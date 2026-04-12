Андреева купила кардиотренажер, а Самойлова качает ягодицы

Иногда звезды подают нам такой пример, которому стоит последовать. Вот и этой весной некоторые знаменитости занялись спортом. Чтобы подкачаться, оздоровиться, привести фигуру в отличную форму. Следуем за ними!
Екатерина Андреева (60 лет) посещает тренировки в спортзале, но начала и регулярные занятия дома - так удобнее. Она приобрела беговую дорожку - это кардиотренажер, который используется для ходьбы и бега в помещении. Телеведущая Андреева рассказала об удобстве такой тренировки: «Спорт для меня - это не про галочку в ежедневнике и не про «надо». Это про состояние. И про качественную жизнь. Когда утром, для того чтобы дать себе импульс успеха на целый день, я иду в спортзал.
Или когда после насыщенного дня хочется просто выдохнуть, включить музыку и дать телу то, что ему нужно, - движение. Движение продлевает жизнь. И это не просто формула и слова. Это так и есть. Я в это верю. Но только если оно в радость. Вчера устроила себе домашнюю тренировку - беговая дорожка, пара интенсивных блоков, никаких отвлекающих факторов».
Полина Гагарина (39 лет) несколько раз в неделю интенсивно занимается дома по индивидуальной программе: проходит силовые и кардиотренировки. А с наступлением весны она уже вышла на свежий воздух и нарезает круги у дома со скандинавскими палками. Это у певицы обязательная программа в теплое время года. Почему? Скандинавская ходьба улучшает кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, поддерживает правильную осанку, помогает сбрасывать лишний вес при минимальной нагрузке на суставы, в процесс тренировки вовлечены многие мышцы, которые в обычной жизни редко задействованы. А рядом дочка Мия - тоже проводит время с пользой (то есть активно и не у компьютера) на велике.
Ксения Бородина (43 года) стала фанаткой модной теперь в столице и окрестностях игры в падел. Начала она еще зимой, а весной увеличила число тренировок и вышла нановый уровень - участвует в турнирах. Падел - командная игра, внешне похожая на большой теннис, но с некоторыми нюансами. Это отличная тренировка для поддержки физической формы.
"Для меня это самое захватывающее хобби. Нравится, что розыгрыши быстрые и зрелищные, а обучение проходит гораздо легче. Падел улучшает выносливость, координацию и реакцию, дает отличную кардионагрузку, у меня по часам показывает - полторы-две тысячи калорий сжигает", - блогер и телеведущая Бородина в восторге от нового увлечения. Естественно, муж Ксении Николай рядом с ней.
Ваня Дмитриенко (20 лет) впервые пошел на силовые и кардиотренировки - поделился кадрами процесса. Пока получается не как у профи, но певец старается. Через пару месяцев будет заметен первый результат: и по форме тела, и по тому, как идет тренировка. А пока подписчики в Сети шутят над парнем: "бицуха пока детская", "с таких весов не надо начинать", "мамин сынок, осторожнее". Но получается только у тех, кто занимается. Ваня на верном пути.
Оксана Самойлова (37 лет) тоже выбралась в спортзал. Инструктор разработал для нее индивидуальные тренировки - качает руки, пресс, ягодицы. Самойлова в процессе развода и стала больше времени уделять себя, чаще оставляя детей на мужа. Самойлова выполняет у врача-косметолога целый комплекс процедур по телу, которые в том числе корректируют объемы.
Егор Крид (31 год) возвращается в спортивную форму. Певец рассказал:
"Я занимался боксом, плотно ходил на тренировки. А потом - гастроли, концерты, студия, ночной режим. Это все стало забирать много сил. И дальше я уже отдавал предпочтение тренажерному залу. Но сейчас коряга возвращается в форму, тренируюсь, пытаюсь снова вернуться в бокс".