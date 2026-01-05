Астропрогноз на 2026-й год от Тамары Глобы: Раков ждут признание и рост, Козерогов – семейные радости, а Рыб – увлекательные поездки

Тамара Глоба.

Каким будет год Огненной лошади, судя по описанию известного астролога. Какие советы дала Тамара Глоба каждому знаку зодиака.

Содержание

По прогнозу известного астролога Тамары Глобы, 2026 год станет периодом значительных перемен. Он обещает быть успешным для тех, кто не боится трудиться и шаг за шагом двигаться к своей цели. Помните, как Маленький принц просил у Бога научить его искусству маленьких шагов?

"Верьте в себя, это самое главное в 2026 году!", - говорит Тамара Глоба. По словам астролога, год Огненной Лошади будет динамичным и сулит множество новых перспектив и начинаний.

Однако астролог посоветовала помнить и об опасностях года. Так, стоит быть особо внимательным на дороге в начале второй декады августа, в последние дни августа, во вторую неделю сентября, в первых числах ноября, в середине ноября и последнюю неделю декабря.

Что касается сферы личных отношений, то первая половина января — время, когда брак наиболее уязвим для конфликтов и раздоров. (Оно и понятно, россияне отдыхают до 12 января и будут постоянно видеть друг друга).

Для бизнеса же сложными могут стать третья неделя февраля (рекомендуется избегать начинаний), первая неделя апреля, конец июня (возможны финансовые и технические сложности), последние дни августа (также неблагоприятны для старта новых дел).

Тамара Глоба, конечно, подготовила подробный астропрогноз для каждого знака зодиака, который Teleprogramma.org перессказала своими словами.

Овен

2026-й — год судьбоносного внимания к миру вокруг. Под влиянием Нептуна (на 14 лет) и Сатурна (на 2 года) жизнь заиграет для Овна новыми красками. Представителям этого знака зодиака предстоит много трудиться и научиться смирению, что не всегда легко для них. Периодически у Овнов могут возникать проблемы с деньгами.

Но это лишь одна сторона медали. Год щедр на возможности: для финансовых прорывов, выгодных вложений, роста популярности и любви. Для кого-то это будет новое чувство, для других — возрождение старого. Творчество расцветет, а вот в отношениях с друзьями может потребоваться деликатность.

Телец

Этот год сулит Тельцам новые возможности в учебе, карьере, поездках и сделках с недвижимостью. Пик романтического везения придется на вторую половину года, включая возобновление старых связей.

Осень — время для семейного единения, коллективной работы и творческих начинаний. Год в целом благоприятен для переустройства дел и решения имущественных вопросов.

Но будьте внимательны: к друзьям — весной и в конце лета, а в августе — к домашним делам и благополучию родителей.

Близнецы

В наступающем году ожидаются перемены, связанные с родственными связями. К вашему домашнему кругу присоединятся новые люди.

Для Близнецов февраль и первая половина весны станут периодом освоения новых знаний и навыков. Интересный и многообещающий этап, включающий в себя благоприятные возможности для поездок, начнется для них уже в феврале.

Что касается деловой сферы, то лучшим временем для реорганизации бизнеса станут март и апрель. Хотя процесс может сопровождаться некоторой неразберихой, вы сможете рассчитывать на поддержку друзей.

Наиболее удачные периоды для трудовой деятельности и личной жизни — это август, сентябрь, октябрь и декабрь. В последнем месяце года стоит уделить особое внимание вопросам и нуждам родителей.

Год в целом обещает быть успешным, особенно в сфере образования и в поездках. Кратковременные периоды, когда потребуется повышенное внимание к домашним делам и обстановке, — это третья декада августа и начало сентября.

Тамара Глоба.

Рак

2026 год станет для Раков периодом признания и роста. Ваши компетенции и успехи будут высоко оценены окружающими. Год благоприятен для укрепления финансового положения и карьерного роста.

Будьте особенно внимательны в поездках за границу. Незнание местного законодательства может привести к серьезным проблемам. Рекомендуется воздержаться от поездок в начале марта.

Год в целом обещает финансовую стабильность. Однако в феврале проявите бдительность в денежных вопросах и вопросах, касающихся домашнего имущества.

Наступает удачное время для профессиональных изменений и освоения новых навыков. Зима и весна откроют перспективы для новых проектов и полезных деловых знакомств. В конце марта и апреле избегайте конфликтов на рабочем месте, контролируя свои слова и действия.

Самый холодный период года очень благоприятен для романтических отношений, создания семьи или рождения детей. Наибольший шанс найти нового партнера появится у одиноких раков зимой и весной.

Лето – время роста доходов, а осень – наилучший период для решающего прорыва в любых начинаниях — используйте эти возможности.

Лев

Этот год открывает перед Львами новые перспективы. Появятся шансы, которые важно не упустить из виду. Уже с февраля, вдали от привычного окружения, откроются благоприятные возможности для увеличения дохода, расширения профессиональных горизонтов и сферы влияния.

Март станет периодом внутреннего, духовного роста, хотя его начало может сопровождаться временными финансовыми сложностями. Апрель потребует решимости: предстоят далекие поездки или проекты, которые, несмотря на возможные трудности, принесут ощутимую материальную отдачу — за них стоит браться смело.

Середина года отметится особым успехом, чему поспособствует переход Юпитера в знак Льва. В это время возможны споры с конкурентами, где важно твердо отстаивать свои позиции. Значительную поддержку окажут друзья и неожиданные встречи, которые помогут приблизиться к заветной цели.

