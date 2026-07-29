Александр Серов: «Я уже наелся поездками, переездками, их более чем достаточно»

Александр Серов очень выборочно относится к своим гастрольным поездкам. И не старается охватить в поездке все города и страны. Но есть еще порох в пороховницах.
Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах музыкального фестиваля VK Fest.
Александр Серов: «Есть возможность – выступаю, нет – отдыхаю»
- Александр, часто ли вы сейчас ездите на гастроли? Ходят слухи, что вы нередко отказываетесь от них…
- Конечно, не часто, сразу говорю. Потому что я уже наелся поездками, переездками, их более чем достаточно. Я исколесил весь Советский Союз: от Сочи до Магадана, от Ялты до Владивостока.
И соответственно, если говорить объективно: куда дальше? Поэтому я притормаживаю немного. Если есть возможность, то выступаю. Если нет необходимости, не еду в эту поездку, даю возможность выступить другим моим коллегам.
Но чтобы я раздвигал локтями эстрадные подмостки и стремился овладевать той или иной сценой или городом, поверьте, я это уже все прошел. Мне это вот здесь. Поэтому не спешу никуда.
Есть возможность – выступаю, а нет – отдыхаю.
Александр Серов. Фото: Global Look Press
Александр Серов: «Мне понадобилось 35 лет, чтобы быть на эстраде»
- Что вы думаете о дуэтах с молодыми исполнителями?
- У меня есть Сергей Севрюгин – наш продюсер, который работает с молодежью.
И я думаю, он найдет парня или девушку, чтобы сделать тот или иной дуэт, который может вписаться в концепцию: «возрастной исполнитель в моем лице и парень или девушка, обладающие приличным голосом».
У нас может получиться синтез. Примеров можно приводить много. Вариантов, когда с исполнителями нашего поколения работают дуэты, мероприятия, пробуют даже записывать диск, много.
Но нужно найти человека, которому тоже будет интересно, и не потому что будет давить мой авторитет… Тогда получится синтез, и мы сумеем собрать какой-то приличный дуэт.
- А что бы вы вообще пожелали молодым музыкантам? Например, тем кто выступает на VK Fest.
- Продержаться как можно дольше. Например, для того, чтобы выразить себя, нужно какое-то время. Мне понадобилось 35 лет, чтобы быть на эстраде, иметь возможность еще даже сейчас выступать.
Приятно, что люди еще приходят на мои концерты. Вот этого же хочу пожелать молодым ребятам – чтобы они смелее дерзали, находили свой репертуар, цепляли своего зрителя, чтобы он приходил к ним, чтобы они радовались.
Они имеют право на то, чтобы стать лидерами на эстраде, в поп-музыке и в шоу-бизнесе.
А кого из молодых исполнителей вы бы хотели видеть в дуэте с Александром Серовым? Делитесь в комментариях!