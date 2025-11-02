Андреева улетела в Сочи, а Бородина съездила в Питер на концерт Крида

Екатерина Андреева
Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети
Телеведущая легка на подъем: вот она в купальнике ловит октябрьские солнечные лучики в открытом бассейне отеля в Сочи и радует глаз идеальной фигурой. А спустя неделю Андреева уже в Боливии - примеряет национальный головной убор и шутит:
"Решила слиться с местным населением".
Колеся по России и миру, теледива философствует:
"Путешествие - это не про километры. Это про смену перспективы. Выход из привычной среды даже на день перезагружает мозг, дарит новые впечатления и ломает шаблоны. Рядом или далеко - не важно. Важно выйти за рамки обычного. Меняете место - меняете и мысли".
Александр Мясников
Фото: t.me/drmyasnikov
Теледоктор с друзьями отправился на экзотическую рыбалку. Всё ради новых впечатлений. Мясников и сам в шоке от маршрута:
"Четыре часа лета до Стамбула, 12,5 часа - до Сан-Паулу, еще четыре часа - до Манауса… Потом еще лететь часа полтора, потом четыре часа на лодке - и ты на Амазонке, на бразильской рыбалке! Половил - и в обратный путь".
На фото Мясников во время остановки в Манаусе, где в Амазонку вливается Риу-Негру. И сразу повезло: гигантская арапаима! После фотосессии рыбину отпустили - арапаима находится под охраной государства.
Ксения Бородина
Фото: t.me/borodylia0803
Телеведущая съездила в Питер на концерт Егора Крида - на фото она в "Сапсане" рядом с подружкой в маске с лицом певца. Младшая дочь Бородиной, 9-летняя Теона, - фанатка Егора Крида, но во время его московского концерта семья отдыхала на курорте, поэтому поехали на концертное шоу в Северную столицу. Блогер и телеведущая Бородина арендовала целый вагон для своей семьи, подруг и их детей. На шоу у этой столичной компании были места на VIP-трибуне, а Теона подготовила фанатский плакат. На следующий день мамы с детьми гуляли по Питеру, посетили баню и ресторан.
Елизавета Арзамасова
Фото: t.me/LizaArzamasova
На работу в Апатиты Лиза взяла маму, потому что поездка на фестиваль сопровождалась двумя очень приятными составляющими. Во-первых, актриса и ее мама увидели северное сияние и даже его сфотографировали - сезон в этих краях длится с конца августа до апреля.
Фото: t.me/LizaArzamasova
Во-вторых, их поселили в санатории Андрея Малахова (он из этих мест), где есть шикарный бассейн, чем они и воспользовались.
Екатерина Климова
Фото: личная страница Екатерины Климовой в социальной сети
Актриса решила забронировать баню на ближайший выходной. Екатерина любит во время отдыха посещать спа, делать приятные процедуры для тела - массаж, обертывания, принимать ванны, посещать сауну.
"Пересматривая фото с отдыха на Мальдивах, поняла, что надо найти время для спа или бани. Конечно, в путешествиях местный колорит и потрясающие виды, которые открываются во время процедуры, способствуют расслаблению. Но и в дождливой Москве в бане очень хорошо выпускать пар. Надо уметь останавливаться, иначе организм сам остановит. Будьте здоровы!" - дает нам совет Катя.
Татьяна Брухунова
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Супруга Евгения Петросяна улетела с подругами в Африку гулять - компания отправилась на сафари. Впереди у них переезды на джипах по национальным паркам и заповедникам, где в естественной среде обитания можно увидеть диких животных.
Ольга Серябкина
Фото: личная страница Ольги Серябкиной в социальной сети
Певица и ее муж Георгий Начкебия слетали в Париж отметить 5-летие свадьбы. Жили в шикарном отеле, ходили гулять по улицам и дорогим магазинам. Певица осталась в восторге, тем более что муж не оставил ее без подарков из бутика Chanel.