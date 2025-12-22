Александр Ревва: "Я был длинноволосым, похожим на Огненную Лошадь"

Юморист Александр Ревва вспомнил слова Владимира Маяковского: "Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь" и сравнил себя с символом года. Он отметил, что когда-то был похож на это свободолюбивое животное.
Об этом он рассказал на красной дорожке музыкального фестиваля "Песня года" и ответил на еще один пикантный вопрос.
Александр Ревва: "Не буду делать резких движений, но в целом я по-прежнему такой же юный"
— Александр, "Песня года" длится два дня. В первый день выступают мэтры, а во второй — молодежь. А каким вы были в молодости?
— Я был длинноволосым, похожим на Огненную Лошадь. Такой легкий! В принципе я и сейчас такой же, но что-то похрустывает. Не буду делать резких движений, но в целом я по-прежнему такой же юный.
— На ваш взгляд, вы сильно изменились с тех пор?
— Не изменился. Подрос. Дам небольшой лайфхак: хотите молодо выглядеть, ведите себя как подросток.
— Скоро Новый год. А какой подарок вы бы хотели получить на этот праздник?
— Я хочу подарить себе больше крепкого здоровья, любви к жизни, неиссякаемой любви к людям. Хочу пожелать всем энергии Огненной Лошади.
Лошадь — это животное с фантастическим иммунитетом.
Александр Ревва. Фото: Global Look Press
Александр Ревва: "Есть персонажи, которые просто рождены тусить"
— А вы слышали, что поступило предложение ввести налог на презервативы? Готовы внести свою лепту в улучшение демографии страны?
— Я готов.
— Как в целом относитесь к данной инициативе?
— Это очень все странно, непонятно. Там хотят, чтобы люди не пользовались презервативами?
Есть персонажи, которые просто рождены тусить. Но если что, я не про себя.
А что вы думаете о вышеуказанной инициативе? Делитесь в комментариях!