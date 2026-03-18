Битва за Рублевку: как экс-жена держала мужа Распутиной в "клетке" больше 25 лет и почему требует миллионы

Певица Маша Распутина стала жертвой имущественного конфликта своего мужа Виктора Захарова с его бывшей женой Еленой. Елена претендует на половину имущества экс-супруга. А Распутина может лишиться дома.
Почему Маша Распутина направила открытое обращение Игорю Краснову
В связи с угрозой потери жилья, певица направила открытое обращение председателю Верховного суда России Игорю Краснову.
В своем письме Распутина описывает сложившуюся ситуацию как "беспредел", заявляя, что обратиться ей больше некуда. По словам артистки, она живет с Виктором Захаровым с 1998 года. В 1999 году они венчались, а в 2000 году у пары родилась дочь Мария. Официальная регистрация брака состоялась лишь в 2025 году.
В письме говорится о том, что артистка проживает с семьей в доме, расположенном в деревне Таганьково. С ними живет ее старшая дочь, Лидия Ермакова, инвалид второй группы. Состояние дочери требует постоянного медицинского наблюдения, лечения и стабильных условий жизни, поэтому переезд для нее стал бы тяжелым испытанием.
Также Мария сообщает, что в 1999 году артистка продала свой личный дом с участком и все вырученные средства вложила в ремонт общего семейного дома.
"Это не просто дом, это моя жизнь, мои вложенные силы и средства", — пишет артистка.
Что известно о Елене Захаровой
Рассказываем, кто такая Елена Захарова и почему она вдруг претендует на состояние бывшего супруга?
На самом деле о биографии Елены известно не так много. Она появилась на свет в конце 1950-х, ее детство и юность прошли в Ухте, где она жила с матерью в панельной пятиэтажке. С девятнадцати лет девушка работала бухгалтером в сфере общественного питания.
Примерно в тот же период она встретила Виктора Захарова, своего будущего супруга, недавно вернувшегося из армии. В двадцатилетнем возрасте Елена и Виктор официально зарегистрировали брак.
Вскоре молодую семью ожидало пополнение: спустя год после свадьбы на свет появился сын Роман, а позже — дочь Нелли. Первые девять лет супруги прожили с матерью Елены, после чего смогли переехать в собственную двухкомнатную квартиру.
В начале 1990-х Виктор начал предпринимательскую деятельность, быстро добившись успеха. В его окружении отмечали особую интуицию для выгодных проектов в нефтегазовой сфере.
Финансовые поступления стали значительными, и Захаров начал активно приобретать активы, в чем ему помогала жена с бухгалтерским образованием. Тогда же у пары появился дорогой особняк на Рублевке, оформленный на Елену.
Однако семейное благополучие пошатнулось с ростом бизнес-успехов Виктора. В середине 1990-х он завел роман с эстрадной певицей Машей Распутиной. Елена стала замечать признаки неверности: после встреч с любовницей муж возвращался домой с чувством вины и пытался загладить ее подарками.
После того как в 1999 году Виктор и Маша Распутина поселились в особняке на Рублевке, его первая жена Елена вернулась в Ухту. Как утверждала Елена, певица стала активно тратить средства своего партнера на предметы роскоши и путешествия.
По ее словам, это привело к полному разорению: наследники остались без средств, бизнес Захарова пришел в упадок, а его имущество было распродано.
Сохранился только дом, владелицей которого являлась Распутина. С ней сложились хорошие отношения у младшей дочери бизнесмена, Нелли. Старший сын же, Роман, хотя и восхищался творчеством певицы, не смог простить ей разрушения семьи.
Кстати, однажды Елена Захарова прокомментировала венчание своего мужа с Распутиной. Так, женщина отмечала, что церемония венчания стала возможной только после того, как певица передала священнику пачку денег. Она прямо назвала этот брак сделкой.
Несмотря на то что участвовавший в этом священнослужитель был позднее снят с должности, а шум вокруг истории утих, осадок, по словам Захаровой, все же остался.
А вот вопрос с дележом дома Елена Захарова подняла еще в 2021 году, когда пришла на программу Андрея Малахова.
