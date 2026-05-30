Билан пропустил Последний звонок, а Семенович сбежала: как звезды прощались со школой

На этой неделе последний школьный звонок прозвенел для более чем 664 тысяч выпускников нашей страны. Впереди ЕГЭ и выпускные балы. В голове мечты о взрослой жизни. А мы заглянули в фотоальбомы звезд и узнали, о чем они мечтали на своем последнем звонке.
Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова: 1999
Старинные друзья учились в одной музыкальной школе в Волгограде (на фото они как раз перед своим последним звонком). Уже тогда земляки мечтали о большом музыкальном будущем: сами писали песни, перепевали голосистых звезд.
В школьные годы они пели в вокальной группе «Джем», которую основали родители Ирины. После школы ребята получили несколько высших музыкальных образований. Кстати, Прохор Шаляпин (тогда еще Андрей Захаренков) на школьном концерте в честь последнего звонка был главным артистом. Шаляпин помнит тот яркий день: «Накануне по всему городу искал народный костюм нужного размера. У меня же рост высокий, а сам я худой. Буквально за 20 минут перед выходом на сцену мне привезли костюм. Быстро в него переоделся и пошел распевать песни Надежды Кадышевой. Почему-то все особенно запомнили «Тонкую рябину» в моем исполнении».
Екатерина Волкова и Сергей Лазарев: 1999
Фото: личный архив Екатерины Волковой
Будущие актриса и певец сначала учились в параллельных классах, а потом в одном, вместе играли в КВН. Актриса и сегодня приятельствует с Лазаревым. Это фото сделано в день последнего звонка. Волкова хорошо помнит тот май: «Мы были дружными. Уже тогда знала, что Лазарев выбьется в люди. Всех выпускников - с последним звонком, успешных экзаменов и поступлений! Дружите с одноклассниками! Запоминайте каждый день!»
Дима Билан: 1997
Фото: личный архив Димы Билана
На фото - последний звонок Димы в музыкалке. А школьный последний звонок он пропустил - надо было ехать на первый тур поступления в Музыкальное училище имени Гнесиных. Талантливый парень играл на аккордеоне, пел, участвовал во всевозможных музыкальных и вокальных конкурсах все школьные годы.
Анна Семенович: 1996
Фото: личный архив Анны Семенович
Аня проводила на катке больше времени, чем в классе. Накануне последнего звонка у нее допоздна была сложная тренировка. Утром родители ушли на работу, а бабушка пожалела внучку и не стала будить на последнюю линейку. Когда Аня проснулась, побежала в школу и зашла в актовый зал как раз в тот момент, когда объявляли ее фамилию. Под смех и аплодисменты одноклассников Семенович успела получить грамоту за отличные успехи в физической культуре.
«На этой фотке мне 16 лет, я только начинаю свой путь, - рассказывает Аня об этой фотографии. - Впереди - чемпионаты по фигурному катанию, институт, смена карьеры, безумная популярность, сумасшедший график работы. Много падений и много хорошего ждет эту девочку. Если бы тогда, в мои 16, мне нынешние мозги - ох, держись мир! Но так не бывает, и хорошо. Мой путь тернист, но очень интересен...»
Леонид Агутин: 1985
Фото: личный архив Леонида Агутина
Артист не помнит имя девочки из младших классов, которую он нес на плече на своей последней линейке в выпускном классе. «Надеюсь, что у этой девочки все хорошо», - подписал этот снимок Агутин. Традиция школьных линеек, когда выпускник несет на плече первоклашку, зародилась в СССР и существует до сих пор. Агутин все школьные годы был увлечен музыкой: учился в музыкальной и джазовой школе, играл на гитаре - «чтобы нравиться девушкам», уже тогда мечтал стать артистом.