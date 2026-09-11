35 лет – команде «Старко»: как Михаил Сергеевич превратился в Боярского, а Сергея Крылова спустили на второй тайм на вертолете

В редакции «Комсомольской правды» прошла презентация клипа на песню «Живем дальше». Видео посвящено 35-летию футбольной команды «Старко», в которой играют артисты эстрады. Оно было создано при поддержке легендарной «Комсомолки».
А в клипе приняли участие Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Сергей Крылов, Михаил Муромов, Сергей Минаев, Дмитрий Маликов и многие другие звезды. По сюжету ролика все они исполняют по кусочку песни.
Артисты, принявшие участие в этой работе, встретились с журналистами.
Немного о команде «Старко»
Как рассказал основатель команды «Старко», солист группы «Зодчие» Юрий Давыдов, коллектив выступал на лучших стадионах страны и за рубежом. Помимо артистов, в нем играют ветераны спорта, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. А в одном из матчей между собой соревновались только вратари.
По словам Юрия, в детстве он бредил футболом, но даже и представить не мог, что будет играть на этих полях. Да и к тому же в окружении маститых артистов. Интересно, что каждый матч завершается масштабным концертом.
Как говорит Юрий Давыдов, команда «Старко» провела десять чемпионатов мира по футболу. И в прошлом году, несмотря на санкции, в Россию приехало 15 команд. Самая активная была из Англии.
«И вот из этих «прорвашихся» сделали 16-ю команду. Это грандиозное событие. Для меня большое счастье принимать участие в команде «Старко». Много лет мы вместе. Это важная страница моей и нашей общей жизни», - сказал Юрий Давыдов на презентации.
На презентации клипа «Живем дальше». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Дмитрий Харатьян: «Клип – о нашем прошлом, настоящем и будущем»
«И замечательная песня, которую Юрий Давыдов написал, и все мы исполнили. Я знаю, что вы уже посмотрели этот видеоклип. Он обо всех нас, нашем прошлом, настоящем и будущем», - отметил Дмитрий Харатьян, присоединившийся к презентации по аудиосвязи.
Сергей Крылов то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что в 1994 году стал худшим футболистом планеты.
«Меня спрашивают: «А что Крылов не играет?», а я отвечаю: «А он мяч съел», - пошутил после этой реплики Юрий Давыдов.
«У нас были переполненные стадионы. И однажды я за игру получил 5 000 долларов. И я задался вопросом: «Есть ли футболист, который получает столько же, но при этом играет хуже меня?», - признался Сергей Крылов.
- А однажды меня на второй тайм спустили на вертолете. Это чтобы вы понимали, что такое «Старко».
Нас Жванецкий в Одессе встречал. У нас бегал по полю Юрий Михайлович Антонов».
Юрий Давыдов о Михаиле Боярском: «Огонь в глазах, в шляпе, подтянутый, в очках, с искрой».
Юрий Давыдов рассказал представителям СМИ и забавную историю.
В съемках клипа принял участие и Михаил Боярский. Правда, он сказал, что не сможет приехать в Москву, поэтому съемочная группа видео поехала к нему в Санкт-Петербург сама.
«Мы в назначенное время подъезжаем к дому Боярского. И он выходит немножко помятенький, в какой-то пилоточке. Мы садимся в машину и едем.
И тут Михаил Сергеевич понимает, что сейчас будет запись. Боярский воскликнул: «Быстро назад», мы разворачиваемся и едем обратно. А он зашел домой и через пять минут вышел оттуда. И это уже был не Михаил Сергеевич, а Боярский. Огонь в глазах, в шляпе, подтянутый, в очках, с искрой».
Один из самых пронзительных моментов клипа – когда с помощью искусственного интеллекта оживили фотографии с Александром Градским, Батыром, Женей Белоусовым и другими звездами, уже покинувшими этот мир. В этом же ряду зрителям улыбаются и ныне живущие артисты, запечатленные в своей молодости. И при этом ушедших никак не отделяли от наших современников.
«Оттуда, из 1991-го года, мы решили посмотреть, что происходит сегодня. И мы до сих пор не разучились ни с ума сходить, ни быть счастливыми, - резюмировал Юрий Давыдов. - И радоваться тому, что мы есть. Мы живем дальше».
Свое 35-летие команда «Старко» отметил масштабным концертом в Кремле.