Алена Рапунцель рассталась с возлюбленным: "Больно, но нас больше нет"

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Рапунцель подтвердила разрыв отношений с предпринимателем Александром Смуровым. Подписчики первыми обратили внимание, что со страниц пары в соцсетях пропали все общие снимки.

Алена Рапунцель об Александре Смурове: "Спасибо за четыре года счастья, но я не смогла"

Сама Алена в своем блоге стала публиковать меланхоличные высказывания о любви. А недавно 29-летняя блогерша выложила проникновенное и печальное видео.

"Больно, но нас больше нет. Никто не виноват. Цените мгновения. Спасибо за четыре года счастья, но я не смогла", — написала Алена в соцсетях.

Почему подписчики не верят Алене Рапунцель

Эта новость сразу вызвала недоверие у аудитории в Интернете. Пользователи напомнили, что пара недавно демонстрировала идеальные отношения, выкладывая счастливые фото. Часть из них предположила, что Рапунцель могли взломать.

Другие отметили склонность Алены к театральным жестам и напомнили, что подобные сцены у нее случались и раньше. Из-за этого многие допускают, что пара еще, возможно, помирится.

А вы как думаете, помирится ли эта пара? Делитесь в комментариях!