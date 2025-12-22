Александр Ревва: "Я был длинноволосым, похожим на Огненную Лошадь"

Юморист Александр Ревва вспомнил слова Владимира Маяковского: "Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь" и сравнил себя с символом года. Он отметил, что когда-то был похож на это свободолюбивое животное.

Об этом он рассказал на красной дорожке музыкального фестиваля "Песня года" и ответил на еще один пикантный вопрос.

Александр Ревва: "Не буду делать резких движений, но в целом я по-прежнему такой же юный"

— Александр, "Песня года" длится два дня. В первый день выступают мэтры, а во второй — молодежь. А каким вы были в молодости?

— Я был длинноволосым, похожим на Огненную Лошадь. Такой легкий! В принципе я и сейчас такой же, но что-то похрустывает. Не буду делать резких движений, но в целом я по-прежнему такой же юный.

— На ваш взгляд, вы сильно изменились с тех пор?

— Не изменился. Подрос. Дам небольшой лайфхак: хотите молодо выглядеть, ведите себя как подросток.

— Скоро Новый год. А какой подарок вы бы хотели получить на этот праздник?

— Я хочу подарить себе больше крепкого здоровья, любви к жизни, неиссякаемой любви к людям. Хочу пожелать всем энергии Огненной Лошади.

Лошадь — это животное с фантастическим иммунитетом.