Ани Лорак: "Надеваем красные трусы"

Ани Лорак. Фото: Global Look Press

В кулуарах фестиваля "Песня года" певица подвела итоги года Змеи и назвала главное событие уходящих 12 месяцев.

Содержание

Певица Ани Лорак произвела фурор на музыкальном фестивале "Песня года". Артистка появилась перед журналистами в корсетном облегающем блестящем комбинезоне. При этом плечо певицы было эротично обнажено.

Журналисты попросили Ани Лорак подвести итоги года. Артистка призналась, что уходящий год Змеи стал для нее счастливым.

Ани Лорак: "Главное событие года – я вышла замуж"

"Если говорить о творчестве, то у меня был дуэт с Артемом Качером. Также я готовлю свое шоу, которое пройдет 6 марта в Live Arena. Я готовлюсь к этому событию, будет много интересного технологического шоу. Ожидается много хитов, премьеры песен, — пояснила артистка.

— Ну и главное событие года: я вышла замуж. На День святого Валентина, 14 февраля, будем отмечать годовщину свадьбы. Так что для меня это праздничный год".

— А вы знали, что на Новый год нужно дарить друг другу красные трусы? — поинтересовались журналисты.

— В Испании все дарят друг другу трусы уже давно. Поэтому надеваем красные трусы.

Как развивались отношения Ани Лорак и Исаака Виджраку

Напомним, своего будущего мужа, фитнес-тренера и инструктора по йоге Исаака Виджраку, Ани Лорак представила публике в феврале 2023 года. А ко Дню святого Валентина она опубликовала их общую фотографию с подписью о том, что счастлива найти свою любовь.

Пара встретилась в Греции, а затем их роман продолжил развиваться в Испании, куда артистка отправилась для отдыха и оздоровления.

27 сентября, в день рождения певицы, Исаак романтично сделал ей предложение руки и сердца, опустившись на одно колено. Она сразу же надела обручальное кольцо и ответила согласием любимому мужчине.

Ани Лорак с мужем. Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

Официально свои отношения влюбленные оформили еще в прошлом году, проведя свадебную церемонию на острове Майорка. Однако праздничное торжество решили перенести на Мальдивы и приурочить его ко Дню всех влюбленных, 14 февраля.

Мероприятие было камерным: красивая церемония на океанском берегу в кругу самых близких. Невеста выбрала изящное кружевное платье с открытыми плечами и дополнила его короткой фатой. Жених же надел классический белый костюм.

Исаак Виджраку наладил теплые отношения с 14-летней Софией — дочерью Ани Лорак от первого брака. У самого же мужа певицы есть дочь-подросток и четырехлетний сын.

А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также