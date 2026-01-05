Астропрогноз на 2026-й год от Тамары Глобы: Раков ждут признание и рост, Козерогов – семейные радости, а Рыб – увлекательные поездки

По прогнозу известного астролога Тамары Глобы, 2026 год станет периодом значительных перемен. Он обещает быть успешным для тех, кто не боится трудиться и шаг за шагом двигаться к своей цели. Помните, как Маленький принц просил у Бога научить его искусству маленьких шагов?

"Верьте в себя, это самое главное в 2026 году!", - говорит Тамара Глоба. По словам астролога, год Огненной Лошади будет динамичным и сулит множество новых перспектив и начинаний.

Однако астролог посоветовала помнить и об опасностях года. Так, стоит быть особо внимательным на дороге в начале второй декады августа, в последние дни августа, во вторую неделю сентября, в первых числах ноября, в середине ноября и последнюю неделю декабря.

Что касается сферы личных отношений, то первая половина января — время, когда брак наиболее уязвим для конфликтов и раздоров. (Оно и понятно, россияне отдыхают до 12 января и будут постоянно видеть друг друга).

Для бизнеса же сложными могут стать третья неделя февраля (рекомендуется избегать начинаний), первая неделя апреля, конец июня (возможны финансовые и технические сложности), последние дни августа (также неблагоприятны для старта новых дел).

Тамара Глоба, конечно, подготовила подробный астропрогноз для каждого знака зодиака, который Teleprogramma.org перессказала своими словами.

Овен

2026-й — год судьбоносного внимания к миру вокруг. Под влиянием Нептуна (на 14 лет) и Сатурна (на 2 года) жизнь заиграет для Овна новыми красками. Представителям этого знака зодиака предстоит много трудиться и научиться смирению, что не всегда легко для них. Периодически у Овнов могут возникать проблемы с деньгами.

Но это лишь одна сторона медали. Год щедр на возможности: для финансовых прорывов, выгодных вложений, роста популярности и любви. Для кого-то это будет новое чувство, для других — возрождение старого. Творчество расцветет, а вот в отношениях с друзьями может потребоваться деликатность.

Телец

Этот год сулит Тельцам новые возможности в учебе, карьере, поездках и сделках с недвижимостью. Пик романтического везения придется на вторую половину года, включая возобновление старых связей.

Осень — время для семейного единения, коллективной работы и творческих начинаний. Год в целом благоприятен для переустройства дел и решения имущественных вопросов.

Но будьте внимательны: к друзьям — весной и в конце лета, а в августе — к домашним делам и благополучию родителей.

Близнецы

В наступающем году ожидаются перемены, связанные с родственными связями. К вашему домашнему кругу присоединятся новые люди.

Для Близнецов февраль и первая половина весны станут периодом освоения новых знаний и навыков. Интересный и многообещающий этап, включающий в себя благоприятные возможности для поездок, начнется для них уже в феврале.

Что касается деловой сферы, то лучшим временем для реорганизации бизнеса станут март и апрель. Хотя процесс может сопровождаться некоторой неразберихой, вы сможете рассчитывать на поддержку друзей.

Наиболее удачные периоды для трудовой деятельности и личной жизни — это август, сентябрь, октябрь и декабрь. В последнем месяце года стоит уделить особое внимание вопросам и нуждам родителей.

Год в целом обещает быть успешным, особенно в сфере образования и в поездках. Кратковременные периоды, когда потребуется повышенное внимание к домашним делам и обстановке, — это третья декада августа и начало сентября.