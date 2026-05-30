Билан пропустил Последний звонок, а Семенович сбежала: как звезды прощались со школой

На этой неделе последний школьный звонок прозвенел для более чем 664 тысяч выпускников нашей страны. Впереди ЕГЭ и выпускные балы. В голове мечты о взрослой жизни. А мы заглянули в фотоальбомы звезд и узнали, о чем они мечтали на своем последнем звонке.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова: 1999

Старинные друзья учились в одной музыкальной школе в Волгограде (на фото они как раз перед своим последним звонком). Уже тогда земляки мечтали о большом музыкальном будущем: сами писали песни, перепевали голосистых звезд.

В школьные годы они пели в вокальной группе «Джем», которую основали родители Ирины. После школы ребята получили несколько высших музыкальных образований. Кстати, Прохор Шаляпин (тогда еще Андрей Захаренков) на школьном концерте в честь последнего звонка был главным артистом. Шаляпин помнит тот яркий день: «Накануне по всему городу искал народный костюм нужного размера. У меня же рост высокий, а сам я худой. Буквально за 20 минут перед выходом на сцену мне привезли костюм. Быстро в него переоделся и пошел распевать песни Надежды Кадышевой. Почему-то все особенно запомнили «Тонкую рябину» в моем исполнении».

Екатерина Волкова и Сергей Лазарев: 1999