Александр Ревва готов стать отцом ста детей: "Если женщины согласны "

Певец и ведущий Александр Ревва снялся в одном фильме с младшей дочерью — 12-летней Амели. Девочке уже пришлось познакомиться со всеми сложностями съемочного процесса. Так, благодаря съемкам зимой она попала в лето.

Об этом Александр Ревва рассказал в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".

Однако разговор с журналистами начался с обсуждения поведения Регины Тодоренко, которая берет новорожденного сына на съемки. Но Александр Ревва признался, что это его не удивляет.

"Я знаю актрису, которая гастролирует, воспитывая пять детей. Это Глафира Тарханова. Мы с ней недавно снялись в кино. 29 января во всех кинотеатрах — фильм "Папа может", — проанонсировал выход картины Александр. — Я играю супруга Глафиры и отца четверых детей и также выступаю в качестве продюсера. А песня "Папа может" — лейтмотив этой картины".

— Недавно Глафира Тарханова признавалась, что у нее заболел ребенок...

— Представляете, пятеро детей плюс еще концерты, гастроли, ребенок болеет. Я этого не представляю. У меня две дочки — и то сложно.

— Слышали, дочь Амели сыграла с вами в одной картине…

— Мы уже снялись вместе во второй части фильма "Ждун". Фильм выйдет на экраны 30 апреля.

— И как вам работалось с дочкой?

— Это был наш первый такой совместный опыт. Это очень интересно, хорошо.

— Амели справилась со съемочным процессом?

— Мы снимали летнюю историю, а потом похолодало, пошел снег. И, конечно, возникли неудобства. Актерская профессия — это самая тяжелая, но самая интересная профессия в мире.

Представляете, когда ты изображаешь лето, а рядом идет снег. Все это не попадает в кадр, а ты стоишь в маечке.