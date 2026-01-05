Астропрогноз на 2026-й год от Тамары Глобы: Раков ждут признание и рост, Козерогов – семейные радости, а Рыб – увлекательные поездки

По прогнозу известного астролога Тамары Глобы, 2026 год станет периодом значительных перемен. Он обещает быть успешным для тех, кто не боится трудиться и шаг за шагом двигаться к своей цели. Помните, как Маленький принц просил у Бога научить его искусству маленьких шагов?
"Верьте в себя, это самое главное в 2026 году!", - говорит Тамара Глоба. По словам астролога, год Огненной Лошади будет динамичным и сулит множество новых перспектив и начинаний.
Однако астролог посоветовала помнить и об опасностях года. Так, стоит быть особо внимательным на дороге в начале второй декады августа, в последние дни августа, во вторую неделю сентября, в первых числах ноября, в середине ноября и последнюю неделю декабря.
Что касается сферы личных отношений, то первая половина января — время, когда брак наиболее уязвим для конфликтов и раздоров. (Оно и понятно, россияне отдыхают до 12 января и будут постоянно видеть друг друга).
Для бизнеса же сложными могут стать третья неделя февраля (рекомендуется избегать начинаний), первая неделя апреля, конец июня (возможны финансовые и технические сложности), последние дни августа (также неблагоприятны для старта новых дел).
Тамара Глоба, конечно, подготовила подробный астропрогноз для каждого знака зодиака, который Teleprogramma.org перессказала своими словами.
Овен
2026-й — год судьбоносного внимания к миру вокруг. Под влиянием Нептуна (на 14 лет) и Сатурна (на 2 года) жизнь заиграет для Овна новыми красками. Представителям этого знака зодиака предстоит много трудиться и научиться смирению, что не всегда легко для них. Периодически у Овнов могут возникать проблемы с деньгами.
Но это лишь одна сторона медали. Год щедр на возможности: для финансовых прорывов, выгодных вложений, роста популярности и любви. Для кого-то это будет новое чувство, для других — возрождение старого. Творчество расцветет, а вот в отношениях с друзьями может потребоваться деликатность.
Телец
Этот год сулит Тельцам новые возможности в учебе, карьере, поездках и сделках с недвижимостью. Пик романтического везения придется на вторую половину года, включая возобновление старых связей.
Осень — время для семейного единения, коллективной работы и творческих начинаний. Год в целом благоприятен для переустройства дел и решения имущественных вопросов.
Но будьте внимательны: к друзьям — весной и в конце лета, а в августе — к домашним делам и благополучию родителей.
Близнецы
В наступающем году ожидаются перемены, связанные с родственными связями. К вашему домашнему кругу присоединятся новые люди.
Для Близнецов февраль и первая половина весны станут периодом освоения новых знаний и навыков. Интересный и многообещающий этап, включающий в себя благоприятные возможности для поездок, начнется для них уже в феврале.
Что касается деловой сферы, то лучшим временем для реорганизации бизнеса станут март и апрель. Хотя процесс может сопровождаться некоторой неразберихой, вы сможете рассчитывать на поддержку друзей.
Наиболее удачные периоды для трудовой деятельности и личной жизни — это август, сентябрь, октябрь и декабрь. В последнем месяце года стоит уделить особое внимание вопросам и нуждам родителей.
Год в целом обещает быть успешным, особенно в сфере образования и в поездках. Кратковременные периоды, когда потребуется повышенное внимание к домашним делам и обстановке, — это третья декада августа и начало сентября.
Тамара Глоба. Фото: Наталья Шаханова/ Global Look Press
Рак
2026 год станет для Раков периодом признания и роста. Ваши компетенции и успехи будут высоко оценены окружающими. Год благоприятен для укрепления финансового положения и карьерного роста.
Будьте особенно внимательны в поездках за границу. Незнание местного законодательства может привести к серьезным проблемам. Рекомендуется воздержаться от поездок в начале марта.
Год в целом обещает финансовую стабильность. Однако в феврале проявите бдительность в денежных вопросах и вопросах, касающихся домашнего имущества.
Наступает удачное время для профессиональных изменений и освоения новых навыков. Зима и весна откроют перспективы для новых проектов и полезных деловых знакомств. В конце марта и апреле избегайте конфликтов на рабочем месте, контролируя свои слова и действия.
Самый холодный период года очень благоприятен для романтических отношений, создания семьи или рождения детей. Наибольший шанс найти нового партнера появится у одиноких раков зимой и весной.
Лето – время роста доходов, а осень – наилучший период для решающего прорыва в любых начинаниях — используйте эти возможности.
Лев
Этот год открывает перед Львами новые перспективы. Появятся шансы, которые важно не упустить из виду. Уже с февраля, вдали от привычного окружения, откроются благоприятные возможности для увеличения дохода, расширения профессиональных горизонтов и сферы влияния.
Март станет периодом внутреннего, духовного роста, хотя его начало может сопровождаться временными финансовыми сложностями. Апрель потребует решимости: предстоят далекие поездки или проекты, которые, несмотря на возможные трудности, принесут ощутимую материальную отдачу — за них стоит браться смело.
Середина года отметится особым успехом, чему поспособствует переход Юпитера в знак Льва. В это время возможны споры с конкурентами, где важно твердо отстаивать свои позиции. Значительную поддержку окажут друзья и неожиданные встречи, которые помогут приблизиться к заветной цели.
Кратковременные потери вероятны во второй половине августа. Этот этап легче пройти, опираясь на помощь и любовь близких людей. После него дела вновь пойдут вверх.
