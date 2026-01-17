Звезды зимой: Бузова в пушистом трикотаже, а Кока в коже

Екатерина Волкова демонстрирует, что в кокошнике теперь можно ходить не только на концерт ансамбля «Золотое кольцо», но и в ресторан, и на вечеринку, и на день рождения.

Простой способ выделиться, создать праздничное настроение у себя и окружающих.

Выбирайте белый цвет головного убора, как актриса, и не прогадаете. Его можно носить с любой одеждой: и с шубой, и с пуховиком, и с джинсовым комплектом, и с вечерним платьем. Несмотря на возвращение натурального меха во все модные коллекции, многие продолжают носить искусственный мех - недорого, можно часто обновлять гардероб, выбирать модели по фигуре.