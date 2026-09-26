Алименты 1/4 доходов и встречи при матери: как Мария Миронова выиграла суд у экс-мужа

На прошлой неделе суд вынес решение по искам бывших супругов актеров Андрея Сороки и Марии Мироновой. Что теперь будет?

Секрет актрисы

34-летний Андрей Сорока и 53-летняя Мария Миронова решили спорные вопросы насчет воспитания сына Федора в суде. Первым иск к бывшей жене полгода назад подал Сорока - требовал пересмотреть порядок встреч с ребенком, это гражданское дело об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, п. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ. Тогда Миронова подала встречный иск: о взыскании алиментов, ст. 106 СК РФ.

В итоге суд отклонил иск Сороки и удовлетворил иск Мироновой. Адвокат звезды Шота Горгадзе после завершения процесса сказал: «С учетом мнения органов опеки и попечительства на сегодняшний день в интересах ребенка общение отца с ребенком будет исключительно в присутствии матери.

Поэтому мы довольны этим результатом. И я надеюсь, что со временем у Андрея Сороки проснутся отцовские чувства. Он будет помнить, что у отца есть не только права, но и еще обязанности. И прежде чем прийти и увидеть ребенка, хорошо бы обеспечить ребенку возможность заниматься любимым делом - спортом, кружками.

Он тоже должен участвовать в этом, на сегодняшний день все это на себе тянет исключительно Мария Миронова. И он все-таки будет принимать активное участие в содержании ребенка в том числе».

Миронова так прокомментировала свою победу: «Мы выиграли суд, предоставив все доказательства! Спасибо всем, кто меня поддерживал, тысячам женщин, писавших мне, которые оказались в подобной ситуации.

Пройдя эту непростую ситуацию в жизни, я еще раз убедилась, что в нашей жизни существует маленький, но очень важный секрет. Когда в твоей жизни есть только один сценарий, ты веришь в него до конца, готов пройти все, что тебе уготовано, с принятием и огромным внутренним трудом - ты победишь! Без сомнений. И это закон. Идем дальше, радуемся жизни, выигрываем турниры и помним одну маленькую тайну...»

Мария была уверена в своей правоте, но все равно переживала, так как речь шла о безопасности и интересах маленького мальчика - Федору на этой неделе исполняется 7 лет.

Из зала суда Мария поехала к своим - в квартиру мамы, где прошло ее детство: там ее ждали близкие - отчим Игорь Тимофеев, старший сын Андрей с женой Ксенией, а также младший ребенок. Родные выдохнули с облегчением - справедливость восторжествовала.

Миронова - дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Мария Андреевна хорошо зарабатывает - снимается в кино, играет в спектаклях, которые в том числе и сама продюсирует. Ее старший сын 34-летний Андрей Миронов-Удалов - актер Театра «Ленком Марка Захарова».

Мария и сегодня в хороших отношениях с первым мужем, отцом старшего сына. Она поддерживает отчима (второго мужа мамы, физика-ядерщика Игоря Тимофеева), брата Алексея Градова-Суховеркова (Екатерина Градова и Игорь Тимофеев 30 лет назад взяли его из детдома). Брату Мироновой сейчас 33 года, он фигурирует в ЧП, которое случилось с участием Андрея Сороки.

Развод и последствия

Миронова и Сорока поженились после двух лет отношений незадолго до рождения сына, а развелись три года назад. Мария объясняла причину расставания вспышками гнева у экс-мужа, приводила в пример такой случай:

«Развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея. Это произошло в моем доме, в присутствии ребенка в день его рождения. Мы вызвали скорую. В итоге у моего брата (он решил не отвечать обидчику, чтобы не усугублять ситуацию из-за меня, ведь я еще состояла в браке) было сотрясение мозга, множественные ушибы головы. После этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами невропатологии...»

Мария Миронова не собиралась ограничивать общение сына с отцом: «Несмотря на агрессивные припадки господина бывшего мужа в адрес меня в присутствии ребенка, а еще всех помогающих мне нянь, даже после развода я пыталась на протяжении трех лет наладить контакт.

И пускала его к себе в дом видеться с ребенком. Даже с ночевками, чтобы у сына было ощущение присутствия отца. Мне это стоило больших сил, но это не удовлетворило господина отца. Он стал требовать забирать ребенка к себе в коммунальные и съемные квартиры… Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома...»

Мать просила экс-мужа встречаться с Федей, учитывая интересы и график учебы в школе, тренировок ребенка. Миронова с сыном живут в элитном подмосковном поселке, там же школа, а после нее - тренировки (Федор профессионально занимается теннисом). Поэтому и приглашали Сороку к себе:

«Никто отлучения ребенка от отца не планировал. Наоборот, я выходила с инициативой, снимала детскую игровую комнату, чтобы Андрей мог приехать и поздравить Федю с днем рождения, отпраздновать. Это мой привычный образ жизни. И главное, именно этого хочет сын, чтобы папа приехал к нему, поиграл, уложил спать, почитал книжку. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом. Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома...»

Кстати, актриса обнаружила, что бывший установил прослушку в один из ее гаджетов… Из нового - теперь Сорока будет обговаривать график своих приездов заранее. И как решил суд, учитывая поведение мужчины, - видеться с сыном в присутствии матери.

Разводилась пара без имущественных претензий, так как квартиры в Москве и дом в Подмосковье Миронова покупала на свои деньги до брака или получила по наследству. Сорока съехал от звезды на съемную квартиру и три года не платил алименты - теперь будет отчислять 1/4 своих доходов на ребенка.

Правда, зарплату в суде заявил скромную, дипломированный актер принес справку, что работает монтировщиком сцены в театре. Средняя зарплата в Москве на этой должности - 70 тыс. руб. За последние годы он снимался в кино лишь в эпизодах.

Говорят, что судебный процесс мужчина затеял ради мести успешной Мироновой - не смог простить развода. А у Марии все идет по плану: она вкладывает силы и средства, чтобы у Феди было счастливое детство.