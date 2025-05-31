Анастасия Волочкова, Анна Седокова и другие знаменитости попали в денежные скандалы

165 млн руб. - выручила Анастасия Волочкова за квартиру в Петербурге
Балерина Анастасия Волочкова продала шестикомнатную квартиру в Санкт-Петербурге на Итальянской улице. Элитное жилье площадью 200 кв. м находится рядом с Русским музеем и Михайловским дворцом. Это престижное место Северной столицы называют «золотым треугольником» - территория Дворцовой набережной, Невского проспекта и реки Фонтанки.
Интерьеры в квартире царские: лепнина, золотые узоры, мраморные колонны, венецианская штукатурка, зеркала ручной работы. Итальянская мебель осталась новым хозяевам. Волочкова хотела продать недвижимость за 200 млн руб., но пришлось снизить до 165 млн руб. Квартиру новый собственник купил в ипотеку, он не является поклонником балерины и выбирал жилье по иным критериям.
Появилось сообщение, что балерина нуждается в деньгах, поэтому и избавилась от этого объекта недвижимости. Сдать в аренду за 500 тыс. руб. ранее не смогла. Волочкова назвала другие причины продажи - ей просто невыгодно содержать огромную квартиру. Настя объяснила: «Я не от нужды продала эту квартиру. Мне ее в 2001 году подарил Сулейман Керимов. У меня прекрасная ассоциация - 200 метров музея.
Эта квартира была пассивным активом - каждый месяц было безумное количество «коммуналки». За ней нужно следить, чтобы там все проветривалось и т. д., так как там дорогое убранство - потолки расписаны и тому подобное». Сама Волочкова живет в загородном доме в Подмосковье, также у нее в собственности квартира и помещение под офис в центре Москвы.
75 млн руб. - рассчитывают получить родные Яниса Тиммы с Анны Седоковой
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
75 млн руб. - рассчитывают получить родные Яниса Тиммы с Анны Седоковой
Певице Анне Седоковой, возможно, придется делиться сбережениями с родителями латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который ушел из жизни в Москве 17 декабря 2025 года. 9 декабря 2025 года мировой суд в Москве развел Яниса Тимму и Анну Седокову после 4 лет брака. Развод был инициирован певицей, в то время как баскетболист хотел восстановить отношения. Теперь стали известны новые финансовые обстоятельства семейной жизни пары.
Ранее Седокова намекала, что мужчина перестал обеспечивать семью. Интересы родителей и несовершеннолетнего сына (ребенок спортсмена от первого брака, который он разрушил ради женитьбы на Седоковой) Яниса Тиммы представляет юрист Маргарита Гаврилова. Она сообщила: «У нас на руках есть доказательства, что Янис Тимма систематически получал денежные средства, продал квартиру в Латвии за 500 тыс. евро и два автомобиля общей стоимость 490 тыс. евро...»
Баскетболист выступал за сборную Латвии, имел контракты в клубах разных стран мира. Оказалось, в браке Седокова и Тимма покупали недвижимость в Москве. Адвокат заявила: «В браке Анной и Янисом Тиммой совместно были приобретены пять объектов недвижимости, четыре из которых куплены на нулевом цикле, как строительство. После того, как квартиры были сданы в эксплуатацию, их все реализовали.
Две квартиры по 19 млн руб., две по 6 млн руб. Последняя квартира, которую продали, - это жилье в «Алых парусах». Рыночная стоимость - 150 млн руб. Дата продажи - 12 сентября 2024 года. А 12 октября Анна подала на развод. Я понимаю, почему она так громко молчит о том, что имущество не принадлежало двоим. Но бумага, которую составили и подписали в Америке 25 мая 2022 года, никаким образом не убережет ее от сохранения репутационной составляющей и денежных средств, которые она должна будет вернуть его сыну.
Мальчик маленький, ему нужно расти и учиться». Бумага - это доверенность, которую добровольно подписал Янис Тимма, документ давал право Седоковой совершать сделки, так как ее муж в тот момент был не в России.
Но если дело дойдет до суда, то получить 75 млн руб., как рассчитывают родные баскетболиста, будет непросто. Причин несколько: решение суда о разводе не успело вступить в законную силу до смерти Яниса Тиммы, так как не прошел положенный по закону месяц, поэтому Седокова - вдова, а значит, претендует на половину его имущества. Кроме того, супруги - иностранные граждане. Тимма - гражданин Латвии, Седокова - гражданка Украины, которая имеет вид на жительство в России. Поэтому пока рассматривается вариант с досудебным соглашением.
Сейчас Седокова проживает в Москве в элитном ЖК «Алые паруса» в квартире, купленной задолго до брака с Тиммой. С Анной проживает 20-летняя Алина (от первого брака) и 8-летний Гектор (от гражданского брака). 13-летняя Моника родилась в США во втором браке певицы, девочка по решению суда живет в Америке со своим отцом.
6 млн руб. - долги хоккеиста Ивана Телегина
Фото: личная страница Марии Гончар в социальной сети
На прошлой неделе певица Пелагея присутствовала на заседании суда, где рассматривали ее кассационную жалобу. Пелагея требовала отменить запрет на выезд своего ребенка за границу. Певица в браке с хоккеистом Иваном Телегиным прожила 3 года, а судится уже пятый год. У экс-супругов есть общая дочь - 8-летняя Таисия.
Год назад мстительный хоккеист Телегин отыгрался на дочери за нерешенные и проигранные судебные и имущественные дела с бывшей женой: оформил запрет на выезд дочери Таисии за границу, лишив ребенка летних каникул на море. Пелагея выиграла кассацию, теперь дело снова вернули в апелляционную инстанцию.
Фото: личная страница Пелагеи Хановой в социальной сети
Сейчас временно запрет на выезд снят, но дело будут рассматривать заново. К этому моменту Телегин почти год не платит алименты. Их размер доподлинно неизвестен. По нескольким исполнительным производствам у Телегина есть долги из категории «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».
По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, Телегин по исполнительным листам за последний год задолжал: 253 тыс. руб. и 5 млн 815 тыс. руб.