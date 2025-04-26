150 миллионов - и ты сосед Чумакова! Сколько стоят особняки в любимых звездами элитных поселках

У многих звезд, помимо квартир в Москве, есть загородные дома в Подмосковье. Там для них раздолье: элитные поселки окружены лесом, территория охраняется, кругом тишина, свежий воздух и никаких папарацци. Рассказываем о модных у звезд поселках, а также о сделках с недвижимостью, которые этой весной совершили звезды или пока только мечтают о них.
От 150 млн руб. за дом в поселке Княжье Озеро
Супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук живут в коттедже в Княжьем Озере. Фото: Global Look Press
Модная резервация звезд - в поселке Княжье Озеро в Истринском районе, что в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе. На закрытой охраняемой территории поселка есть ресторан, где за соседним столиком могут ужинать, к примеру, Дмитрий Нагиев с любимой женщиной или Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым. На территории расположены озеро, сквер, бассейн, магазин, детский сад, школа, мини-зоопарк, церковь. Чтобы приобрести жилье площадью 182 кв. м в Княжьем Озере, актриса Мария Миронова продала одну их своих квартир в Москве. Также здесь живут с семьями Михаил Трухин, Игорь Лифанов и многие другие.
Мария Миронова продала квартиру, чтобы купить коттедж. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
К примеру, Ковальчук и Чумаков приобрели здесь двухэтажный дом по совету друзей. И оценили преимущества: хорошие соседи, отличный воздух, тишина, дорога в Москву без светофоров.
Стоимость домов здесь примерно одинаковая, варьируется в зависимости от площади дома. Так, дом площадью 385 кв. м с участком 20 соток стоит 150 млн руб.
152 млн руб. - стоимость дома Никиты Преснякова
Объявление по продаже дома Преснякова в поселке Малые Бережки. Фото: Cian.ru
Певец Никита Пресняков задрал цену на свой загородный дом так, что не может продать уже год. Сам Пресняков с женой живет теперь в США, а продажу поручил агентству по недвижимости. В России у него есть шикарная квартира в центре Москвы, а вот дом в Подмосковье он мечтает продать, так как поддерживать особнячок и территорию в порядке недешево, да и жилье уже не современное. Этот дом в марте 2014 года певица Алла Пугачева переписала на старшего внука Никиту Преснякова (сына Кристины Орбакайте). Он стоит на первой линии Истринского водохранилища, в деревне Бережки, что в Солнечногорском районе Московской области - в 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Алла Пугачева приобрела здесь землю и домик в 90-х. Старую постройку снесла и в 1999 году построила огромный дом «в дворцовом стиле». Рекламируя теперь усадьбу, пишут, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт. Дом стоит в КП Малые Бережки на закрытой территории.
Участок площадью 30,13 сотки имеет кадастровую стоимость 3,8 млн руб. Дом площадью 760,9 кв. м - кадастровая стоимость 21,2 млн руб. Дом выставлен на продажу за 152 млн руб. Похожие объекты недвижимости оцениваются в среднем в 120 млн руб. Весной 2024 года особняк выставили на продажу сначала за 132,5 млн руб., а потом задрали цену до 152 млн руб. Никто не берет!
120 млн руб. - за эту цену Вдовиченков купил дом у Ивлеевой
Фото: brightestate.ru
Актер Владимир Вдовиченков завершил сделку по покупке дома у блогера Анастасии Ивлеевой. Двухэтажный особнячок находится в коттеджном поселке Старый Свет, что в Истринском районе в 27 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Площадь дома 364 кв. м, 15 соток земли, гараж на 5 машин, цена сделки - 120 млн руб. Теперь жена Вдовиченкова актриса Елена Лядова организует небольшой ремонт, сад во дворе - и участок станет уютным и жилым.От 89 млн руб. за дом в Крекшине
Фото: Михаил Фролов/КП
Свой двухэтажный дом в поселке Крекшино Лев Валерианович Лещенко покупал, чтобы жить рядом с семьей товарища, Владимира Винокура. Так удобнее жарить шашлыки и играть в бильярд с другом. А еще в их компании Наташа Королева с мужем, Александр Буйнов с женой и другие артисты.
Элитный коттеджный поселок в деревне Крекшино на Минском шоссе (20 км от МКАД) стоит в окружении леса, есть свой парк с прогулочными дорожками. Здесь живет вдовец Анастасии Заворотнюк фигурист и хореограф Петр Чернышев с дочкой и тещей, а по соседству фигуристы Алексей Ягудин и Максим Траньков.
В этом особняке живет семья Анастасии Заворотнюк. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Сейчас в поселке продают новый современный дом площадью 300 кв. м и 7 соток за 89 млн руб.