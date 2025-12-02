Алана Мамаева о поведении Надежды Санько: "Ей нужно подлечить нервную систему"

В Интернете можно встретить немало материалов о том, что экс-жены российских футболистов стали популярнее своих мужей.

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева, блогер Алана Мамаева, высказалась, почему так происходит. Журналисты встретились с Аланой в кулуарах Celebrity Party Woman.ru, посвященной 27-летию этого издания.

Алана Мамаева: "Наконец-то ребята поняли, что они всего лишь бывшие мужья, а жены — это не приданое"

— Алана, вы одна из самых популярных женщин, о которых когда-либо писало издание Woman.ru…

— Любой человек может попасть на обложку журнала, стоит только проявить себя в какой-то сфере, стать популярным, медийным. Почему нет? Это абсолютно нормально.

— Были ли у вас в жизни моменты, когда о вас не хотели писать в журнале, ставить ваше фото на обложку, поскольку не считали достойной подобной чести?

— Нет, таких моментов не было.

— В Сети завирусилось видео, в котором обсуждается тема, что жены футболистов стали популярнее их мужей. Как вы думаете, почему так произошло?

— Наконец-то ребята поняли, что они всего лишь бывшие мужья, а жены — это не приданое. Они тоже личности, могут развиваться и быть медийными и популярными.

А сами футболисты уже закончили свою карьеру и больше ничего не делают. И, кроме как играть в футбол, они, к сожалению, больше ничего не умеют.