Бородина отдохнула на 600 тысяч в Дубае, а Кудрявцева уехала в санаторий Подмосковья

Знаменитости успели отдохнуть уже в мае. Мини-отпуск у всех был разный: одни купались и загорали, другие ездили по экскурсиям, третьи провели время с пользой для здоровья в санатории. Звезды часто выбирают дорогие отели и санатории, поэтому их отдых стоит столько, что поклонники удивляются. Узнали, сколько стоит похожий мини-отпуск на одного человека.
От 100 тыс. руб. - за неделю Сочи
Екатерина Андреева на террасе своего номера в Сочи. Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети
Лера Кудрявцева любит восстанавливать силы в санатории. «Вечеринки после 30 выглядят именно так», - шутит телеведущая. Кудрявцева с дочкой Марией побывала в сочинском санатории, где у каждой было свое расписание процедур, а в нем - ингаляции, гидромассажные ванны с пихтой, лазеротерапия и многое другое.
Естественно, в ежедневном санаторном рационе были прогулки и воздушные морские ванны. Кудрявцева объясняет, почему так любит санаторий в Сочи: «Это мое воспоминание детства, потому что я постоянно ездила сюда с мамой, когда была маленькая. Он до сих пор живой, он прекрасный. Мало того, сделали реконструкцию, невероятно крутые номера, классная санаторная база».
Также в Сочи отдыхает телеведущая Екатерина Андреева. В ее расписании и активное времяпровождение (ныряет с аквалангом), и приятное - баня, экскурсии и занятия спортом в дендрарии, воздушные ванны на террасе с видом на горы.
Сутки в санатории (проживание, питание, обследование, санаторно-курортные процедуры) стоят от 15 тыс. руб. Перелет Москва - Сочи экономклассом - от 4 тыс. руб., бизнес-классом - от 50 тыс. руб.
От 300 тыс. руб. - за неделю в Ялте
Петр сделал предложение Агате в парке с видом на их отель. Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Агата Муцениеце успела загореть во время путешествия по Крыму. Актриса с женихом композитором Петром Дрангой и дочерью Мией провела много времени на экскурсиях и наслаждалась отдыхом в самом роскошном отеле рядом с Ялтой. Помолвка Муцениеце и Дранги состоялась там же - в винном парке санаторно-курортного комплекса Mriya.
Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Сутки проживания (с питанием) в самом шикарном санаторно-курортном комплексе уровня 5 звезд в семейном номере - от 43 тыс. руб. Поезд Москва - Симферополь, купе - от 17 тыс. руб., люкс - от 100 тыс. руб.
От 500 тыс. руб. - за неделю в Абано-Терме
Лариса Рубальская принимает грязевые ванны в Италии. Фото: личная страница Ларисы Рубальской в социальной сети
Поэтесса Лариса Рубальская отдыхает в итальянском городе Падуя, так как там находится бальнеологический курорт Абано-Терме. На этом курорте используют термальные воды и грязи для оздоровительных процедур, лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рубальская посещает процедуры и местные кафешки, но признается, что уже мечтает о домашнем московском борще. Лариса Алексеевна здесь оздоравливается в ином формате, чем на Родине.
Выгодных курсовок на итальянском курорте, в которые были бы включены обследования, процедуры и питание, - нет. Поэтому за все приходится платить отдельно, а это выходит дороже проживания. Если сутки в отеле премиум уровня стартуют от 30 тыс. руб., то процедуры и трехразовое питание - столько же, а чаще - больше.
На различных итальянских курортах в мае также отметились: руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий с женой Лианой, Олег Шелягов (бизнесмен, один из лидеров рынка ритуальных услуг) с женой Викторией.
Сутки в отеле (проживание, завтрак) - от 30 тыс. руб. Перелет Москва - Венеция (с пересадкой) экономклассом - от 40 тыс. руб., бизнес-классом - от 400 тыс. руб.
От 600 тыс. руб. - за неделю в Дубае
Полина Гагарина загорела в Дубае. Фото: t.me/gagara1987official
В Дубае успели накупаться и загореть многие знаменитости с семьями: Ксения Бородина, Валерия, Ольга Серябкина и многие другие. Днем все на пляже, а вечером посещают рестораны и концерты. Звезды бронируют отели пять звезд на берегу Персидского залива с включенным завтраком, днем заказывают еду на пляж, а на вечер заранее бронируют места и билеты в популярные заведения. Развлечения и ужины в ресторанах на этом курорте стоят дорого. Полина Гагарина с детьми отдохнула в отеле, где все предусмотрено для комфортного пляжного отдыха с детьми.
Отель 5*, где отдохнула Гагарина. Фото: t.me/gagara1987official
Сутки в элитном отеле стартуют от 70 тыс. руб. Перелет Москва - Дубай экономклассом - от 18 тыс. руб., бизнес-классом - от 77 тыс. руб.