Анастасия Волочкова, Анна Седокова и другие знаменитости попали в денежные скандалы

75 млн руб. - рассчитывают получить родные Яниса Тиммы с Анны Седоковой

Певице Анне Седоковой, возможно, придется делиться сбережениями с родителями латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который ушел из жизни в Москве 17 декабря 2025 года. 9 декабря 2025 года мировой суд в Москве развел Яниса Тимму и Анну Седокову после 4 лет брака. Развод был инициирован певицей, в то время как баскетболист хотел восстановить отношения. Теперь стали известны новые финансовые обстоятельства семейной жизни пары.

Ранее Седокова намекала, что мужчина перестал обеспечивать семью. Интересы родителей и несовершеннолетнего сына (ребенок спортсмена от первого брака, который он разрушил ради женитьбы на Седоковой) Яниса Тиммы представляет юрист Маргарита Гаврилова. Она сообщила: «У нас на руках есть доказательства, что Янис Тимма систематически получал денежные средства, продал квартиру в Латвии за 500 тыс. евро и два автомобиля общей стоимость 490 тыс. евро...»

Баскетболист выступал за сборную Латвии, имел контракты в клубах разных стран мира. Оказалось, в браке Седокова и Тимма покупали недвижимость в Москве. Адвокат заявила: «В браке Анной и Янисом Тиммой совместно были приобретены пять объектов недвижимости, четыре из которых куплены на нулевом цикле, как строительство. После того, как квартиры были сданы в эксплуатацию, их все реализовали.

Две квартиры по 19 млн руб., две по 6 млн руб. Последняя квартира, которую продали, - это жилье в «Алых парусах». Рыночная стоимость - 150 млн руб. Дата продажи - 12 сентября 2024 года. А 12 октября Анна подала на развод. Я понимаю, почему она так громко молчит о том, что имущество не принадлежало двоим. Но бумага, которую составили и подписали в Америке 25 мая 2022 года, никаким образом не убережет ее от сохранения репутационной составляющей и денежных средств, которые она должна будет вернуть его сыну.

Мальчик маленький, ему нужно расти и учиться». Бумага - это доверенность, которую добровольно подписал Янис Тимма, документ давал право Седоковой совершать сделки, так как ее муж в тот момент был не в России.

Но если дело дойдет до суда, то получить 75 млн руб., как рассчитывают родные баскетболиста, будет непросто. Причин несколько: решение суда о разводе не успело вступить в законную силу до смерти Яниса Тиммы, так как не прошел положенный по закону месяц, поэтому Седокова - вдова, а значит, претендует на половину его имущества. Кроме того, супруги - иностранные граждане. Тимма - гражданин Латвии, Седокова - гражданка Украины, которая имеет вид на жительство в России. Поэтому пока рассматривается вариант с досудебным соглашением.

Сейчас Седокова проживает в Москве в элитном ЖК «Алые паруса» в квартире, купленной задолго до брака с Тиммой. С Анной проживает 20-летняя Алина (от первого брака) и 8-летний Гектор (от гражданского брака). 13-летняя Моника родилась в США во втором браке певицы, девочка по решению суда живет в Америке со своим отцом.

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