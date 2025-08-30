Бледанс с сыном в Ялте, а Диброва уехала в Ростов-на-Дону

В августе многие знаменитости уехали из Москвы, чтобы провести последние дни лета в курортных местах любимой Родины.
Крым
Эвелина Блёданс с сыном Семеном отдыхает в Ялте, городе своего детства. Актриса остановилась в гостинице, откуда до моря рукой подать - отдыхающие совершают морские прогулки, угощаются местными фруктами, овощами и рыбой. Блёданс делится эмоциями: "Родиться у моря - особое счастье! Быть амбассадором Крыма - неизбежно! Крым мой!" Актриса успевает и показать сыну достопримечательности Крыма, и встретиться с друзьями.
Алтай
Телеведущая и блогер Анфиса Чехова приехала в оздоровительный центр на Алтае в компании жениха - продюсера Александра Златопольского, мамы и ее мужа.
Анфиса и Александр посещают экскурсии, аквааэробику в бассейне, гуляют. Чеховой все нравится:
"Мы с Сашей едим, дышим воздухом, любуемся на Катунь, ходим в спа и на массажи, а вечерами сидим у камина и на веранде смотрим на звезды. Завтра планируем поехать на экскурсию и осмотреть местность, поискать эту силу, о которой все говорят".
Ростов-на-Дону
Полина Диброва с тремя сыновьями от брака с телеведущим Дмитрием Дибровым навестила отца и бабушку в родном Ростове-на-Дону. Маму и вторую бабушку Полина перевезла в столицу после удачного замужества. В мини-отпуске Полина встретилась с подругами, попарилась в бане, покаталась с детьми на катере.
Полина не упустила возможности показать публике в соцсетях фигуру в купальнике:
"Вести из Ростова - водичка чудесная, теплая. Немножко непрозрачная. Но мы к этому на Дону привыкли. Ребятня купается. Определенно, все должно быть только на пользу. Взглянула на свой пресс - хорош. А в целом моя жизнь - мои правила. Всегда окунаюсь в Дон".
Диброва хвастается тем, как похудела во время бракоразводного процесса. Тем временем Екатерина Гордон (юрист Елены Товстик, пока еще жены миллиардера Романа Товстика, нового возлюбленного Полины) сообщила, что на отдыхе с Дибровой якобы еще и двое детей Товстиков. Известно, что Полина проживает в новом особняке (неподалеку от дома Дмитрия Диброва), который купил Роман Товстик. С Полиной и Романом живут трое детей Дибровых и двое детей (из шести) Товстиков. Бракоразводные процессы только начинаются.
Байкал
Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина прилетели на Байкал. Олимпийский чемпион будет читать лекцию на тему "Олимпийский характер: как побеждать вопреки обстоятельствам" на молодежном форуме. А в свободное время Костомаров и Домнина ездят с экскурсиями:
"По нашим улыбкам видно, какая здесь атмосфера - красиво и с погодой повезло. Просто красота!"
Минеральные Воды
Телеведущая, актриса Екатерина Стриженова с мужем режиссером Александром Стриженовым отправились в санаторий Минеральных Вод. Стриженова делится программой:
"Маленькие порции, низкокалорийная еда без соли, продукты без лактозы и глютена. Нельзя пить во время еды, брать нужно чайными ложечками и пережевывать не меньше 30 раз. После сдачи анализов и кардиограммы врач составляет персональный график на каждый день".
В программе у Стриженовых еще и скандинавская ходьба - супруги с палками дошли до Кисловодского национального парка. И вот итог:
"Саша потерял 6,5 кг. Я всего 3 кг. Но получила пинок, чтобы дома продолжить".