Безумные агенты, алкоголизм: Бурунов, Асмус и другие артисты, страдающие от "звездной" болезни

Слово «звезда» само по себе уже подразумевает определенный флер - это и определенный статус, отраженный и в гонорарной ведомости, и в открытости, и в линии поведения. Увы, звездная болезнь - не миф, даже если артисты упорно на этом настаивают и уверяют, что прививку от этого им делают еще в театральном вузе. "Телепрограмма" собрала только несколько случаев, когда известные люди доставляли головную боль и коллегам, и продюсерам.
Сергей Бурунов
Еще 12 лет назад Сергей Бурунов прозябал без главных ролей, занимался преимущественно озвучанием и мог только мечтать о заоблачных гонорарах. Тогда "Телепрограмма" сокрушалась о жизненной несправедливости и невостребованности суперодаренного артиста - мы были на съемочной площадке комедии "Выпускной" 18+ и шоу "Повтори!" 16+, где работал актер, но мало кто знал об этом. Но вышедший в 2016 году сериал "Полицейский с Рублевки" 16+ перевернул все. Звезду "Большой разницы" 16+ наконец оценили по достоинству, разглядев в нем блестящий комедийный дар. Дурацкая роль полицейского начальника в Барвихе Яковлева, которого донимает наглый опер Измайлов (Александр Петров), дико полюбилась зрителям. Бурунов вышел на новую орбиту. Тут-то и началось...
Создатель "Полицейского с Рублевки" Илья Куликов выпустил в 2019 году отвязную комедию "Мылодрама" 18+, где Сергей сыграл тупого заправщика Полякова, случайно ставшего руководителем телеканала (за этот образ артист даже получил ТЭФИ). Потом Куликов вспомнил, как трансформировался Бурунов, с которым попросту перестали работать.
- В определенный момент актер, не имевший даже главных ролей, начинает ****** (сильно наглеть), и мы расходимся (после пяти успешных сезонов "ПСР" проект закрыли, а потом он начал выходить без Бурунова в виде приквела "Милиционер с Рублевки" 16+. - Авт.), - вспоминал Куликов. - Назовем такого артиста, к примеру, Бургей Серунов. В какой-то момент он начал сходить с ума - безумные агенты, алкоголизм и так далее. Начинаются невыполнимые требования. Не потому, что мне жалко денег - это не мои деньги, заплатит канал, - просто требуются несоразмерные труду гонорары и условия. К примеру: я буду уезжать со съемки, когда устал. А платить вы мне будете за 12-часовую смену. Хочу работать 8 часов за 1 млн руб. А на остальных плевать. Я звезда. Не считаю это правильным и этичным.
Мало кто знает, что у "Мылодрамы" планируется и третий сезон. Продюсер проекта Николай Картозия публиковал фрагменты сценария еще несколько лет назад. Но из-за сильно поменявшегося поведения Бурунова, без которого комедии не бывать, продолжение ленты невозможно.
Константин Хабенский
Фото: Владимир Веленгурин/"КП"
А вот про нутро этого артиста мало кто знает. Кроме тех, кому приходилось столкнуться с гневом или истериками. Для всего остального света Хабенский - самый добрый артист страны, благотворитель и эталонный худрук МХТ им. Чехова. А для работников съемочной площадки - головная боль номер 1. Общение актера с прессой (то есть выполнение прямых профессиональных обязанностей по продвижению проекта) - уже притча во языцех: он может в глаза усмехнуться обычному вопросу, выслушать всех журналистов, а потом развернуться и уйти, не захотеть общаться с бумажной прессой, но с радостью отвечать на такие же ровно вопросы для камеры ТВ. Представители СМИ уже давно обходят вредного артиста стороной.
Но и на площадке Хабенский умеет доводить людей до белого каления. Так было, к примеру, на съемках второго сезона сериала "Метод" 18+, где Константин Юрьевич заметил, что «хлопушка» (девушка, которая выносит специальный нумератор сцен. - Авт.) попыталась его сфотографировать, не испросив разрешения. Просто для себя. Аккуратно и со стороны. Не во время похода в туалет или принятия пищи. В бешенстве Хабенский удалился в актерский вагончик, закрылся там и начал звонить продюсеру проекта Александру Цекало с ультиматумом: или вы увольняете ее, или я продолжать работу не буду. В итоге несчастную девушку пришлось выгнать. Это был не единственный случай проявления звездной болезни, в результате которого директору по площадке даже пришлось вызывать скорую.
Кристина Асмус
Фото: Василий Кузьмиченок/Агенство "Москва"
Слухи про характер обаятельной блондинки ходили еще со времен института. Не просто так Константин Райкин отчислил Асмус с курса в Школе-студии МХАТ. Но сериал "Интерны" 18+ вывел Кристину в топ, и многое забылось и простилось. Однако через некоторое время все же всплыло. На съемках своеобразной кальки "Интернов" - сериала "Склиф" 16+, ради которого девушка коротко подстриглась и снова вернулась к роли врача, - произошел скандал. Да такой силы, что руководство ТНТ и даже режиссер, которые обычно хранят молчание даже в самых критических ситуациях, высказались прямо: "профнепригодность".
- Могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети, - написала директор ТНТ Тина Канделаки. - И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был не простой, но необходимый шаг.
Кулуарно сообщали, что Кристина требовала статус (а значит, и ставку) продюсера, создавала токсичную атмосферу, нарушала съемочный график, конфликтовала с коллегами, а еще после очередной травмы отправилась в отпуск, где активно тренировалась, несмотря на рекомендации соблюдать постельный режим. Правда, после увольнения главной актрисы "Склиф" все же вышел, а все обвинения в профнепригодности Асмус назвала клеветой.