Осень и зима будут плодотворными — время для продуктивной работы и воплощения задуманного. В целом, год обещает быть успешным и результативным.
Дева
Этот год для Девы станет временем, где периоды поддержки будут сменяться испытаниями. В целом, вам можно рассчитывать на помощь друзей, однако в середине января они могут оказаться бессильны.
Профессиональная сфера подарит удачные возможности в конце января и первой половине февраля, но будьте готовы к переменам на службе. Во второй половине февраля уделите особое внимание здоровью.
Март может принести сложные ситуации в личной сфере: возможны споры с партнерами, конфликты или судебные вопросы. Преодоление этих трудностей откроет для вас путь к новому этапу в конце месяца.
Наиболее благоприятным временем станет конец весны и лето. Однако в начале августа (конец первой — начало второй недели) проявите бдительность — есть риск краж. Осень будет отмечена перспективными знакомствами и новыми возможностями.
В общем, представителям этого знака зодиака звезды сулят неоднозначный год. В нем найдется место, как успехам, так и серьезным вызовам.
Тамара Глоба. Фото: Юлия Капишникова/ Global Look Press
Весы
Грядущий год — время перехода на новый уровень. Он принесет сложности, касающиеся ваших родителей и жилищных условий. Параллельно откроются интересные перспективы в любви, активном отдыхе и формировании планов для будущего прогресса.
Январь для представителей этого зодиакального круга связан с глубокой внутренней трансформацией. Февраль сулит успехи в работе. А вот в марте вы можете стать объектом сплетен и столкнуться с потерями.
Апрель же – это период, когда нужно гасить конфликты.
В течение всего года, с весны до осени, вас будет поддерживать сильная коалиция союзников.
Скорпион
Для Скорпионов наступает благоприятный период для обновления. Проблемы и потери 2025 года, связанные со здоровьем и карьерой, остаются позади.
Уже с января станут полезными как короткие, так и дальние путешествия. Однако в конце января и феврале стоит быть внимательнее к домашнему имуществу, чтобы избежать возможных утрат.
С середины февраля вас ждет время творческого подъема, личных побед, увлекательных идей и открытий. Пройдя через испытания и работу над собой, с марта и апреля Скорпион выйдет на новый уровень своего развития.
Лето откроет широкие горизонты и возможности, особенно в поездках. Чтобы избежать осложнений с официальными органами в ноябре, стоит проявлять особую осмотрительность. Год вряд ли будет спокойным — возможны непростые ситуации в общении с родственниками.
Стрелец
В 2026 году Стрельцу предстоит столкнуться с недоверием со стороны тех, с кем раньше были теплые отношения. Потребуются время и силы, чтобы это преодолеть, но возможности для этого обязательно будут. Будьте готовы к периоду напряжения и усталости.
В начале марта и после середины лета сосредоточьтесь на доме и семье. Первый месяц весны, кроме того, подарит успех в любви. Это также удачное время для роста материальных активов, решения жилищных вопросов и радостных событий, связанных с детьми.
С приходом осени и ближе к концу года важнейшей станет тема финансов: проявите бдительность, чтобы не инвестировать в пустые обещания и сохранить свои средства.
Козерог
Год для Козерогов начинается с семейных радостей. А вот на работе будьте начеку: январские сложности с руководством могут смениться блестящими возможностями уже в марте. Финансовая рекомендация: в последней трети февраля обходите стороной инвестиции в недвижимость и сомнительные авантюры — высок риск потерь.
Сделайте ставку на самообразование — это необходимо. А после лета вас ждут масштабные перемены в карьере и социальном статусе, которые позволят заложить основу принципиально нового материального положения.
Тамара Глоба. Фото: канал "Россия"
Водолей
2026 год станет для Водолея важным этапом в профессиональной сфере и периодом активного строительства светлого будущего.
В рабочих вопросах рекомендуется проявлять осмотрительность — не исключены скрытые интриги, однако коллектив в целом окажет поддержку.
Февраль откроет возможности для превращения ваших идей и талантов в источник дохода. Однако его вторая половина потребует внимания к здоровью и бережного обращения с финансами, где возможны потери. На помощь в этих и других ситуациях в течение всего года придут близкие люди.
Конец марта и апрель будут благоприятны для материальной сферы и увеличения доходов. В это же время стоит тщательно переосмыслить все планы, связанные с серьезными переменами.
В целом, год предоставит вам удачные возможности для того, чтобы укрепить здоровье и заложить прочный фундамент для собственного дела.
Рыбы
Первые шесть месяцев сложатся благоприятно для творческих открытий, поездок и вопросов, связанных с детьми. Год обещает быть продуктивным для интеллектуального роста.
Во второй половине февраля возможны временные сложности со здоровьем или в общении. Стоит быть внимательнее к окружению, так как есть вероятность негласного недоброжелательства.
Март-апрель - период повышенной занятости и хлопот. В это время важно принимать помощь и поддержку от тех, кто её предлагает.
Май-июль (кроме самого начала июля) - благоприятная пора для романтических отношений, профессиональной деятельности и семейных вопросов.
Июль - знаковый месяц, открывающий новые карьерные возможности и обещающий серьезные перемены. Это хорошее время для делового взаимодействия и запуска проектов, основанных на предыдущем опыте.
В конце августа и начале сентября следует внимательно отнестись к сигналам организма и не игнорировать возможные проблемы со здоровьем.
Осенью и зимой ожидаются увлекательные поездки и новые впечатления от путешествий.
А вы довольны астропрогнозом Тамары Глобы для своего знака зодиака? Делитесь в комментариях!