Анфиса Чехова ломала стены, а Клава Кока кидалась яйцами: как звезды хулиганили в школе

Не секрет, что отличная учеба и примерное поведение в школе (к которым мы все стремились!) - вовсе не путевка в счастливую жизнь. Зачастую бывает совсем наоборот: чем хуже ведет себя на уроках человек, тем больше у него шансов реализовать себя. Живой ум и энергичность всегда проложат дорогу, особенно в современном конкурентном мире. В преддверии 1 сентября «Телепрограмма» представляет несколько доказательств этой гипотезе - на примерах звезд, которые не прочь были похулиганить. Конечно, в пределах правового поля!
Клава Кока
Фото: личный архив Клавы Коки
Дерзкий и отвязный стиль Клавы Коки (Клавдии Высоковой) - не напускное, а нутряное. Девочка была такой, скажем так, свободолюбивой еще со школы (сначала училась в родном Екатеринбурге, а потом после переезда - в Москве). То время певица вспоминает с радостью и теплотой.
- Это было очень веселое и беззаботное время: мы разрисовывали школу граффити, писали плохие слова, а по ночам закидывали ее тухлыми яйцами, - признавалась исполнительница хита "Покинула чат".
С учебой у Клавы ладилось не очень, зато полная гармония наступила сразу после поступления в джаз-хор. Вот там будущая звезда занималась любимым делом и быстро нашла себя.
Анфиса Чехова
Фото: личный архив Анфисы Чеховой
Обладающая выдающимися способностями телеведущая Анфиса Чехова в школе, помимо внимания со стороны мальчиков, привлекала и внимание завуча по воспитательной работе. Ведь не раз развлекала себя в школе пацанскими приколами. Когда девочку ловили с поличным, она, конечно, ни в чем не признавалась (первое правило нарушителя!). И до сих пор считает, что получала наказание ни за что.
- Однажды в моем дневнике появилась запись "Ломала стену в коридоре", хотя на самом деле я просто перестукивалась с подружкой через фанерную перегородку, - рассказывала Чехова.
Юлианна Караулова
Фото: личный архив Юлианы Карауловой. Фото: Михаил Фролов/"КП"
Ведущая Первого канала и победительница шоу "Кто хочет стать миллионером?" 16+ Юлианна Караулова, как и многие взрослые футболисты, была склонна к симуляции. Все что угодно, лишь бы не писать контрольные!
- Мы с одноклассницей вернулись из школы домой, когда родители ушли на работу, и, как самые умные, вызвали себе скорую, - вспоминала ведущая. - Приехавшему врачу мы пожаловались на сильную боль в животе. Мы тогда не знали, что скорая справок не дает, более того, что она не лечит, а увозит в больницу. Врач очень строго сказал, что надо отвезти нас на обследование. Мы так перепугались, что сразу сознались во всем!
Марат Башаров
Фото: личный архив Марата Башарова. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press
Репутация, которую получил прекрасный актер, но скандальный семьянин Марат Башаров, тоже имеет школьные корни. Уже там будущий артист проявлял себя как незаурядная творческая личность. В местах не столь отдаленных таких называют "фармазон" - тот, кто занимается подделкой документов.
- В школе я вырывал листочки с двойками из дневника, - без стеснения уверяет Башаров. - Да что листочки! У меня второй дневник был! А в старших классах у нас даже был второй журнал. Положено, чтобы журнал хранился у учителей. Но иногда его отдавали старосте. Так вот мы иногда старосте подсовывали наш журнал. И когда об этом узнали педагоги, меня чуть не выгнали, потому что эту шутку со вторым журналом придумал я.
Андрей Рожков
Фото: личный архив Андрея Рожкова. Фото: vk.com/rojkov_andrei
В "уральском пельмене" Андрее Рожкове задатки юмориста начали раскрываться тоже на школьной скамье. Будущий юморист подходил к вопросу баловства с креативом.
- Мы использовали всякие ухищрения: мазали дневник свечкой или парафином, чтобы учительница не могла поставить двойку, бритвочкой соскабливали плохие оценки, - выдает советские лайфхаки артист.
Уже в 9-м классе Рожков опробовал себя в качестве пародиста и режиссера - поставил номер, высмеивающий учителей. Среди учеников успех был "оглушительным", как он потом хвастался, а вот педагогический состав не оценил - на следующий после фурора день парня вызывали к доске на каждом (!) уроке и демонстративно ставили два балла. Чтобы не умничал!
Юлия Паршута
Фото: личный архив Юлии Паршуты Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Выпускница "Фабрики звезд" 16+ Юлия Паршута тоже не слишком дружила с дисциплиной и учебой. Началось все с того, что в первом классе получила "кол" по ритмике, а потом привела в школу... друга человека.
- Как-то утром он (такса Паршуты по кличке Джой. - Авт.) увязался за мной, а я и не заметила, - говорит артистка. - Увидела Джоя только тогда, когда он пришел в мой класс и поднялся на второй этаж школы. Пришлось на перемене впятером с подружками тащить его домой, потому что он был немаленьких размеров и отказывался уходить без меня.