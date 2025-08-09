Бабкина в стиле Бабкиной, Буланова — с огромным ожерельем и "морская" Гузеева: наряды женщин, о которых говорили всю неделю

Светская жизнь в Москве поставлена практически на паузу. Звезды — в отпусках, в заграницах и на дачах. Кто-то активно гастролирует по необъятным уголкам нашей страны. Однако артисты дают много поводов вспоминать о себе. И при этом стараются хорошо выглядеть.
Татьяна Буланова — в персиковом платье с бахромой
Сейчас о "ленивых" танцорах Татьяны Булановой не говорит только ленивый. В Интернете завирусился ролик с концерта певицы, на котором ее подтанцовка двигается так, словно дорабатывают последние часы рабочего дня в пятницу. В общем, нет никаких сил у людей — выжаты как лимоны.
А звезды меж тем активно снимают пародии на этот ролик. В первых рядах — ведущая Ксения Собчак, актриса, жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк, певцы Марк Тишман и Юлия Паршута. "Ленивые" танцы в своих соцсетях продемонстрировал даже бывший муж Татьяны Булановой — футболист Владислав Радимов. Видимо, у экс-супругов сохранились теплые дружеские отношения.
Танцор из команды Татьяны, Дмитрий Бергулия, на волне хайпа прорекламировал свои услуги по ведению свадеб и корпоративов.
А сама Татьяна Буланова на этом концерте выступала в платье персикового оттенка с бахромой. На шее — акцентное украшение. Ожерелье кажется очень крупным, потому что сама артистка хрупкая и невысокая. Миниатюрным девушкам, конечно, лучше избегать таких массивных украшений.
Валерия — в пижамном стиле
Сейчас в эпицентре скандала оказалась семья певицы Валерии и Иосифа Пригожина. Сына артистки Арсения обвинили в избиении жены Лианы. Поводом к таким обвинениям послужило видео девушки, где она рассказала, что упала со стула и больно ударилась. А анонимная подруга Татьяны намекнула, что Арсений якобы поднимает на жену руку…
Отчим парня Иосиф Пригожин пришел в ярость. В комментариях нашему изданию он заявил, что Арсений мухи не обидит. А еще продюсер знает, кто распространяет такие слухи. И пожелал сплетнику гореть в аду.
Валерия и DG Катя Гусева. Фото: соцсети Валерии
Меж тем Валерия сняла ролик на летнем фоне под магнолией, где совместно с диджеем Катей Гусевой исполняет композицию "Исцелю". Певица в расслабленном образе, в костюме в пижамном стиле оттенка лазури и в белом топе бандо. На голове у Валерии — бейсболка.
У Кати Гусевой — наряд в бельевом стиле. На ней — шорты и туника, а также синий лиф от купальника.
Анжелика Ревва — в наряде для велосипедных прогулок
Еще один скандал недели — юморист Александр Ревва пришел на программу "Макарена" и рассказал, что его мама Любовь Рачеева не переваривает его жену, называет ее жрицей любви и полагает, что дети Реввы — не от него.
Анжелика Ревва. Фото: соцсети
А сама супруга Александра, Анжелика Ревва, и в ус не дует. Катается на велосипеде в черной майке в обтяжку и в юбке-шортах, предназначенной специально для велосипедных прогулок. А черные кроссовки и белые носки, видимо, поддерживают цвет оправы очков.
Лариса Гузеева — в морском стиле
Лариса Гузеева также упоминалась в ряду скандальных персон недели. А все из-за того, что на съемках программы "Перепой звезду" Первого канала назвала композицию "Единственная моя" в исполнении Прохора Шаляпина старперской, а самого Прохора — пожившим. Шаляпин огрызнулся, что Гузеева не самая главная ведущая на нашем телевидении, а деликатности и профессионализму ей бы стоило поучиться у диктора Анны Шатиловой.
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Расслабленная Лариса Гузеева — сейчас на отдыхе, в рубашке (или в платье?) в морском стиле, в вертикальную бело-голубую полоску. Это беспроигрышный вариант, потому что вертикаль визуально вытягивает, а Лариса — женщина весомых достоинств.
Плюс у нее на руке перстень с голубым камнем, который поддерживает ее бело-голубой наряд. На руках у Ларисы — ее любимица собака Жужа породы мальтипу.
Надежда Бабкина в стиле Надежды Бабкиной
А вот у Надежды Бабкиной все тихо. Но она пришла на концерт SHAMAN'a — исполнителя, о котором не забывают ни на минуту. На фото Надежда Георгиевна дарит исполнителю цветы.
Надежда Бабкина и SHAMAN. Фото: соцсети
Одета она в белую рубашку, поверх которой — жакет с укороченными рукавами и будто бы сшитый из платков. Наряд — в стиле Надежды Бабкиной.
