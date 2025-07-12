Бородина и Сердюков едят уху у костра на Алтае, а Бузова осела в своем доме в Сочи

Ксения Бородина с мужем Николаем Сердюковым сразу после свадьбы улетели на Алтай отмечать годовщину знакомства. Там год назад снимали телешоу "Последний герой", на котором и начался роман телеведущей и блогера. Молодожены брали индивидуальный тур: их возили по экскурсиям и устраивали пикники на природе.
На фото - пара ест уху у костра, за кадром - помощники, которые это все приготовили. Отдых на Алтае - мечта, так как природа шикарная. Бородина довольна:
"Алтай - мое место силы. Место, где родилась наша любовь. Самой большой мечтой было вновь прикоснуться к камню Рериха в долине Ярлу. Этот камень считается местом, где можно обрести спокойствие и почувствовать связь со Вселенной. А теперь мы сделали это вместе".
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
Анна Семенович с женихом, бизнесменом Денисом Шреером, купалась в море и загорала на вилле с бассейном в турецком отеле. Певица сообщила, что ест вкусно, но мало. И, как все мы, Анна резюмирует в конце отпуска:
"Все-таки отдых - дело хорошее. Но почему его всегда мало, мне только понравилось лениться..."
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Ольга Бузова слетала на пару дней в Сочи, где у нее домик в районе Красной Поляны: подышала горным воздухом, сходила в баньку. Бузова сообщила, что Красная Поляна - ее любимое место:
"Шикарная погода, жду вечерний массаж и 9 часов полноценного сна".
Фото: личная страница Ляйсан Утяшевой в социальной сети
Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей улетела в ЮАР. В свой 40-й день рождения гимнастка и телеведущая побывала на мысе Доброй Надежды, экскурсий было много. Ляйсан сообщает:
"Местные безумно дружелюбно и радушно относятся к туристам. В магазинах и ресторанах часто можно увидеть танцующих и поющих людей, что добавляет еще больше шарма этому месту! Уникальная природа, в которой каждый найдет для себя что-то особенное в любую погоду - и зимой, и летом: красоты тут неописуемые!"
Фото: личная страница Марии Погребняк в социальной сети
Мария Погребняк увезла сыновей на отдых в Турцию - на фото блогер с Павлом и Алексеем, а рядом в коляске Владимир. Мария на курорте подхватила вирус, врач назначил ей лекарство, к счастью, дети не заболели. Погребняк советует купаться только в море.
"У меня не ротавирус, но очень много детей здесь болеют ротавирусом. Поэтому я своим категорически запрещаю плавать в бассейне, только купаться в море", - поделилась Мария.
Фото: личная страница Натальи Подольской в социальной сети
Регина Тодоренко на три дня вывезла ближайших подружек на отдых в Турцию в шикарный отель в честь своего недавнего 35-летия. Беременная телеведущая успевала по утрам ходить на йогу, а потом активно проводила время с подругами. В Бодруме девушки катались на яхте, плавали, загорали. Певица Наталья Подольская успела похвастаться фигурой в купальнике - заметно похудела.