Безумные агенты, алкоголизм: Бурунов, Асмус и другие артисты, страдающие от "звездной" болезни

Слово «звезда» само по себе уже подразумевает определенный флер - это и определенный статус, отраженный и в гонорарной ведомости, и в открытости, и в линии поведения. Увы, звездная болезнь - не миф, даже если артисты упорно на этом настаивают и уверяют, что прививку от этого им делают еще в театральном вузе. "Телепрограмма" собрала только несколько случаев, когда известные люди доставляли головную боль и коллегам, и продюсерам.

Сергей Бурунов

Еще 12 лет назад Сергей Бурунов прозябал без главных ролей, занимался преимущественно озвучанием и мог только мечтать о заоблачных гонорарах. Тогда "Телепрограмма" сокрушалась о жизненной несправедливости и невостребованности суперодаренного артиста - мы были на съемочной площадке комедии "Выпускной" 18+ и шоу "Повтори!" 16+, где работал актер, но мало кто знал об этом. Но вышедший в 2016 году сериал "Полицейский с Рублевки" 16+ перевернул все. Звезду "Большой разницы" 16+ наконец оценили по достоинству, разглядев в нем блестящий комедийный дар. Дурацкая роль полицейского начальника в Барвихе Яковлева, которого донимает наглый опер Измайлов (Александр Петров), дико полюбилась зрителям. Бурунов вышел на новую орбиту. Тут-то и началось...

Создатель "Полицейского с Рублевки" Илья Куликов выпустил в 2019 году отвязную комедию "Мылодрама" 18+, где Сергей сыграл тупого заправщика Полякова, случайно ставшего руководителем телеканала (за этот образ артист даже получил ТЭФИ). Потом Куликов вспомнил, как трансформировался Бурунов, с которым попросту перестали работать.

- В определенный момент актер, не имевший даже главных ролей, начинает ****** (сильно наглеть), и мы расходимся (после пяти успешных сезонов "ПСР" проект закрыли, а потом он начал выходить без Бурунова в виде приквела "Милиционер с Рублевки" 16+. - Авт.), - вспоминал Куликов. - Назовем такого артиста, к примеру, Бургей Серунов. В какой-то момент он начал сходить с ума - безумные агенты, алкоголизм и так далее. Начинаются невыполнимые требования. Не потому, что мне жалко денег - это не мои деньги, заплатит канал, - просто требуются несоразмерные труду гонорары и условия. К примеру: я буду уезжать со съемки, когда устал. А платить вы мне будете за 12-часовую смену. Хочу работать 8 часов за 1 млн руб. А на остальных плевать. Я звезда. Не считаю это правильным и этичным.

Мало кто знает, что у "Мылодрамы" планируется и третий сезон. Продюсер проекта Николай Картозия публиковал фрагменты сценария еще несколько лет назад. Но из-за сильно поменявшегося поведения Бурунова, без которого комедии не бывать, продолжение ленты невозможно.

Константин Хабенский