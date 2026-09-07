Борис Дергачев о «Мастере игры»: «Не хочется заходить в душу людям с просьбой: «Давай ты не будешь меня грохать»

С 3 сентября в прокат вышел фильм «Мой папа – медведь 2». Это продолжение трогательной истории о девочке Маше, однажды поверившей, что ее папа Миша действительно превратился в хозяина тайги. Но на самом деле Мария общалась с настоящим медведем Томом.
В новой серии Маша ищет отцу невесту и призывает на помощь его школьную любовь. Пока повзрослевшие одноклассники разбираются на даче в своих амурных делах, девочка сбегает в лес – к медведю Тому. А тот уже к этому времени стал папой, обзавелся медвежонком и пытается спасти свою «жену»-медведицу.
Папе Мише же предстоит снова выручить свою неугомонную дочь, так любящую приключения.
К своим главным ролям вновь вернулись Ева Смирнова и Борис Дергачев. В интервью Teleprogramma.org Борис рассказал о безопасном общении с медведем Томом, втором появлении на «Мастере игры» и своей работе на даче.
Борис Дергачев: «Медведь Том безопаснее, чем некоторые артисты на площадке»
- Борис, тяжело ли сниматься с медведями?
- Очень тяжело, особенно с маленькими, потому что они еще ничего не соображают. Медвежата как трехмесячные дети – только умеют бегать на четвереньках. За ними нужно постоянно скакать, ухаживать, нужно жить в их графике.
Потому что если бы мы не успели снять медвежат в этот период, они бы просто выросли. Переходный возраст!
- Не страшно?
- Когда снимали первый фильм, то было страшно. Там снимался большой медведь Том. Сначала смотришь на него: он просто маленький мишка, как с картинки. А когда он решил почесать спинку, я понял, что там нуль жира, одни мышцы.
И медведь выдыхает пар на три метра сразу. Так что это опасное животное и заигрывать с ним не нужно. Несмотря на то что Том - это один из самых тренированных медведей у нас в СНГ.
-И не опасный?
-Он безопаснее, чем некоторые артисты на площадке (Смеется).
Однако у нас была инструкция по безопасности. Мы не должны были душиться духами, есть что-то сладкое. В лесу нужно аккуратно использовать и антисептики.
- Что было самым сложным на съемках фильма «Мой папа – медведь 2»?
- График. Я снимал сериал «Праздники» и в свои выходные уезжал в Минск, спал в поезде. Очень приятно, что в Беларуси меня встречали радушно и дома на «Праздниках» - как на праздник.
- Что бы вы сделали, если бы на самом деле встретились бы с медведем?
- Я бы, наверное, замер. Даже если вы встретите лося, который кажется неповоротливым, не нужно делать лишних движений. Животное тебя всегда догонит. Это его среда.
Если бы мы бегали по Тверской или по дворам, где живем, то, возможно…
- Там есть куда спрятаться…
- Ну да, в метро (Смеется).
Борис Дергачев с партнерами по фильму Романом Курцыным, Софьей Зайкой и Евой Смирновой. Фото: компания «Киноцех»
- В фильме ведь снимались не только медведи, но и кролики, уж. Как работалось с ним?
- Вы знаете, я вам так скажу. Наша главная героиня Ева не боится медведей, но боится бабочек.
Представляете, она спокойно чувствует себя в сценах с Томом, но когда мы снимали сцену в доме, полетел какой-то мотылек, и она просто выбежала с криками: «Пожалуйста, уберите его, я не могу». Вот это забавно.
- А вы змей не боитесь?
- Опасных змей стоит опасаться.
- Вы сами ходите в походы?
- Сейчас пока не получается. Но мы ходим за грибами на даче. У нас там грибное место, нам повезло.
- Разбираетесь в грибах?
- Я – нет. Жена разбирается. Во всяком случае так говорит.
- Часто удается побыть вместе с сыном Мироном?
- Да, сейчас между съемками я провожу время с ребенком.
- А берете ли вы его с собой на съемки?
- Один раз он приезжал на съемки сериала «Праздники». Там, где я мог посадить его за плэйбек. Он смотрел, что происходит и бежал играть с другими детьми, которые тоже снимаются у нас.
