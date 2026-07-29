Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли, на кого учатся: «Для нас это подспорье»

Недавно СМИ обсуждали новость об уходе фигуристки Аделии Петросян из штаба Этери Тутберидзе. Зато к известному тренеру вернулась Александра Трусова.
Причем, по словам Этери, от которой уходили такие прославленные спортсменки как Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Камила Валиева, Анна Щербакова, принимала далеко не всех. А тех, кто покидал ее без скандала и выяснения отношений. Александра Трусова принадлежит к этому числу.
«Вернулась, значит, не реализовала себя до конца, значит, в ней это горит — и, слава Богу. Надо поддержать этот огонь», — отмечала Этери Тутберидзе в интервью Okko.
Александра Трусова успевает заниматься не только фигурным катанием, но и принимать участие в крупных мероприятиях. Так, они с мужем Макаром Игнатовым появились на VK Fest и ответили на вопросы журналистов, в том числе и Teleprogramma.org.
Александра Трусова: «Нам поступало много предложений поучаствовать в реалити»
- Ваши коллеги по льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов принимали участие в шоу «Ставка на любовь». А вы бы хотели поучаствовать в таком мероприятии?
Александра: - Нам поступало много предложений поучаствовать в реалити, но, к сожалению, с нашим графиком невозможно уехать на такое количество времени.
И у нас сейчас маленький ребенок, который не может находиться без нас. Поэтому пока что мы отказываем.
- Чем вы сейчас занимаетесь?
Александра: - Готовимся к новому сезону. Сейчас у нас тренировки. Потом уже потихоньку будем выступать. Очень хорошо, что нас допустили.
Надеемся поехать на международные старты.
Александра Трусова Макар Игнатов. Фото: Global Look Press
Макар Игнатов: «Я и Саша учимся на тренеров»
- А чем собираетесь заниматься в будущем?
Макар: - Я и Саша учимся на тренеров. Несмотря на то, что Саша окончила институт, она получает и второе образование.
Для нас это подспорье. А что будет дальше, посмотрим.
- Недавно прошел Чемпионат мира по футболу. За кого вы болели?
Макар: - Я болел за красивый футбол. У меня не хватает времени в это погружаться. В детстве я любил футбол, смотрел его, но сейчас суммарно я посмотрел минут двадцать футбола.
- Вы прекрасно выглядите. Кто обычно подбирает вам образы?
Александра: - К нам пришел стилист и подобрал образы. Не то чтобы я говорила, как надо одеваться, а тот человек, который знает об этом все.
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