Аврора Киба появилась в компании сына звезды "Сокровищ императора"

Бывшая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба отпраздновала свой двадцатый день рождения. Фотографии с торжества она опубликовала в своем аккаунте в соцсетях.

Как Аврора Киба отпраздновала двадцатилетие

Празднование прошло в неформальной домашней обстановке. Именинница в удобном спортивном костюме и светлом топике веселилась в кругу друзей и родных.

Особенным моментом стало поздравление от мамы Татьяны в полночь: именно она задула свечи на праздничном угощении, которое состояло из нескольких изящных пирожных. Интерьер комнаты был украшен множеством воздушных шаров и цветочных композиций.

"Спасибо за жизнь", — поблагодарила Аврора маму.

Что связывает Аврору Кибу и сына Ирина Дубцовой

Судя по всему, на торжество пригласили и сына певицы, звезды шоу "Сокровища императора" Артема Черницына. На видео в его соцсетях Аврора находится за спиной парня, обнимает его и держит в руках бокал с водой.

При этом Аврора поет песню Анжелики Варум "Все в твоих руках".

Напомним, недавно девушка официально подтвердила, что ее отношения с Григорием Лепсом завершились. Она сделала это откровенное заявление в своих социальных сетях, отметив, что разрыв стал результатом взрослого и взвешенного решения, которое принималось не спонтанно.

С Григорием Викторовичем Аврора встречалась с 2024 года.

