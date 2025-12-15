Ани Лорак: "Надеваем красные трусы"

Певица Ани Лорак произвела фурор на музыкальном фестивале "Песня года". Артистка появилась перед журналистами в корсетном облегающем блестящем комбинезоне. При этом плечо певицы было эротично обнажено.

Журналисты попросили Ани Лорак подвести итоги года. Артистка призналась, что уходящий год Змеи стал для нее счастливым.

Ани Лорак: "Главное событие года – я вышла замуж"

"Если говорить о творчестве, то у меня был дуэт с Артемом Качером. Также я готовлю свое шоу, которое пройдет 6 марта в Live Arena. Я готовлюсь к этому событию, будет много интересного технологического шоу. Ожидается много хитов, премьеры песен, — пояснила артистка. — Ну и главное событие года: я вышла замуж. На День святого Валентина, 14 февраля, будем отмечать годовщину свадьбы. Так что для меня это праздничный год".

— А вы знали, что на Новый год нужно дарить друг другу красные трусы? — поинтересовались журналисты.

— В Испании все дарят друг другу трусы уже давно. Поэтому надеваем красные трусы.

Как развивались отношения Ани Лорак и Исаака Виджраку

Напомним, своего будущего мужа, фитнес-тренера и инструктора по йоге Исаака Виджраку, Ани Лорак представила публике в феврале 2023 года. А ко Дню святого Валентина она опубликовала их общую фотографию с подписью о том, что счастлива найти свою любовь.

Пара встретилась в Греции, а затем их роман продолжил развиваться в Испании, куда артистка отправилась для отдыха и оздоровления.

27 сентября, в день рождения певицы, Исаак романтично сделал ей предложение руки и сердца, опустившись на одно колено. Она сразу же надела обручальное кольцо и ответила согласием любимому мужчине.