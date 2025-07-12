Бородина и Сердюков едят уху у костра на Алтае, а Бузова осела в своем доме в Сочи

Ксения Бородина с мужем Николаем Сердюковым сразу после свадьбы улетели на Алтай отмечать годовщину знакомства. Там год назад снимали телешоу "Последний герой", на котором и начался роман телеведущей и блогера. Молодожены брали индивидуальный тур: их возили по экскурсиям и устраивали пикники на природе.

На фото - пара ест уху у костра, за кадром - помощники, которые это все приготовили. Отдых на Алтае - мечта, так как природа шикарная. Бородина довольна: