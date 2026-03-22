5 млн за выходные в Куршевеле и 20 тыс. за ужин на заправке: как звезды отметили дни рождения

Блогер и телеведущая Ксения Бородина отметила свой 43-й день рождения во французских Альпах. Прямо в день ее рождения, 8 марта, на горнолыжном курорте в Куршевеле пел Сергей Жуков, а Бородина - давняя поклонница «Руки Вверх!», вот и не смогла пропустить такую вечеринку - рванула с мужем во Францию. Компанию им составили подружки Ксюши - нынешняя ведущая «Дома-2», певица Ольга Орлова, с мужем и менее известные светские персонажи.

Давайте посчитаем, во сколько путешествие могло обойтись имениннице, предположив, что она платила за себя и мужа. Праздничная программа 8 марта включала в себя ужин от шеф-повара, показ мод, развлекательную программу от диджея, концерт Жукова. Билеты на это мероприятие продавали по цене от €750 (160 тыс. руб.) до €4 тыс. (367 тыс. руб.). Концерт проходил в ресторане отеля Le Lana, где сутки в номере на двух человек стартуют от 107 тыс. руб.

А 9 марта гостей на курорте развлекал Тимати. Бородина была при полном параде - в горнолыжном костюме Chanel, с бриллиантами в ушах. Ксюша с возлюбленным катались на лыжах, посещали бары и рестораны. Вся эта роскошь на праздничных выходных с учетом перелета обошлась паре не менее чем в 5 млн руб. В подарок от мужа Ксюша получила колечко из белого золота с рубином и бриллиантами - стоимость такого оценивается в 1,5 млн руб.

