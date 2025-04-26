150 миллионов - и ты сосед Чумакова! Сколько стоят особняки в любимых звездами элитных поселках

Певец Никита Пресняков задрал цену на свой загородный дом так, что не может продать уже год. Сам Пресняков с женой живет теперь в США, а продажу поручил агентству по недвижимости. В России у него есть шикарная квартира в центре Москвы, а вот дом в Подмосковье он мечтает продать, так как поддерживать особнячок и территорию в порядке недешево, да и жилье уже не современное. Этот дом в марте 2014 года певица Алла Пугачева переписала на старшего внука Никиту Преснякова (сына Кристины Орбакайте). Он стоит на первой линии Истринского водохранилища, в деревне Бережки, что в Солнечногорском районе Московской области - в 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Алла Пугачева приобрела здесь землю и домик в 90-х. Старую постройку снесла и в 1999 году построила огромный дом «в дворцовом стиле». Рекламируя теперь усадьбу, пишут, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт. Дом стоит в КП Малые Бережки на закрытой территории.

Участок площадью 30,13 сотки имеет кадастровую стоимость 3,8 млн руб. Дом площадью 760,9 кв. м - кадастровая стоимость 21,2 млн руб. Дом выставлен на продажу за 152 млн руб. Похожие объекты недвижимости оцениваются в среднем в 120 млн руб. Весной 2024 года особняк выставили на продажу сначала за 132,5 млн руб., а потом задрали цену до 152 млн руб. Никто не берет!

120 млн руб. - за эту цену Вдовиченков купил дом у Ивлеевой