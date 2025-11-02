Андреева улетела в Сочи, а Бородина съездила в Питер на концерт Крида

Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети

Как коротают осень российские знаменитости.

Содержание

Екатерина Андреева

Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети

Телеведущая легка на подъем: вот она в купальнике ловит октябрьские солнечные лучики в открытом бассейне отеля в Сочи и радует глаз идеальной фигурой. А спустя неделю Андреева уже в Боливии - примеряет национальный головной убор и шутит:

"Решила слиться с местным населением".

Колеся по России и миру, теледива философствует:

"Путешествие - это не про километры. Это про смену перспективы. Выход из привычной среды даже на день перезагружает мозг, дарит новые впечатления и ломает шаблоны. Рядом или далеко - не важно. Важно выйти за рамки обычного. Меняете место - меняете и мысли".

Александр Мясников

Фото: t.me/drmyasnikov

Теледоктор с друзьями отправился на экзотическую рыбалку. Всё ради новых впечатлений. Мясников и сам в шоке от маршрута:

"Четыре часа лета до Стамбула, 12,5 часа - до Сан-Паулу, еще четыре часа - до Манауса… Потом еще лететь часа полтора, потом четыре часа на лодке - и ты на Амазонке, на бразильской рыбалке! Половил - и в обратный путь".

На фото Мясников во время остановки в Манаусе, где в Амазонку вливается Риу-Негру. И сразу повезло: гигантская арапаима! После фотосессии рыбину отпустили - арапаима находится под охраной государства.

Ксения Бородина

Фото: t.me/borodylia0803

Телеведущая съездила в Питер на концерт Егора Крида - на фото она в "Сапсане" рядом с подружкой в маске с лицом певца. Младшая дочь Бородиной, 9-летняя Теона, - фанатка Егора Крида, но во время его московского концерта семья отдыхала на курорте, поэтому поехали на концертное шоу в Северную столицу. Блогер и телеведущая Бородина арендовала целый вагон для своей семьи, подруг и их детей. На шоу у этой столичной компании были места на VIP-трибуне, а Теона подготовила фанатский плакат. На следующий день мамы с детьми гуляли по Питеру, посетили баню и ресторан.

Елизавета Арзамасова

Фото: t.me/LizaArzamasova

На работу в Апатиты Лиза взяла маму, потому что поездка на фестиваль сопровождалась двумя очень приятными составляющими. Во-первых, актриса и ее мама увидели северное сияние и даже его сфотографировали - сезон в этих краях длится с конца августа до апреля.

Фото: t.me/LizaArzamasova

Во-вторых, их поселили в санатории Андрея Малахова (он из этих мест), где есть шикарный бассейн, чем они и воспользовались.

Екатерина Климова

Фото: личная страница Екатерины Климовой в социальной сети

Актриса решила забронировать баню на ближайший выходной. Екатерина любит во время отдыха посещать спа, делать приятные процедуры для тела - массаж, обертывания, принимать ванны, посещать сауну.

"Пересматривая фото с отдыха на Мальдивах, поняла, что надо найти время для спа или бани. Конечно, в путешествиях местный колорит и потрясающие виды, которые открываются во время процедуры, способствуют расслаблению. Но и в дождливой Москве в бане очень хорошо выпускать пар. Надо уметь останавливаться, иначе организм сам остановит. Будьте здоровы!" - дает нам совет Катя.

Татьяна Брухунова

Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети

Супруга Евгения Петросяна улетела с подругами в Африку гулять - компания отправилась на сафари. Впереди у них переезды на джипах по национальным паркам и заповедникам, где в естественной среде обитания можно увидеть диких животных.

Ольга Серябкина

Фото: личная страница Ольги Серябкиной в социальной сети

Певица и ее муж Георгий Начкебия слетали в Париж отметить 5-летие свадьбы. Жили в шикарном отеле, ходили гулять по улицам и дорогим магазинам. Певица осталась в восторге, тем более что муж не оставил ее без подарков из бутика Chanel.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также