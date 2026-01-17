Звезды зимой: Бузова в пушистом трикотаже, а Кока в коже

"Телепрограмма" узнала, как стилисты рекомендуют одеваться в новом году, чтобы быть модной.
Ольга Бузова знает, как утепляться - носит пушистый трикотаж. Уютные, объемные, теплые, приятные на ощупь вещи - визитная карточка модниц в эти холода.
Фото: канал "Россия 1"
Клава Кока оделась нарядно и практично. Платье или юбка из кожи или экоматериала - отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб. Вещи из кожи долго служат, будут актуальны минимум год, они прекрасно смотрятся с мягким трикотажем, плотными колготками. В тренде кожа с глянцевым эффектом. Банты - еще один признак модницы, у певицы они на сапогах.
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Екатерина Волкова демонстрирует, что в кокошнике теперь можно ходить не только на концерт ансамбля «Золотое кольцо», но и в ресторан, и на вечеринку, и на день рождения.
Простой способ выделиться, создать праздничное настроение у себя и окружающих.
Выбирайте белый цвет головного убора, как актриса, и не прогадаете. Его можно носить с любой одеждой: и с шубой, и с пуховиком, и с джинсовым комплектом, и с вечерним платьем. Несмотря на возвращение натурального меха во все модные коллекции, многие продолжают носить искусственный мех - недорого, можно часто обновлять гардероб, выбирать модели по фигуре.
Фото: личная страница Регины Тодоренко в социальной сети
Украшения могут сделать самый простой образ изысканным, как у Регины Тодоренко. В 2026-м носят массивную бижутерию: выбирайте за основу костюмы главного цвета года - белого. Жакеты, рубашки, брюки классического кроя миксуйте с винтажными тяжелыми украшениями. Меняя аксессуары, оставаясь в любимом классическом костюме, вы каждый раз будете получать новый образ, не меняя одежду.
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Оксана Самойлова собрала все актуальные ретротренды в своем образе. На пике моды меховые шапки - кубанки, боярки и папахи. Бахрома может быть или на рукавах (как у блогера), или на воротнике, или по краю изделия. Комбинезоны - отличная верхняя одежда для стройных барышень. Цвета зимы и весны - розовый, белый, бордовый, хаки, оранжевый, кофейный.
5 модных деталей
Стилист Александр Рогов рекомендует:
Фото: FashionStock/Shutterstock
- Самый актуальный жакет сезона - гусарский жакет или мундир. Он сам по себе является ярким акцентом, поэтому советую носить с простыми джинсами, брюками карго или палаццо.
- Один из простых эффектных стилистических приемов - сочетать нарядные босоножки с носками, гольфами или колготками. Это сразу делает образ более модным, смелым и ироничным. Тонкие полупрозрачные или с легким блеском колготки, кружевные носки, с люрексом или декором - все это отлично работает именно с вечерней обувью.
- Пышная юбка-солнце из тафты, нарядная юбка-баллон плюс утилитарная куртка или рубашка - новое стайл-комбо.
- «Афганские пальто» (с меховой оторочкой) - предмет гардероба родом из 70-х, без которого не обойтись модницам.
- Искрящиеся пайетки разного цвета и калибра, бархат везде.