Бородина надела купальник из ткани сирсакер, а Чеботина в завязках и перетяжках

До старта сезона отпусков остаются считаные дни. А значит, пора покупать купальник. Не важно, куда мы в нем пойдем загорать - на городской или курортный пляж, на шашлыки с друзьями или на дачу. Главное - себе в нем нравиться. Вместе со звездными модницами демонстрируем пару актуальных моделей сезона.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальных сети
Ксения Бородина демонстрирует купальник из ткани сирсакер - жатого материала с синтетическими волокнами. Он мягкий, облегает фигуру с учетом всех ее особенностей - идеальная посадка. Мягкая, воздушная структура не только приятна на ощупь, но у нее еще и хорошая гигроскопичность. Жатые купальники остаются в тренде второй сезон. Яркие цвета, как всегда, актуальны на пляже - выбирайте тот оттенок, что вам идет.
Фото: личная страница Полины Дибровой в социальных сети
Полина Диброва на этом фото в спортивном купальнике. Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва - обладательница пышной груди (после пластики), а с ней неудобно плавать и опасно находиться на солнце в микрокупальниках.
Поэтому и выбрала для активного времяпровождения модель лаконичного дизайна с акцентом на удобство - нет глубоких вырезов в области груди, элементов декора. Эта лаконичность в купальниках спортивного стиля компенсируется яркими расцветками, актуальными принтами. Диброва выбрала анималистичный принт.
Фото: личная страница Люси Чеботиной в социальных сети
Люся Чеботина известна как стильная барышня. Поэтому у певицы и пляжный костюмчик соответствующий - под ним максимально открытый купальник. Но купаться можно прямо в этом костюмчике, не снимая верх, - вариант для стеснительных отпускниц. Модная фишка - обилие завязок, перетяжек.
Фото: личная страница Елены Летучей в социальных сети
Елена Летучая демонстрирует сразу две самые ходовые модели. На телеведущей классика пляжного жанра - купальники в бельевом стиле. Подобные силуэты мы привыкли видеть в линейках нижнего белья. Их переносят на пляж, дополняя крой небольшими деталями - металлические бретели, пояски, креативный силуэт плавок. Многим важны комфорт и поддержка бюста - как в обычном белье.
Фото: личная страница Елены Летучей в социальных сети
Обеспечить это помогают лифы с классическими чашками и лифы-балконет (это бюстгальтер с открытыми чашечками, широко расставленными бретельками и широкой перепонкой, соединяющей чашечки).
Фото: личная страница Валентины Ивановой в социальных сети
Валентина Иванова отдыхает на Мальдивах с женихом Тимати, его мамой и детьми. Модель перестала скрывать беременность и демонстрирует животик. Она выбрала классику жанра - купальник бикини. Такие купальники опять объявили ультрамодным фасоном сезона. Еще он нравится любительницам загара, так как оставляет минимум следов на теле.
Фото: личная страница Миа Бойка в социальных сети
Миа Бойка любит купальник бандо - это когда верх больше похож на топ, в том числе из-за отсутствия завязок. Кстати, у певицы и ткань пляжного наряда модная - жатая. Белый и телесный цвета считаются классическими в купальной моде, а черный в этом жанре - на втором месте.