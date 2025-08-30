Бледанс с сыном в Ялте, а Диброва уехала в Ростов-на-Дону

Полина не упустила возможности показать публике в соцсетях фигуру в купальнике:

"Вести из Ростова - водичка чудесная, теплая. Немножко непрозрачная. Но мы к этому на Дону привыкли. Ребятня купается. Определенно, все должно быть только на пользу. Взглянула на свой пресс - хорош. А в целом моя жизнь - мои правила. Всегда окунаюсь в Дон".

Диброва хвастается тем, как похудела во время бракоразводного процесса. Тем временем Екатерина Гордон (юрист Елены Товстик, пока еще жены миллиардера Романа Товстика, нового возлюбленного Полины) сообщила, что на отдыхе с Дибровой якобы еще и двое детей Товстиков. Известно, что Полина проживает в новом особняке (неподалеку от дома Дмитрия Диброва), который купил Роман Товстик. С Полиной и Романом живут трое детей Дибровых и двое детей (из шести) Товстиков. Бракоразводные процессы только начинаются.