"Дом не ваш, а мой. И мы будем его делить", - сказала она тогда.
У Виктора Захарова есть своя версия событий, которую он изложил в беседе с порталом Ura.ru.
Как жена Виктора Захарова не давала ему развод больше 25 лет
По словам Захарова, решение о разводе с супругой созрело еще в 1996 году. Им удалось мирно договориться о разделе: бывшая жена получила всю недвижимость на севере — три квартиры и два ценных гаража, и осталась проживать в элитной квартире в Ухте. В свою очередь, Захаров стал владельцем дома в Москве. Столичную квартиру они решили не продавать, а оставить в будущем своей дочери.
Захаров пояснил, что его супруга переоформила ухтинское имущество на себя посредством договора дарения. Затем она отказалась давать развод, поставив условие — ждать, пока их дочь окончит школу.
Он согласился на это. Однако когда Нелли завершила обучение в школе, и он приехал в Ухту, жена снова отказалась расторгать брак, на этот раз до окончания дочерью университета.
К тому времени Захаров уже давно состоял в отношениях с Распутиной. Он стремился урегулировать вопрос мирно, без публичных скандалов, учитывая известность своей новой спутницы.
По словам Виктора, его супруга поставила ему еще одно условие для развода: помочь Нелли с работой в Москве и купить ей новое жилье. Он отказался обсуждать развод на таких условиях, подчеркнув, что всегда готов был помогать дочке по собственной инициативе. Мужчина отметил, что, несмотря на напряженные отношения, он тридцать лет финансово обеспечивал семью.
Впоследствии он купил дочери квартиру в престижном районе Москвы. Однако, по словам самого мужчины, это не изменило позицию бывшей жены относительно развода.
"У меня была компания со 190 миллионами на счету. Мы договорились, что я ее перепишу на сына, и мы пойдем разводиться. Но — снова нет.
И тут я заболел ковидом — у меня было 88 процентов поражения легких. Попал в реанимацию. Они думали, видимо, что я не выживу. Но я назло всем выжил, - признался Виктор Захаров в интервью Ura. Ru.
Они подали в суды на меня — на дележку имущества. Первый суд разобрался во всем. Я же оставил бывшей жене все имущество в Ухте, содержал столько лет. Суд вынес решение отказать им в дележке дома".
Однако апелляция отменила это решение, постановив разделить дом.
По словам Захарова, от самого дома, купленного в браке, остались лишь фундамент и стены. Так как капитальный ремонт был проведен уже с его нынешней женой Машей Распутиной, вложившей в это средства от продажи собственного жилья.
Несмотря на официальную регистрацию брака с Распутиной в прошлом году, судебные тяжбы не прекратились.
Мужчину признали банкротом без его ведома, о чем он узнал лишь спустя месяц, когда обнаружил блокировку пенсионной карты назначенным судом финансовым управляющим.
По словам Виктора Захарова, сейчас идет судебный процесс о разделе дома. Их адвокат указывает в суде, что данное жилье является для семьи единственным. Площадь дома составляет 164 квадратных метра, и в нем зарегистрированы четверо: сам Захаров, его супруга, их общая дочь и взрослая дочь Маши Распутиной Лидия, имеющая инвалидность.
"А они послали бумаги в суд, что в доме никто не прописан. Суд принял их бумаги, не проверив. Уже были две оценки дома, но их не устроили. Они запросили третью оценку — суд разрешил. Бывшая супруга хочет признать этот дом роскошью. Я подал в суд прошение, что посторонним в доме вообще нельзя находиться", - рассказал Виктор Ura.ru.
Как намекнул Виктор Захаров, в это время у Лидии обычно начинается весеннее обострение. Позиция суда, как ее понимает Захаров, сводится к необходимости продажи дома с последующим разделом вырученных средств, что ставит семью перед вопросом о месте проживания в период продажи, поскольку альтернативного жилья у них нет.
Михаил Захаров выражает надежду, что в итоге правосудие окажется на их стороне.
"Я считаю, что решение первого суда правильное, — говорит Виктор Некрасов. — Они никакого отношения к этому дому не имеют".
