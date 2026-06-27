Андрей Сорока против Марии Мироновой: избитый брат, прослушка квартиры и суд из-за 6-летнего Феди

Народная артистка РФ, 52-летняя Мария Миронова твердо решила в будущем помогать женщинам, у которых серьезные конфликты с бывшими мужьями по поводу общих детей.

К такой мысли она пришла, лично вляпавшись в такую ситуацию, - экс-супруг Андрей Сорока подал на нее в суд.

«Страшный сон и абсурд»

1 июля в Пресненском районном суде Москвы состоится первое судебное заседание по рассмотрению иска 34-летнего Андрея Сороки к бывшей жене Марии Мироновой. Это гражданское дело об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ). Федор Миронов - младший сын Марии и единственный ребенок Андрея Сороки. Мальчику 6,5 года. Иск Сорока подал в феврале, в начале июня состоялась беседа сторон (в лице адвокатов ответчика и истца) - это был финальный этап при подготовке дела к рассмотрению.

Для многих этот конфликт стал неожиданностью, ведь Миронова скрывала детали последнего брака на всех его этапах. Мария вышла замуж за малоизвестного актера Сороку после двух лет головокружительного романа, когда узнала о беременности, - случилось это семь лет назад. Расстались они в 2023-м. По словам Мироновой, причиной стало рукоприкладство - муж жестоко избил ее брата Алексея. «Все произошло в моем доме в присутствии ребенка в день его рождения, - рассказывала актриса в соцсети. - Мы вызвали скорую, у брата было сотрясение мозга, множественные ушибы головы. После этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами...»

Со слов Мироновой, Сорока после развода целый год прослушивал ее квартиру, подключаясь к интерактивной колонке. Но даже после этого она не препятствовала общению отца с сыном. «Несмотря на агрессивные припадки бывшего мужа в мой адрес в присутствии ребенка и нянь, я пыталась на протяжении трех лет наладить контакт и пускала его к себе в дом видеться с ребенком, и даже с ночевками - чтобы у сына было ощущение присутствия отца, - говорит Миронова. - Мне это стоило больших сил, но это не удовлетворило отца. Он пожелал забирать ребенка к себе в коммунальные и съемные квартиры. Грозился увезти Федю на свою родину в Стерлитамак (город в Башкирии. - Ред.), чтобы похвастаться родственникам и брату, у которого, к слову, уголовная судимость. Ребенка я не отдам!».

Сорока подал иск в суд, так как хочет установить официальный график встреч с сыном. Мальчик серьезно занимается теннисом и уже побеждает в детских турнирах, плюс у него приличная нагрузка в школе. А папа, как утверждает Мария, требует встреч в то время, когда удобно ему, причем не в поселке, где ребенок живет.

«Если мы пойдем отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе, - переживает актриса. - Он хочет увозить его из дома, а живем мы в Московской области, в 40 км от города. Поездка в Москву - это два часа по пробкам в один конец. Совершенно не представляется возможным выстраивать его школьную и спортивную жизнь. Федя каждый день после школы на тренировках, дальше - ужин и кровать.

Никто отлучения ребенка от отца не планировал. Наоборот, я выходила с инициативой - снимала детскую игровую комнату, чтобы Андрей мог приехать и поздравить Федю с днем рождения, отпраздновать. И главное, именно этого хочет ребенок - чтобы папа приехал к нему, поиграл, уложил спать, почитал книжку. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом».

Мария и теперь надеется договориться с бывшим мужем. «Для меня это страшный сон и абсурд, - признается Миронова. - В моей семье всегда была культура взаимоотношений. Мой отец (Андрей Миронов. - Ред.), звезда № 1 в стране, [после развода] всегда просил маму: «Катя, можно, я отведу Машу в цирк?» Просил! Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него. Хотя как безумно востребованный и занятой человек имел на это право...»

Отец мается без работы и не помогает сыну

Мария - дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. У актрисы есть и шикарный дом в закрытом подмосковном поселке, и квартиры в центре столицы. Миронова прилично зарабатывает: снимается в кино, играет в спектаклях, некоторые из которых сама продюсирует. Старший сын - 34-летний актер Андрей Миронов-Удалов, счастливо женат, служит в «Ленкоме». Мария и сегодня в прекрасных отношениях с первым мужем, отцом Андрея.

Пять лет назад умерла мама Марии Мироновой, и тогда она сама стала главой семьи. Миронова поддерживает, в том числе финансово, и отчима (второго мужа мамы физика-ядерщика Игоря Тимофеева), и сводного брата Алексея Градова-Суховеркова (мама актрисы с мужем усыновили его 30 лет назад из детского дома). Миронова со всеми дружна, общается - и с отчимом, и с братом, и с сыном с невесткой.

Брату актрисы Алексею 33 года, он шеф-повар со своей кейтеринговой компанией. Андрей Сорока до конфликта дружил с ним и вообще быстро влился в семью, которую обеспечивала жена. Он был на подхвате - чтобы занять мужа делом, звезда пристроила его директором в свою компанию по производству сладостей.

После развода Сорока снимает то квартиру, то комнату. С карьерой у него не очень - за два последних года он снялся лишь в трех эпизодических ролях. На алименты Миронова не подавала, а сам Сорока ежемесячно перечислял ей сумму, не превышающую 8 тыс. руб. Возможно, теперь в суде поднимут и тему алиментов.

Сейчас Миронова с Федором в Испании - на каникулах мальчик тренируется в Теннисной академии Рафаэля Надаля. В свободное от тренировок и соревнований время мама с сыном купаются в море и много гуляют.