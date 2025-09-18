Анастасия Стоцкая: "Под каждым постом, где есть мои дети, люди пишут, что они похожи на Филиппа Киркорова"

Анастасия Стоцкая с Филиппом Киркоровым. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

На красной дорожке премии "Люди года" певица высказалась о нашумевшем интервью Пугачевой и ответила на знаменитую сплетню об отцовстве Киркорова. Также артистка раскрыла секрет красоты и рассказала, как любит отдыхать.

Шутки о сходстве детей Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым не утихают много лет. И действительно сын артистки Александр от ресторатора Сергея Абгаряна сильно напоминает поп-короля в молодости. Да и ее дочь Вера чем-то похожа на Аллу-Викторию. На эту тему высказалась и сама Анастасия.

Это случилось в пространстве событий "Матрешка", где прошла премия "Люди года" от журнала FB. Анастасия — редкий гость на светских событиях, поэтому ее появление было воспринято журналистами с большим воодушевлением.

Прежде всего, певицу спросили и о нашумевшем интервью Аллы Пугачевой. Однако она была очень деликатна, беседуя с представителями СМИ на эту тему.

"Я не хочу комментировать ничего из того, что кто-то где-то говорит", — высказалась артистка.

"Когда вижу Аллу Борисовну, вспоминаю самое хорошее и приятное"

— Но вы ведь видели это интервью?

— Только кусочки.

— А что вы чувствовали в этот момент?

— Ничего. Когда вижу Аллу Борисовну, думаю только о том, что она прекрасная певица. И вспоминаю самое хорошее и приятное. А оценивать чьи-то интервью и действия — это не мое право. Тем более в публичном пространстве.

— В народе многие годы не утихают сплетни о том, что ваши дети — от Филиппа Киркорова. Как вы сами к ним относитесь?

— Зачем мне это скрывать, если бы это было так? Если бы отцом был Филипп Киркоров, то почему мы молчим? (Смеется.)

Анастасия Стоцкая на премии "Люди года". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— А вы с Филиппом Бедросовичем сами смеялись над этими шутками?

— Конечно. Эти темы пройдены. Хотя под каждым постом, где есть мои дети, люди все время пишут, что они похожи на Филиппа Киркорова.

— Возможно, планируется какой-то новый дуэт с ним…

— Нет, приходите на спектакли, друзья мои. Я уже давно актриса мюзиклов.

"Играю по 25–30 спектаклей"

— Вы прекрасно выглядите. Как поддерживаете себя в хорошей форме?

— Бегаю, занимаюсь спортом. Вот, например, сегодня в 10 утра пробежала 50 минут. Каждый день стараюсь бегать.

— Стремитесь похудеть еще больше?

— Я иду к какой-то цели, но никак не дойду к ней, потому что есть гастроли, которые тебя немножко от этой цели уводят. Это просто мой стиль жизни уже несколько лет.

Анастасия Стоцкая. Фото: Global Look Press

— Удается найти время, чтобы отдохнуть?

— Только летом, потому что я меньше работаю. А все остальное время я играю по 25–30 спектаклей.

Но постановки начинаются вечером, поэтому из дома выхожу примерно половина пятого.

— Чем занимаетесь во время отдыха?

— При таком графике хочется только тюленить, что и происходит. Мы включаем наш огромный проектор и смотрим фильмы.

Для меня терапия – готовить детям, потому что они любят мою еду. Этим летом мы ходили в музеи, катались на лодочке, гуляли в парках, отдыхали на островах. В общем, прекрасно провели время.

