Анна Семенович о разводе Джигана и Самойловой: "Они разводятся в сто пятый раз"

Недавно Мировой суд дал рэперу Джигану два месяца на примирение с Оксаной Самойловой. Если же сердце Оксаны не растает, то пару разведут. Однако, похоже, супруга рэпера настроена решительно. Она заявила представителям СМИ, что не пойдет на примирение.
Однако певицу Анну Семенович терзают смутные сомнения по поводу того, что звездная пара действительно разведется. Свое мнение о разрыве Оксаны Самойловой и Джигана она высказала на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".
Анна Семенович: "Это свадебное платье, но синее"
— Как вы думаете Оксана и Джиган все-таки разведутся? — поинтересовались журналисты у Анны.
— Без понятия. Они разводятся в сто пятый раз.
— А вы могли бы призвать эту пару к примирению?
— Нет, я не лезу в чужую личную жизнь.
Меж тем сама Анна Семенович ждет свадьбы со своим возлюбленным Денисом Шреером. Однако мужчина до сих пор не развелся с женой. В Германии, где живет бывшая супруга Дениса, этот процесс небыстрый. Поэтому Анне пока только остается намекать общественности на свое желание. В том числе и внешним видом.
"Это свадебное платье, но синее. Когда женщине немного за 40, то белое не надевают. Поэтому оно чуть-чуть посинело, так долго ждало этого дня", — пошутила Анна Семенович про свой образ, в котором она предстала на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!".
Анна Семенович и Владимир Селиванов на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Анна, с платьем понятно. Но зима близко. А где вы храните свои шубы?
— Для шубы есть специальные холодильники, куда ты их сдаешь. А когда приходит сезон, то забираешь.
— Эти холодильники стоят у вас дома?
— Да нет. Есть такая общественная организация, куда все могут сдать свои шубы.
— Однажды Катя Лель сказала, что в прошлой жизни была дочерью Рамзеса II...
— Ну хорошо. Может быть. Я не астролог.
— А как вы думаете, кем в прошлой жизни были вы?
— Точно Екатериной Великой. Это сто процентов. (Смеется.)
Анна Семенович и Денис Шреер. Фото: Global Look Press
Анна Семенович: "Я очень горда этой медалью"
— Давайте о серьезном. Недавно вы получили медаль "За труды в культуре и искусстве". Какое у вас отношение к этой награде?
— Вы знаете, мое отношение очень трепетное. Я очень горда этой медалью. Я сегодня проснулась и первым делом побежала ее разглядывать. И это, конечно, очень приятно, что меня так высоко оценили.
— Вы фигуристка в прошлом. Спортивные награды, наверное, тоже для вас важны…
— И спортивные медали важны, и медали в области культуры. Можно сказать, что это две мои разные жизни. И я горжусь всеми своими достижениями.
Их так много, что я не могу что-то выделить.
А как вы думаете, достойна ли Анна Семенович столь высокой государственной награды? Делитесь в комментариях!