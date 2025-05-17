Агату Муцениеце позвали замуж, а Судзиловская подружилась с гориллой

Ялта

У красавицы Агаты Муцениеце выдались такие майские, что завидуют все. Во-первых, в компании дочери Мии и жениха она отдыхает в самом роскошном санаторно-курортном комплексе Крыма Mriya в Ялте. Там все на высшем уровне: и спа, и оздоровительные процедуры, и рестораны, и парк, и пляж. Во-вторых, композитор и аккордеонист Петр Дранга сделал Агате предложение руки и сердца на фоне заката.

Конечно, она ответила «да»… Жених красив, успешен, из московской профессорской семьи, которая артистку уже приняла и одобрила. Петр официально женат не был, а вот Агата пять лет в разводе и с головой в судах с бывшим мужем Павлом Прилучным, с которым у нее двое общих детей. Но праздники у моря - настоящий антидепрессант. Петр взял в аренду кабриолет и катает девчонок по всему Крыму.

Дубай