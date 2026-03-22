5 млн за выходные в Куршевеле и 20 тыс. за ужин на заправке: как звезды отметили дни рождения

Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети

За последний месяц сразу несколько звезд круто отгуляли свои дни рождения. Родившиеся под знаком Рыб (с 21 февраля по 20 марта) отмечали дату с разным размахом. Рассказываем, кто сколько потратил.

От 5 млн руб.: выходные в Куршевеле

Блогер и телеведущая Ксения Бородина отметила свой 43-й день рождения во французских Альпах. Прямо в день ее рождения, 8 марта, на горнолыжном курорте в Куршевеле пел Сергей Жуков, а Бородина - давняя поклонница «Руки Вверх!», вот и не смогла пропустить такую вечеринку - рванула с мужем во Францию. Компанию им составили подружки Ксюши - нынешняя ведущая «Дома-2», певица Ольга Орлова, с мужем и менее известные светские персонажи.

Давайте посчитаем, во сколько путешествие могло обойтись имениннице, предположив, что она платила за себя и мужа. Праздничная программа 8 марта включала в себя ужин от шеф-повара, показ мод, развлекательную программу от диджея, концерт Жукова. Билеты на это мероприятие продавали по цене от €750 (160 тыс. руб.) до €4 тыс. (367 тыс. руб.). Концерт проходил в ресторане отеля Le Lana, где сутки в номере на двух человек стартуют от 107 тыс. руб.

А 9 марта гостей на курорте развлекал Тимати. Бородина была при полном параде - в горнолыжном костюме Chanel, с бриллиантами в ушах. Ксюша с возлюбленным катались на лыжах, посещали бары и рестораны. Вся эта роскошь на праздничных выходных с учетом перелета обошлась паре не менее чем в 5 млн руб. В подарок от мужа Ксюша получила колечко из белого золота с рубином и бриллиантами - стоимость такого оценивается в 1,5 млн руб.

От 1 млн руб.: вечеринка в центре Москвы

Фото: личная страница Катерины Ковальчук

Сразу два юбилея отгремели недавно в известных заведениях в центре столицы. Артист, продюсер и бизнесмен Гарик Харламов отмечал 45-летие в кругу родни и друзей - в ресторане собралось около 50 человек. По просьбе именинника гости не делились кадрами с закрытого частного мероприятия. Сам юбиляр опубликовал лишь торт (на фото) - так как его соорудил известный кондитер, который делает хорошую скидку, а то и дарит свои кулинарные изделия звездам за упоминание сладкого шедевра в соцсетях. Стоит такой тортик от 200 тыс. руб.

Сын музыкантов Ирины Дубцовой и Романа Черницына Артем отмечал 20-летие в модном караоке-баре. Гостей было столько же, сколько у Харламова. Гуляла мама именинника со своим возлюбленным, также были приглашены подруги Ирины Дубцовой и компания Артема.

Фото: личная страница Ирины Дубцовой в социальной сети

Пели, ели, веселились. Вечеринка со вкусной едой, напитками, караоке на 50 гостей стоит около 1 млн руб. Караоке сегодня - вновь один из самых модных форматов вечеринок у звезд: нравится им слушать, как поют непрофессионалы, ведь гостям всегда есть чем заняться.

От 20 тыс. руб.: праздничный обед

Фото: личная страница Насти Ивлеевой в социальной сети

Блогер Анастасия Ивлеева встретила 35-й день рождения в командировке в Африке, где снимала новое шоу. А уже через два дня вернулась в Москву, и муж Филипп Бегак устроил любимой праздник: встретил в аэропорту на микроавтобусе, усыпанном лепестками роз.

Привез домой на Рублевку, где насыпал дорожку из лепестков от входа в ванну. В самой ванне тоже были цветы. Еще Филипп приготовил праздничный обед - сам. Ивлеева довольна:

"Я считаю, что это уровень, девочки!"

Певица Анна Семенович 46-й день рождения встретила с командой по пути с концерта - ее авиарейс перенесли из-за непогоды, пришлось ехать в соседний город и подкрепиться пончиками на автозаправке в городе Кропоткине Краснодарского края. Весь следующий день Аня отсыпалась, а потом поужинала с женихом в ресторане. Лучшим подарком для Семенович стала новость от любимого - бизнесмена Дениса Шреера. Оказалось, что мужчина наконец-то оформил развод с бывшей женой - бракоразводный процесс шел в Германии, которая славится своей бюрократией. Ужин на двоих в ресторане - это вам не шумный караоке-батл.

Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети

Пара алкоголь не заказывала, поэтому легко уложилась в 20 тыс руб.

