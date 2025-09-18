Анастасия Стоцкая: "Под каждым постом, где есть мои дети, люди пишут, что они похожи на Филиппа Киркорова"

Шутки о сходстве детей Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым не утихают много лет. И действительно сын артистки Александр от ресторатора Сергея Абгаряна сильно напоминает поп-короля в молодости. Да и ее дочь Вера чем-то похожа на Аллу-Викторию. На эту тему высказалась и сама Анастасия.

Это случилось в пространстве событий "Матрешка", где прошла премия "Люди года" от журнала FB. Анастасия — редкий гость на светских событиях, поэтому ее появление было воспринято журналистами с большим воодушевлением.

Прежде всего, певицу спросили и о нашумевшем интервью Аллы Пугачевой. Однако она была очень деликатна, беседуя с представителями СМИ на эту тему.

"Я не хочу комментировать ничего из того, что кто-то где-то говорит", — высказалась артистка.

"Когда вижу Аллу Борисовну, вспоминаю самое хорошее и приятное"

— Но вы ведь видели это интервью?

— Только кусочки.

— А что вы чувствовали в этот момент?

— Ничего. Когда вижу Аллу Борисовну, думаю только о том, что она прекрасная певица. И вспоминаю самое хорошее и приятное. А оценивать чьи-то интервью и действия — это не мое право. Тем более в публичном пространстве.

— В народе многие годы не утихают сплетни о том, что ваши дети — от Филиппа Киркорова. Как вы сами к ним относитесь?

— Зачем мне это скрывать, если бы это было так? Если бы отцом был Филипп Киркоров, то почему мы молчим? (Смеется.)