Андреева улетела в Сочи, а Бородина съездила в Питер на концерт Крида

Теледоктор с друзьями отправился на экзотическую рыбалку. Всё ради новых впечатлений. Мясников и сам в шоке от маршрута:

"Четыре часа лета до Стамбула, 12,5 часа - до Сан-Паулу, еще четыре часа - до Манауса… Потом еще лететь часа полтора, потом четыре часа на лодке - и ты на Амазонке, на бразильской рыбалке! Половил - и в обратный путь".

На фото Мясников во время остановки в Манаусе, где в Амазонку вливается Риу-Негру. И сразу повезло: гигантская арапаима! После фотосессии рыбину отпустили - арапаима находится под охраной государства.

