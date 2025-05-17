Агату Муцениеце позвали замуж, а Судзиловская подружилась с гориллой

Ялта
У красавицы Агаты Муцениеце выдались такие майские, что завидуют все. Во-первых, в компании дочери Мии и жениха она отдыхает в самом роскошном санаторно-курортном комплексе Крыма Mriya в Ялте. Там все на высшем уровне: и спа, и оздоровительные процедуры, и рестораны, и парк, и пляж. Во-вторых, композитор и аккордеонист Петр Дранга сделал Агате предложение руки и сердца на фоне заката.
Конечно, она ответила «да»… Жених красив, успешен, из московской профессорской семьи, которая артистку уже приняла и одобрила. Петр официально женат не был, а вот Агата пять лет в разводе и с головой в судах с бывшим мужем Павлом Прилучным, с которым у нее двое общих детей. Но праздники у моря - настоящий антидепрессант. Петр взял в аренду кабриолет и катает девчонок по всему Крыму.
Дубай
Все зовут ее Ксенией, а она себя чувствует Кармен! Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
В Дубае жарища, +36, температура воды в заливе +30. На курорте купаются и загорают многие знаменитости. Телеведущая Ксения Бородина рванула в ОАЭ с дочками и подругами, а жениха Николая оставила в Москве. Днем компания на пляже, однажды выбрались в музей в Абу-Даби, а вечерами - в модных ресторанах и на концертах.
Валерия с Иосифом Пригожиным тоже здесь.
Иосиф и Валерия носят друг друга на руках по очереди. Фото: личная страница певицы Валерии в социальной сети
Продюсер-тяжеловес понежился на нежных ручках супруги в Персидском заливе. Отдых отдыхом, но даже в отпуске Валерия в 8 утра идет в тренажерный зал. Вот это дисциплина!
Париж
Фото: личная страница Лизы Арзамасовой в социальной сети
Артистка Елизавета Арзамасова с мужем, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом успела погулять три дня по Парижу. Парочка оставила сына и дочь в Москве с бабушками и рванула во Францию. Супруги прошлись по ресторанчикам, музеям и улочкам, наслаждаясь обществом друг друга.
Руанда
Фото: личная страница Олеси Судзиловской в социальной сети
Актриса Олеся Судзиловская с компанией друзей уехала на сафари в Африку. Фото как раз оттуда - Олеся сделала селфи с гориллой в национальном парке горных горилл в Руанде, где проживает 25 семей приматов, в каждой от 17 до 26 особей. Потом артистка переместилась в Ботсвану на сафари. Олеся каждый день любуется слонами, бегемотами, видела охоту львицы и нашла следы леопарда. Для актрисы и ее компании накрыли стол для встречи заката на берегу реки Окаванга. Живет звезда в отеле со спа, бассейном и хорошим рестораном.
Брайс-Каньон (США)
Фото: личная страница Елены Валюшкиной в социальной сети
Актриса Елена Валюшкина выбрала активный отдых и с сыном присоединилась к группе, которая путешествует по национальному парку США Брайс-Каньон. Группа передвигается на авто, заядлая путешественница Валюшкина сама за рулем. «Приехали с каньона Брайс обедать в мексиканский ресторан, - подробно сообщает подписчикам Елена. - Сейчас поедем в каньон Антилопы к индейцам племени навахо - только с их разрешения можно там побывать, и только они могут туда проводить. Дальше они нас будут угощать ужином, и они же будут для нас танцевать». Позже актриса опубликовала снимок с американским аборигеном.
Гавана
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Телеведущая Ольга Бузова впервые на Кубе, и ей все нравится. Оля успела спеть с уличными музыкантами, посетить массу индивидуальных экскурсий, побывать в ресторанах. «Плюс одна новая страна в мою копилку! - радуется Оля. - Это первая такая далекая поездка, и эмоции зашкаливают. Открываю для себя эту потрясающую страну и уже в нее влюбилась!» В Гаване тепло, +29 градусов в тени, температура воды в море +27.
Мальдивы
Фото: личная страница Тимура Юнусова в социальной сети
Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) прилетел на Мальдивские острова в большой компании самых близких любимых людей. Это мама Симона, 5-летний сын Ратмир (от отношений с блогером Анастасией Решетовой) и 11-летняя дочь Алиса (от отношений с блогером Аленой Шишковой), а также нынешняя подруга артиста, 31-летняя модель Валентина Иванова.
Тимати без пяти минут многодетный отец - его девушка Валя беременна. Фото: личная страница Симоны Юнусовой в социальной сети
Валя ждет ребенка, поэтому в активных водных развлечениях семьи участия не принимает. Тимати проводит много времени с детьми - вместе гоняют на великах, на рыбалку и на пляж.
Пресняков и Подольская предпочитают не оставлять сыновей бабушкам, а брать их на отдых с собой. Фото: личная страница Натальи Подольской в социальной сети
На Мальдивах также загорают Владимир Пресняков и Наталья Подольская с двумя сыновьями. Погода располагает: температура воздуха +29, воды +30. Подольская поделилась впечатлениями: «Хочу сказать всем, кто боится лететь на отдых с детьми, «потому что будет скучно». Это было одно из самых ярких наших путешествий. Одни только пляжные крабы чего стоят. Мы видели морских черепах, рифовых акул и скатов каждый день, не вылезали из воды и просто наслаждались моментом».