Бабкина в стиле Бабкиной, Буланова — с огромным ожерельем и "морская" Гузеева: наряды женщин, о которых говорили всю неделю

Светская жизнь в Москве поставлена практически на паузу. Звезды — в отпусках, в заграницах и на дачах. Кто-то активно гастролирует по необъятным уголкам нашей страны. Однако артисты дают много поводов вспоминать о себе. И при этом стараются хорошо выглядеть.

Татьяна Буланова — в персиковом платье с бахромой

Сейчас о "ленивых" танцорах Татьяны Булановой не говорит только ленивый. В Интернете завирусился ролик с концерта певицы, на котором ее подтанцовка двигается так, словно дорабатывают последние часы рабочего дня в пятницу. В общем, нет никаких сил у людей — выжаты как лимоны.

А звезды меж тем активно снимают пародии на этот ролик. В первых рядах — ведущая Ксения Собчак, актриса, жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк, певцы Марк Тишман и Юлия Паршута. "Ленивые" танцы в своих соцсетях продемонстрировал даже бывший муж Татьяны Булановой — футболист Владислав Радимов. Видимо, у экс-супругов сохранились теплые дружеские отношения.

Танцор из команды Татьяны, Дмитрий Бергулия, на волне хайпа прорекламировал свои услуги по ведению свадеб и корпоративов.

А сама Татьяна Буланова на этом концерте выступала в платье персикового оттенка с бахромой. На шее — акцентное украшение. Ожерелье кажется очень крупным, потому что сама артистка хрупкая и невысокая. Миниатюрным девушкам, конечно, лучше избегать таких массивных украшений.

Валерия — в пижамном стиле

Сейчас в эпицентре скандала оказалась семья певицы Валерии и Иосифа Пригожина. Сына артистки Арсения обвинили в избиении жены Лианы. Поводом к таким обвинениям послужило видео девушки, где она рассказала, что упала со стула и больно ударилась. А анонимная подруга Татьяны намекнула, что Арсений якобы поднимает на жену руку…

Отчим парня Иосиф Пригожин пришел в ярость. В комментариях нашему изданию он заявил, что Арсений мухи не обидит. А еще продюсер знает, кто распространяет такие слухи. И пожелал сплетнику гореть в аду.