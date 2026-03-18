Битва за Рублевку: как экс-жена держала мужа Распутиной в "клетке" больше 25 лет и почему требует миллионы

Певица Маша Распутина стала жертвой имущественного конфликта своего мужа Виктора Захарова с его бывшей женой Еленой. Елена претендует на половину имущества экс-супруга. А Распутина может лишиться дома.

Почему Маша Распутина направила открытое обращение Игорю Краснову

В связи с угрозой потери жилья, певица направила открытое обращение председателю Верховного суда России Игорю Краснову.

В своем письме Распутина описывает сложившуюся ситуацию как "беспредел", заявляя, что обратиться ей больше некуда. По словам артистки, она живет с Виктором Захаровым с 1998 года. В 1999 году они венчались, а в 2000 году у пары родилась дочь Мария. Официальная регистрация брака состоялась лишь в 2025 году.

В письме говорится о том, что артистка проживает с семьей в доме, расположенном в деревне Таганьково. С ними живет ее старшая дочь, Лидия Ермакова, инвалид второй группы. Состояние дочери требует постоянного медицинского наблюдения, лечения и стабильных условий жизни, поэтому переезд для нее стал бы тяжелым испытанием.

Также Мария сообщает, что в 1999 году артистка продала свой личный дом с участком и все вырученные средства вложила в ремонт общего семейного дома.

"Это не просто дом, это моя жизнь, мои вложенные силы и средства", — пишет артистка.

Что известно о Елене Захаровой

Рассказываем, кто такая Елена Захарова и почему она вдруг претендует на состояние бывшего супруга?

На самом деле о биографии Елены известно не так много. Она появилась на свет в конце 1950-х, ее детство и юность прошли в Ухте, где она жила с матерью в панельной пятиэтажке. С девятнадцати лет девушка работала бухгалтером в сфере общественного питания.

Примерно в тот же период она встретила Виктора Захарова, своего будущего супруга, недавно вернувшегося из армии. В двадцатилетнем возрасте Елена и Виктор официально зарегистрировали брак.

Вскоре молодую семью ожидало пополнение: спустя год после свадьбы на свет появился сын Роман, а позже — дочь Нелли. Первые девять лет супруги прожили с матерью Елены, после чего смогли переехать в собственную двухкомнатную квартиру.

В начале 1990-х Виктор начал предпринимательскую деятельность, быстро добившись успеха. В его окружении отмечали особую интуицию для выгодных проектов в нефтегазовой сфере.

Финансовые поступления стали значительными, и Захаров начал активно приобретать активы, в чем ему помогала жена с бухгалтерским образованием. Тогда же у пары появился дорогой особняк на Рублевке, оформленный на Елену.

Однако семейное благополучие пошатнулось с ростом бизнес-успехов Виктора. В середине 1990-х он завел роман с эстрадной певицей Машей Распутиной. Елена стала замечать признаки неверности: после встреч с любовницей муж возвращался домой с чувством вины и пытался загладить ее подарками.