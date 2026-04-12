Андреева купила кардиотренажер, а Самойлова качает ягодицы

Иногда звезды подают нам такой пример, которому стоит последовать. Вот и этой весной некоторые знаменитости занялись спортом. Чтобы подкачаться, оздоровиться, привести фигуру в отличную форму. Следуем за ними!

Екатерина Андреева (60 лет) посещает тренировки в спортзале, но начала и регулярные занятия дома - так удобнее. Она приобрела беговую дорожку - это кардиотренажер, который используется для ходьбы и бега в помещении. Телеведущая Андреева рассказала об удобстве такой тренировки: «Спорт для меня - это не про галочку в ежедневнике и не про «надо». Это про состояние. И про качественную жизнь. Когда утром, для того чтобы дать себе импульс успеха на целый день, я иду в спортзал.

Или когда после насыщенного дня хочется просто выдохнуть, включить музыку и дать телу то, что ему нужно, - движение. Движение продлевает жизнь. И это не просто формула и слова. Это так и есть. Я в это верю. Но только если оно в радость. Вчера устроила себе домашнюю тренировку - беговая дорожка, пара интенсивных блоков, никаких отвлекающих факторов».