Бородина отдохнула на 600 тысяч в Дубае, а Кудрявцева уехала в санаторий Подмосковья

Лера Кудрявцева любит восстанавливать силы в санатории. «Вечеринки после 30 выглядят именно так», - шутит телеведущая. Кудрявцева с дочкой Марией побывала в сочинском санатории, где у каждой было свое расписание процедур, а в нем - ингаляции, гидромассажные ванны с пихтой, лазеротерапия и многое другое.

Естественно, в ежедневном санаторном рационе были прогулки и воздушные морские ванны. Кудрявцева объясняет, почему так любит санаторий в Сочи: «Это мое воспоминание детства, потому что я постоянно ездила сюда с мамой, когда была маленькая. Он до сих пор живой, он прекрасный. Мало того, сделали реконструкцию, невероятно крутые номера, классная санаторная база».

Также в Сочи отдыхает телеведущая Екатерина Андреева. В ее расписании и активное времяпровождение (ныряет с аквалангом), и приятное - баня, экскурсии и занятия спортом в дендрарии, воздушные ванны на террасе с видом на горы.

Сутки в санатории (проживание, питание, обследование, санаторно-курортные процедуры) стоят от 15 тыс. руб. Перелет Москва - Сочи экономклассом - от 4 тыс. руб., бизнес-классом - от 50 тыс. руб.

От 300 тыс. руб. - за неделю в Ялте