Анфиса Чехова ломала стены, а Клава Кока кидалась яйцами: как звезды хулиганили в школе

Дерзкий и отвязный стиль Клавы Коки (Клавдии Высоковой) - не напускное, а нутряное. Девочка была такой, скажем так, свободолюбивой еще со школы (сначала училась в родном Екатеринбурге, а потом после переезда - в Москве). То время певица вспоминает с радостью и теплотой.

- Это было очень веселое и беззаботное время: мы разрисовывали школу граффити, писали плохие слова, а по ночам закидывали ее тухлыми яйцами, - признавалась исполнительница хита "Покинула чат".

С учебой у Клавы ладилось не очень, зато полная гармония наступила сразу после поступления в джаз-хор. Вот там будущая звезда занималась любимым делом и быстро нашла себя.

