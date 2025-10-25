Андрей Аршавин и другие звезды, малодушно бегающие от поддержки собственных детей.

Совсем не случайно простая фраза "Очень уж похож на одного злостного алиментщика" помогла Володе Шарапову выйти на банду "Черная кошка" и неуловимого Фокса в романе "Эра милосердия" и фильме "Место встречи изменить нельзя" 12+. Это была карма, умноженная на женскую солидарность, - бронебойное сочетание, победить которое не удавалось еще ни одному мужчине. Однако тщетные попытки малодушно увиливать от алиментов родным детям фиксируются даже среди звезд. В обзоре "Телепрограммы" - несколько таких историй.

Михаил Казаков

Меньше всего в реестре злостных алиментщиков можно было ожидать Полежайкина из "Папиных дочек»"12+. Михаил Казаков блеснул в подростковом сериале и производил впечатление добряка. Но в жизни артиста все оказалось не столь ванильно. В 2013 году он ушел из профессии и решил заняться бизнесом в Твери, как отец. Затем открыл фотоагентство и как раз во время поиска локации упал с 12-метровой высоты, сломав себе все, что только можно (22 компрессионных перелома!). Затем долго восстанавливался, набрал форму, а в 2023 году вернулся в "Папины дочки. Новые" 12+ в образе полицейского.

Однако у самого Михаила с законом непростые отношения: недавно у актера обнаружили задолженность в размере 2,3 млн рублей. Из которых 224 тыс. рублей - долг по алиментам (судя по всему, не платил уже год). После развода в 2021 году с женой Еленой у Казакова осталось двое детей - Виктория (17 лет, актер воспитывал ее, но биологический отец у девочки другой) и Мирослав (13 лет), обеспечивать которых горе-отец не собирается. Бывшая жена обратилась в суд о взыскании алиментов, но Михаил ничего платить не собирался: напротив, накопил долги по алиментам в 427 тыс., а потом пошел в контратаку и зарегистрировал сына вместе с собой. После чего сам собрался в суд взыскивать алименты с Елены!