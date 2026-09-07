Борис Дергачев о «Мастере игры»: «Не хочется заходить в душу людям с просьбой: «Давай ты не будешь меня грохать»

С 3 сентября в прокат вышел фильм «Мой папа – медведь 2». Это продолжение трогательной истории о девочке Маше, однажды поверившей, что ее папа Миша действительно превратился в хозяина тайги. Но на самом деле Мария общалась с настоящим медведем Томом.

В новой серии Маша ищет отцу невесту и призывает на помощь его школьную любовь. Пока повзрослевшие одноклассники разбираются на даче в своих амурных делах, девочка сбегает в лес – к медведю Тому. А тот уже к этому времени стал папой, обзавелся медвежонком и пытается спасти свою «жену»-медведицу.

Папе Мише же предстоит снова выручить свою неугомонную дочь, так любящую приключения.

К своим главным ролям вновь вернулись Ева Смирнова и Борис Дергачев. В интервью Teleprogramma.org Борис рассказал о безопасном общении с медведем Томом, втором появлении на «Мастере игры» и своей работе на даче.

Борис Дергачев: «Медведь Том безопаснее, чем некоторые артисты на площадке»

- Борис, тяжело ли сниматься с медведями?

- Очень тяжело, особенно с маленькими, потому что они еще ничего не соображают. Медвежата как трехмесячные дети – только умеют бегать на четвереньках. За ними нужно постоянно скакать, ухаживать, нужно жить в их графике.

Потому что если бы мы не успели снять медвежат в этот период, они бы просто выросли. Переходный возраст!

- Не страшно?

- Когда снимали первый фильм, то было страшно. Там снимался большой медведь Том. Сначала смотришь на него: он просто маленький мишка, как с картинки. А когда он решил почесать спинку, я понял, что там нуль жира, одни мышцы.

И медведь выдыхает пар на три метра сразу. Так что это опасное животное и заигрывать с ним не нужно. Несмотря на то что Том - это один из самых тренированных медведей у нас в СНГ.

-И не опасный?

-Он безопаснее, чем некоторые артисты на площадке (Смеется).

Однако у нас была инструкция по безопасности. Мы не должны были душиться духами, есть что-то сладкое. В лесу нужно аккуратно использовать и антисептики.

- Что было самым сложным на съемках фильма «Мой папа – медведь 2»?

- График. Я снимал сериал «Праздники» и в свои выходные уезжал в Минск, спал в поезде. Очень приятно, что в Беларуси меня встречали радушно и дома на «Праздниках» - как на праздник.

- Что бы вы сделали, если бы на самом деле встретились бы с медведем?

- Я бы, наверное, замер. Даже если вы встретите лося, который кажется неповоротливым, не нужно делать лишних движений. Животное тебя всегда догонит. Это его среда.

Если бы мы бегали по Тверской или по дворам, где живем, то, возможно…

- Там есть куда спрятаться…

- Ну да, в метро (Смеется).