Анастасия Стоцкая: "Под каждым постом, где есть мои дети, люди пишут, что они похожи на Филиппа Киркорова"

Шутки о сходстве детей Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым не утихают много лет. И действительно сын артистки Александр от ресторатора Сергея Абгаряна сильно напоминает поп-короля в молодости. Да и ее дочь Вера чем-то похожа на Аллу-Викторию. На эту тему высказалась и сама Анастасия.
Это случилось в пространстве событий "Матрешка", где прошла премия "Люди года" от журнала FB. Анастасия — редкий гость на светских событиях, поэтому ее появление было воспринято журналистами с большим воодушевлением.
Прежде всего, певицу спросили и о нашумевшем интервью Аллы Пугачевой. Однако она была очень деликатна, беседуя с представителями СМИ на эту тему.
"Я не хочу комментировать ничего из того, что кто-то где-то говорит", — высказалась артистка.
"Когда вижу Аллу Борисовну, вспоминаю самое хорошее и приятное"
— Но вы ведь видели это интервью?
— Только кусочки.
— А что вы чувствовали в этот момент?
— Ничего. Когда вижу Аллу Борисовну, думаю только о том, что она прекрасная певица. И вспоминаю самое хорошее и приятное. А оценивать чьи-то интервью и действия — это не мое право. Тем более в публичном пространстве.
— В народе многие годы не утихают сплетни о том, что ваши дети — от Филиппа Киркорова. Как вы сами к ним относитесь?
— Зачем мне это скрывать, если бы это было так? Если бы отцом был Филипп Киркоров, то почему мы молчим? (Смеется.)
Анастасия Стоцкая на премии "Люди года". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А вы с Филиппом Бедросовичем сами смеялись над этими шутками?
— Конечно. Эти темы пройдены. Хотя под каждым постом, где есть мои дети, люди все время пишут, что они похожи на Филиппа Киркорова.
— Возможно, планируется какой-то новый дуэт с ним…
— Нет, приходите на спектакли, друзья мои. Я уже давно актриса мюзиклов.
"Играю по 25–30 спектаклей"
— Вы прекрасно выглядите. Как поддерживаете себя в хорошей форме?
— Бегаю, занимаюсь спортом. Вот, например, сегодня в 10 утра пробежала 50 минут. Каждый день стараюсь бегать.
— Стремитесь похудеть еще больше?
— Я иду к какой-то цели, но никак не дойду к ней, потому что есть гастроли, которые тебя немножко от этой цели уводят. Это просто мой стиль жизни уже несколько лет.
Анастасия Стоцкая. Фото: Global Look Press
— Удается найти время, чтобы отдохнуть?
— Только летом, потому что я меньше работаю. А все остальное время я играю по 25–30 спектаклей.
Но постановки начинаются вечером, поэтому из дома выхожу примерно половина пятого.
— Чем занимаетесь во время отдыха?
— При таком графике хочется только тюленить, что и происходит. Мы включаем наш огромный проектор и смотрим фильмы.
Для меня терапия – готовить детям, потому что они любят мою еду. Этим летом мы ходили в музеи, катались на лодочке, гуляли в парках, отдыхали на островах. В общем, прекрасно провели время.