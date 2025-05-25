Бородина надела купальник из ткани сирсакер, а Чеботина в завязках и перетяжках

Полина Диброва на этом фото в спортивном купальнике. Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва - обладательница пышной груди (после пластики), а с ней неудобно плавать и опасно находиться на солнце в микрокупальниках.

Поэтому и выбрала для активного времяпровождения модель лаконичного дизайна с акцентом на удобство - нет глубоких вырезов в области груди, элементов декора. Эта лаконичность в купальниках спортивного стиля компенсируется яркими расцветками, актуальными принтами. Диброва выбрала анималистичный принт.