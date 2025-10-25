Андрей Аршавин и другие звезды, малодушно бегающие от поддержки собственных детей.

Совсем не случайно простая фраза "Очень уж похож на одного злостного алиментщика" помогла Володе Шарапову выйти на банду "Черная кошка" и неуловимого Фокса в романе "Эра милосердия" и фильме "Место встречи изменить нельзя" 12+. Это была карма, умноженная на женскую солидарность, - бронебойное сочетание, победить которое не удавалось еще ни одному мужчине. Однако тщетные попытки малодушно увиливать от алиментов родным детям фиксируются даже среди звезд. В обзоре "Телепрограммы" - несколько таких историй.
Михаил Казаков
Меньше всего в реестре злостных алиментщиков можно было ожидать Полежайкина из "Папиных дочек»"12+. Михаил Казаков блеснул в подростковом сериале и производил впечатление добряка. Но в жизни артиста все оказалось не столь ванильно. В 2013 году он ушел из профессии и решил заняться бизнесом в Твери, как отец. Затем открыл фотоагентство и как раз во время поиска локации упал с 12-метровой высоты, сломав себе все, что только можно (22 компрессионных перелома!). Затем долго восстанавливался, набрал форму, а в 2023 году вернулся в "Папины дочки. Новые" 12+ в образе полицейского.
Однако у самого Михаила с законом непростые отношения: недавно у актера обнаружили задолженность в размере 2,3 млн рублей. Из которых 224 тыс. рублей - долг по алиментам (судя по всему, не платил уже год). После развода в 2021 году с женой Еленой у Казакова осталось двое детей - Виктория (17 лет, актер воспитывал ее, но биологический отец у девочки другой) и Мирослав (13 лет), обеспечивать которых горе-отец не собирается. Бывшая жена обратилась в суд о взыскании алиментов, но Михаил ничего платить не собирался: напротив, накопил долги по алиментам в 427 тыс., а потом пошел в контратаку и зарегистрировал сына вместе с собой. После чего сам собрался в суд взыскивать алименты с Елены!
Михаил Казаков со скандалом развелся с женой Еленой. Фото: личная страница Елены Казаковой в социальной сети
В итоге Казакова лишили родительских прав, но он продолжает жить с сыном, как уверяет, обеспечивает его полностью. Правда, будучи в долгах. На внимание СМИ и приставов артист реагирует спокойно: мол, у кого из нас нет долгов?
Андрей Аршавин
У Андрея Аршавина и Юлии Барановской трое детей. Периодически возникают вопросы об алиментах на них. Фото: Максим Константинов/Global Look Press
Начало октября в медийном поле взорвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
- Зарплата замгендиректора «Зенита» - до 90 млн рублей в год, а человек пытается сэкономить на собственных детях, - именно так активист прокомментировал иск Андрея Аршавина о снижении размера алиментов к жене, телеведущей Юлии Барановской, которая родила ему троих детей (Артем, Яна, Арсений) за 10 лет брака.
А всего у Аршавина шесть отпрысков! Бывший капитан сборной России не сильно стремится отправлять им деньги. В 2020 году Аршавин уже судился за уменьшение алиментов Барановской: с 300 тыс. рублей в месяц выплаты снизили до 3/8 дохода вместо половины. Оспорить это решение Юлии не удалось. Затем Андрей пошел судиться с Алисой Казьминой, к которой ушел в свое время от Барановской (возможно, беременной на тот момент) и которая тоже родила футболисту ребенка, дочь Есению.
- Он живет с Анной (еще одна женщина спортсмена - Анна Петрушина, родившая ему в 2024 году дочь Еву) и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше, - жаловалась Казьмина. - Некрасивый поступок. Он выплачивает ей с августа этого года, и так как теперь на всех сумма алиментов более 50% от доходов, подал иски на бывших жен.
Об этом Казьмина говорила, когда еще Андрей жил с Анной. Теперь не живет. И она оказалась в положении участниц клуба бывших жен Аршавина.
Теперь она взыскивает с бывшего алименты на содержание ребенка. Имя девушки, родившей ему шестого ребенка, футболист держит в секрете.
Тимур Родригез
Тимур Родригез казался счастливым в отношениях с женой Анной, но предпочел их закончить. Фото: Михаил Фролов/"КП"
Шоумен и певец Тимур Родригез (Керимов) какое-то время казался примерным отцом. На обложках журналов он появлялся с любимой семьей: женой Анной и сыновьями Мигелем (16 лет) и Даниэлем (12 лет). Но в 2023 году артист ушел к молодой коллеге Катерине Кабак. Брак рухнул. А в 2025 году выяснилось, что Родригез подал к бывшей супруге, с которой прожил 16 лет, два иска по алиментам. Через суд Анна и Тимур пришли к соглашению: ежемесячные транзакции в 1,5 млн рублей на детей и около 500 тыс. на содержание экс-супруги. А еще оплата отпусков.
Но на деле все оказалось куда менее благородно - артист уклоняется от выплат и теперь через суд хочет снизить размер алиментов до 500 тыс. рублей в месяц. Дескать, не потянул. Погорячился.
Константин Ивлев
Шеф-повар Константин Ивлев тоже не очень сильно стремится быть в ответе за своих детей. Несмотря на то что рекламные контракты Константина могут стоить и 3 млн рублей, он накопил задолженность перед ФНС в 13 млн рублей и теперь пытается сэкономить. В том числе на собственной дочке Марусе (11 лет) от первого брака с Марией Макеевой. Жена родила Ивлеву дочь и сына Матвея, который уже обеспечивает себя сам (24 года). Поэтому урезать можно только алименты, которые полагаются на обеспечение Маруси. Это повар и пытается сделать. Летом стало известно, что Ивлев 5 лет не платил алименты и накопил по ним задолженность почти в 19,5 млн рублей. Из них он позже погасил только 11,2 млн рублей.
28 октября должно состояться заседание по этому делу. По версии защиты Макеевой, он указал некорректную сумму официального дохода в 2 млн рублей, исходя из которой и просит суд считать алименты.
- При разводе супруги заключили соглашение об уплате алиментов, однако Константин регулярно нарушает его условия в части выплаты дополнительного содержания на ребенка, - объяснил адвокат первой жены Ивлева. - Поэтому Мария вынуждена обращаться к приставам, которые рассчитывают сумму задолженности, и в суд.
Скорее всего, юристам Константина придется думать и об алиментах на содержание его младшей дочери Ники (3 года), которая родилась во втором браке шефа с журналисткой Валерией Куденковой. Недавно супруги сообщили о расставании.
Недавно стало известно о расставании Ивлева со второй женой Валерией. Фото: личная страница Валерии Ивлевой в социальной сети