаю, даже не представляю, как это работает». Потом была попытка надавить на жалость, тем самым спасая репутацию: мол, выигранный миллион рублей Микелла передала бы в фонд, который занимается лечением онкобольных детей. Позже артистка не могла сдержать раздражения: «Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы как гиены».

А потом Алсу и вовсе начала доказывать, что все было правильно и легально.

«Даже если вычесть 38 тысяч сомнительных голосов, то каким образом это влияет на победу? - возмущалась мама. - За Микеллу поступило 145 - 146 тысяч голосов. Следующий участник получил 65 тысяч. У меня 2 млн подписчиков. Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях! Это не запрещено. И я признаюсь, что да: я покупала голоса. В том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. В рамках этого так называемого голосования, которое на самом деле было аукционом. Все участники всех сезонов покупали голоса! Каждое СМС стоило денег. Об этом постоянно говорил Нагиев: покупайте, покупайте, это в помощь детям… Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона».

«Пожалуйста, остановись!»

А потом семья Алсу развалилась. Вокалистка уличила мужа в измене, в 2024 году состоялся развод. С тех пор ничего хорошего про бывшего супруга артистка не говорила. И поэтому, когда в конце мая 2026 года Алсу обвинила Яна Абрамова в том, что это он придумал купить дочке победу в «Голосе», все дружно закивали: ну конечно, это он виноват.

- Наверное, эта тема неизбежна и нужно уже поставить точку, - заговорила Алсу в эфире шоу «Достояние республики». - Прошло уже семь лет, но, честно говоря, сердце побаливает. Для меня это был непростой период в жизни. Действительно, в финале программы было вмешательство в процесс голосования. Я к этому никакого отношения не имела. И тем более моя дочь Микелла. Когда я поняла, что идет какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: «Пожалуйста, остановись. Не делай этого». Моя просьба была проигнорирована, потому что папа любит свою дочь и хотел сделать как лучше. Но, к сожалению, получилось так. Я хочу извиниться и перед Первым каналом, и перед всеми участниками этого проекта. ￼

Где сейчас Микелла?

Сразу после переживаний из-за фейковой победы Микелла заявила, что продолжит карьеру. И продолжила. Записывала песни и клипы. Спела композицию «Снежинка» в мультике «Енотки». Стала соведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» (в музыкальной рубрике). И все же в России, судя по всему, двигать карьеру с неприятным шлейфом после детского «Голоса» было проблематично. Тогда родители отправили дочь в США.

В 14 лет Абрамову устроили в элитную школу-пансион The Hun School of Princeton, которая расположена в паре километров от Принстонского университета. Там Микелла проучилась вплоть до выпуска, изредка делясь в социальных сетях фотографиями с друзьями. Видеоролики с музицированием за гитарой заменили снимки с отдыха.

Сейчас девушке стукнуло 18 - она поступила в американский исследовательский Университет штата Огайо на экономический факультет. Изредка, раз в месяц, выкладывает фото в красивых платьях или с подругами из кафе. Но музыку, как уверяет мама, не бросила. Просто сместила акцент на образование, не разочаровавшись в своих талантах.