Анна Семенович о разводе Джигана и Самойловой: "Они разводятся в сто пятый раз"

Недавно Мировой суд дал рэперу Джигану два месяца на примирение с Оксаной Самойловой. Если же сердце Оксаны не растает, то пару разведут. Однако, похоже, супруга рэпера настроена решительно. Она заявила представителям СМИ, что не пойдет на примирение.

Однако певицу Анну Семенович терзают смутные сомнения по поводу того, что звездная пара действительно разведется. Свое мнение о разрыве Оксаны Самойловой и Джигана она высказала на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".

Анна Семенович: "Это свадебное платье, но синее"

— Как вы думаете Оксана и Джиган все-таки разведутся? — поинтересовались журналисты у Анны.

— Без понятия. Они разводятся в сто пятый раз.

— А вы могли бы призвать эту пару к примирению?

— Нет, я не лезу в чужую личную жизнь.

Меж тем сама Анна Семенович ждет свадьбы со своим возлюбленным Денисом Шреером. Однако мужчина до сих пор не развелся с женой. В Германии, где живет бывшая супруга Дениса, этот процесс небыстрый. Поэтому Анне пока только остается намекать общественности на свое желание. В том числе и внешним видом.