Борис Дергачев о «Мастере игры»: «Заходить в середине очень сложно»
- Вы вошли в одну реку дважды. Я имею в виду ваше появление во втором сезоне шоу «Мастер игры». Почему? По заявкам зрителей?
- Можно сказать и так. У меня был определенный разговор с продюсерами. И я чувствовал, что игра не доиграна. Знаете, когда в середине игры покерного турнира вы вылетаете с мыслью: «А я бы мог». Вот попробовал себя еще раз.
- В каком сезоне вы чувствовали себя комфортнее?
- В первом. Там я с первого дня был, поэтому было все понятно. А сюда ты влетаешь, когда все люди уже переругались, половина из них друг друга ненавидит, половины друзей уже нет. И остались только легенды о их существовании.
Поэтому в середине заходить очень сложно. Как минимум, должно пройти какое-то время для акклиматизации, чтобы понять кто есть кто: кто врет, а кто нет, кто как себя ведет в разных ситуациях.
- Не боялись по ночам, что вас убьют темные? Раньше-то вы сами были в этой роли…
- А чего бояться? Ну дадут тебе карточку, поедешь домой пораньше. Ты же в этом не виноват, тебя выбрали. Что ты мог сделать, чтобы этого не случилось? Там столько заговоров…
Так что здесь разные стили игры и мне не хочется заходить в душу к людям с просьбой: «Давай ты не будешь меня грохать, потому что я хочу еще немножко потусоваться здесь».
- То есть ни о чем не беспокоились?
- Да в этом плане спокойный. Почему первый сезон запомнился? Во-первых, он первый, во-вторых, ты сразу темный, в-третьих, это опасное существование в любой незнакомой истории.
- В первом сезоне, я помню, что у вас появились друзья. А подружились ли с кем-то во втором?
- Прямо подружиться-подружиться – нет, но со многими переписываемся. Например, с Мишей Терехиным переписываемся, а с Сашей Т-killah мы вообще соседи. Мы просто недавно встретились в парке с детьми.
- А потом еще виделись в парке?
- Нет, нам графики не позволяют. Встретились один раз, приятно, прикольно. Вспомнили, как мы однажды где-то тусовались.
Борис Дергачев о лете: «Я съездил с семьей туда, сюда и совместил приятное с полезным»
- Удалось ли вам летом отдохнуть?
- Не скажу, что отдохнуть. Но было несколько уикендов, назовем это так.
- А куда съездили?
- На море не получилось съездить. Это была дача, несколько фестивалей, как музыкальных, так и киношных. И собственно говоря, я просто с семьей съездил туда, сюда и совместил приятное с полезным.
Борис Дергачев с женой. Фото: Global Look Press
- На даче вы больше работаете или отдыхаете?
- Дача – это всегда работа. Просто нужно подготовиться так, чтобы это был и отдых. Например, ты едешь на три дня, и один из них нужно потратить на то, чтобы два дня отдыхать.
- А что вы обычно делаете на даче?
- Нужно подстричь газон, тут ветки упали, здесь забор сломался – нужно сделать, вода не течет, еще что-то сломалось. Дома всегда какие-то определенные хлопоты, и нужно с ними разбираться, чтобы не жить в дискомфорте.
- Что растет на вашем огороде?
- У меня есть черная и красная смородина, малина, земляника есть, ирга. Но на иргу в этом сезоне не попал. Она отцвела, и птички сами все порешали.
- Вы ученик Валерия Беляковича. Вы до сих пор пользуетесь теми советами, которые он вам дал?
- Конечно. Очень много и с режиссерской, и с актерской точки зрения, отношения к профессии, сколько ты отдаешь ей сил, чтобы получилось. Я не буду разрываться на какие-то цитаты, потому что они ничего не дадут.
Но сам факт того, что человек вложил в нас, и мне посчастливилось быть его учеником и артистом дорогого стоит.
А вы будете смотреть фильм «Мой папа - медведь 2 »? И болеете ли за Бориса Дергачева во втором сезоне шоу «Мастер игры»? Делитесь в комментариях!