Кратковременные потери вероятны во второй половине августа. Этот этап легче пройти, опираясь на помощь и любовь близких людей. После него дела вновь пойдут вверх.

Осень и зима будут плодотворными — время для продуктивной работы и воплощения задуманного. В целом, год обещает быть успешным и результативным.

Дева

Этот год для Девы станет временем, где периоды поддержки будут сменяться испытаниями. В целом, вам можно рассчитывать на помощь друзей, однако в середине января они могут оказаться бессильны.

Профессиональная сфера подарит удачные возможности в конце января и первой половине февраля, но будьте готовы к переменам на службе. Во второй половине февраля уделите особое внимание здоровью.

Март может принести сложные ситуации в личной сфере: возможны споры с партнерами, конфликты или судебные вопросы. Преодоление этих трудностей откроет для вас путь к новому этапу в конце месяца.

Наиболее благоприятным временем станет конец весны и лето. Однако в начале августа (конец первой — начало второй недели) проявите бдительность — есть риск краж. Осень будет отмечена перспективными знакомствами и новыми возможностями.

В общем, представителям этого знака зодиака звезды сулят неоднозначный год. В нем найдется место, как успехам, так и серьезным вызовам.

Тамара Глоба.

Весы

Грядущий год — время перехода на новый уровень. Он принесет сложности, касающиеся ваших родителей и жилищных условий. Параллельно откроются интересные перспективы в любви, активном отдыхе и формировании планов для будущего прогресса.

Январь для представителей этого зодиакального круга связан с глубокой внутренней трансформацией. Февраль сулит успехи в работе. А вот в марте вы можете стать объектом сплетен и столкнуться с потерями.

Апрель же – это период, когда нужно гасить конфликты.

В течение всего года, с весны до осени, вас будет поддерживать сильная коалиция союзников.

Скорпион

Для Скорпионов наступает благоприятный период для обновления. Проблемы и потери 2025 года, связанные со здоровьем и карьерой, остаются позади.

Уже с января станут полезными как короткие, так и дальние путешествия. Однако в конце января и феврале стоит быть внимательнее к домашнему имуществу, чтобы избежать возможных утрат.

С середины февраля вас ждет время творческого подъема, личных побед, увлекательных идей и открытий. Пройдя через испытания и работу над собой, с марта и апреля Скорпион выйдет на новый уровень своего развития.

Лето откроет широкие горизонты и возможности, особенно в поездках. Чтобы избежать осложнений с официальными органами в ноябре, стоит проявлять особую осмотрительность. Год вряд ли будет спокойным — возможны непростые ситуации в общении с родственниками.

Стрелец

В 2026 году Стрельцу предстоит столкнуться с недоверием со стороны тех, с кем раньше были теплые отношения. Потребуются время и силы, чтобы это преодолеть, но возможности для этого обязательно будут. Будьте готовы к периоду напряжения и усталости.

В начале марта и после середины лета сосредоточьтесь на доме и семье. Первый месяц весны, кроме того, подарит успех в любви. Это также удачное время для роста материальных активов, решения жилищных вопросов и радостных событий, связанных с детьми.

С приходом осени и ближе к концу года важнейшей станет тема финансов: проявите бдительность, чтобы не инвестировать в пустые обещания и сохранить свои средства.

Козерог

Год для Козерогов начинается с семейных радостей. А вот на работе будьте начеку: январские сложности с руководством могут смениться блестящими возможностями уже в марте. Финансовая рекомендация: в последней трети февраля обходите стороной инвестиции в недвижимость и сомнительные авантюры — высок риск потерь.

Сделайте ставку на самообразование — это необходимо. А после лета вас ждут масштабные перемены в карьере и социальном статусе, которые позволят заложить основу принципиально нового материального положения.

Тамара Глоба.

Водолей

2026 год станет для Водолея важным этапом в профессиональной сфере и периодом активного строительства светлого будущего.

В рабочих вопросах рекомендуется проявлять осмотрительность — не исключены скрытые интриги, однако коллектив в целом окажет поддержку.

Февраль откроет возможности для превращения ваших идей и талантов в источник дохода. Однако его вторая половина потребует внимания к здоровью и бережного обращения с финансами, где возможны потери. На помощь в этих и других ситуациях в течение всего года придут близкие люди.

Конец марта и апрель будут благоприятны для материальной сферы и увеличения доходов. В это же время стоит тщательно переосмыслить все планы, связанные с серьезными переменами.

В целом, год предоставит вам удачные возможности для того, чтобы укрепить здоровье и заложить прочный фундамент для собственного дела.

Рыбы

Первые шесть месяцев сложатся благоприятно для творческих открытий, поездок и вопросов, связанных с детьми. Год обещает быть продуктивным для интеллектуального роста.

Во второй половине февраля возможны временные сложности со здоровьем или в общении. Стоит быть внимательнее к окружению, так как есть вероятность негласного недоброжелательства.

Март-апрель - период повышенной занятости и хлопот. В это время важно принимать помощь и поддержку от тех, кто её предлагает.

Май-июль (кроме самого начала июля) - благоприятная пора для романтических отношений, профессиональной деятельности и семейных вопросов.

Июль - знаковый месяц, открывающий новые карьерные возможности и обещающий серьезные перемены. Это хорошее время для делового взаимодействия и запуска проектов, основанных на предыдущем опыте.

В конце августа и начале сентября следует внимательно отнестись к сигналам организма и не игнорировать возможные проблемы со здоровьем.

Осенью и зимой ожидаются увлекательные поездки и новые впечатления от путешествий.

А вы довольны астропрогнозом Тамары Глобы для своего знака зодиака? Делитесь в комментариях!

