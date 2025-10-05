Звезды в моде: Петросян в полупальто, а Подольская в трендовом жакете сезона

Знаменитый саксофонист, худрук джазового оркестра щеголяет на прогулке в ветровке с капюшоном и практичных брюках из хлопка с влагоотталкивающей пропиткой. Осенью поиграться с цветом в одежде позволительно даже мужчинам. Хит сезона - колор-блокинг (яркие цветовые блоки в образах). Жена и директор народного артиста поддерживает стиль нулевых лосинами цвета сирени и джинсовой курткой с нашивками и перьями.

Заморосило, и пара нарядилась в дождевики - практичное, а теперь и стильное решение. Чем проще и веселее выглядишь, тем интереснее. Так можно ходить не только за грибами, но и гулять по городу.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская