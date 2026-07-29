Александр Серов: «Я уже наелся поездками, переездками, их более чем достаточно»

Александр Серов очень выборочно относится к своим гастрольным поездкам. И не старается охватить в поездке все города и страны. Но есть еще порох в пороховницах.

Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах музыкального фестиваля VK Fest.

Александр Серов: «Есть возможность – выступаю, нет – отдыхаю»

- Александр, часто ли вы сейчас ездите на гастроли? Ходят слухи, что вы нередко отказываетесь от них…

- Конечно, не часто, сразу говорю. Потому что я уже наелся поездками, переездками, их более чем достаточно. Я исколесил весь Советский Союз: от Сочи до Магадана, от Ялты до Владивостока.

И соответственно, если говорить объективно: куда дальше? Поэтому я притормаживаю немного. Если есть возможность, то выступаю. Если нет необходимости, не еду в эту поездку, даю возможность выступить другим моим коллегам.

Но чтобы я раздвигал локтями эстрадные подмостки и стремился овладевать той или иной сценой или городом, поверьте, я это уже все прошел. Мне это вот здесь. Поэтому не спешу никуда.

Есть возможность – выступаю, а нет – отдыхаю.