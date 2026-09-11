35 лет – команде «Старко»: как Михаил Сергеевич превратился в Боярского, а Сергея Крылова спустили на второй тайм на вертолете

В редакции «Комсомольской правды» прошла презентация клипа на песню «Живем дальше». Видео посвящено 35-летию футбольной команды «Старко», в которой играют артисты эстрады. Оно было создано при поддержке легендарной «Комсомолки».

А в клипе приняли участие Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Сергей Крылов, Михаил Муромов, Сергей Минаев, Дмитрий Маликов и многие другие звезды. По сюжету ролика все они исполняют по кусочку песни.

Артисты, принявшие участие в этой работе, встретились с журналистами.

Немного о команде «Старко»

Как рассказал основатель команды «Старко», солист группы «Зодчие» Юрий Давыдов, коллектив выступал на лучших стадионах страны и за рубежом. Помимо артистов, в нем играют ветераны спорта, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. А в одном из матчей между собой соревновались только вратари.

По словам Юрия, в детстве он бредил футболом, но даже и представить не мог, что будет играть на этих полях. Да и к тому же в окружении маститых артистов. Интересно, что каждый матч завершается масштабным концертом.

Как говорит Юрий Давыдов, команда «Старко» провела десять чемпионатов мира по футболу. И в прошлом году, несмотря на санкции, в Россию приехало 15 команд. Самая активная была из Англии.