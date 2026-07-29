Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли, на кого учатся: «Для нас это подспорье»

Недавно СМИ обсуждали новость об уходе фигуристки Аделии Петросян из штаба Этери Тутберидзе. Зато к известному тренеру вернулась Александра Трусова.

Причем, по словам Этери, от которой уходили такие прославленные спортсменки как Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Камила Валиева, Анна Щербакова, принимала далеко не всех. А тех, кто покидал ее без скандала и выяснения отношений. Александра Трусова принадлежит к этому числу.

«Вернулась, значит, не реализовала себя до конца, значит, в ней это горит — и, слава Богу. Надо поддержать этот огонь», — отмечала Этери Тутберидзе в интервью Okko.

Александра Трусова успевает заниматься не только фигурным катанием, но и принимать участие в крупных мероприятиях. Так, они с мужем Макаром Игнатовым появились на VK Fest и ответили на вопросы журналистов, в том числе и Teleprogramma.org.

Александра Трусова: «Нам поступало много предложений поучаствовать в реалити»

- Ваши коллеги по льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов принимали участие в шоу «Ставка на любовь». А вы бы хотели поучаствовать в таком мероприятии?

Александра: - Нам поступало много предложений поучаствовать в реалити, но, к сожалению, с нашим графиком невозможно уехать на такое количество времени.

И у нас сейчас маленький ребенок, который не может находиться без нас. Поэтому пока что мы отказываем.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

Александра: - Готовимся к новому сезону. Сейчас у нас тренировки. Потом уже потихоньку будем выступать. Очень хорошо, что нас допустили.

Надеемся поехать на международные старты.