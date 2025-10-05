Звезды в моде: Петросян в полупальто, а Подольская в трендовом жакете сезона

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: КП/Кудрявцева Лариса

Этой осенью в моде вещи, которые будто 20 лет провисели в шкафу без дела. Утепляемся парами по разному случаю вместе со звездами

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Для парных выходов с супругом жена и директор народного артиста выбирает дорогие вещи из добротных тканей, в классическом стиле, без излишнего пафоса и вычурности. Самовыражается Татьяна, когда выходит в люди «сольно», а рядом с мужем пробует выглядеть старше своих 36 лет, хотя сгладить внешнюю разницу в 44 года непросто. Но Евгений Ваганович точно помолодел! Полупальто и пальто из шерсти подходят и для прогулок с сыном, и для парадных выходов.

Игорь и Анна Бутман

Игорь и Анна Бутман. Фото: соцсети

Знаменитый саксофонист, худрук джазового оркестра щеголяет на прогулке в ветровке с капюшоном и практичных брюках из хлопка с влагоотталкивающей пропиткой. Осенью поиграться с цветом в одежде позволительно даже мужчинам. Хит сезона - колор-блокинг (яркие цветовые блоки в образах). Жена и директор народного артиста поддерживает стиль нулевых лосинами цвета сирени и джинсовой курткой с нашивками и перьями.

Заморосило, и пара нарядилась в дождевики - практичное, а теперь и стильное решение. Чем проще и веселее выглядишь, тем интереснее. Так можно ходить не только за грибами, но и гулять по городу.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: соцсети

Супруги-музыканты утеплились для похода в театр в уютные вещи главного цвета осени - коричневые тона словно напоминают о горячем шоколаде или свежесваренном кофе. Также в тренде сливовый, горчичный, фисташковый, синий электрик, все оттенки красного и пастельные цвета (особенно моден «розовый йогурт»).

Певица выбрала для выхода на культурное мероприятие самый универсальный жакет сезона, который должен быть в гардеробе на случай, если вас неожиданно куда-то пригласили. Это оверсайз-пиджак, который отличают просторный крой и длина до середины бедра. Если добавить массивные подплечники, тогда вещь будет смотреться так, будто она вам слегка велика. Так все еще модно. А у Владимира оверсайз-пиджаки вообще любимая вещь в гардеробе.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети

Эти двое перевоплотились в городских романтиков. Пирамиды, клеш с рисунком или вышивкой, скинни и со стрелками - джинсы правят городской модой. Особо популярны буткаты - так называют фасон штанов, которые чуть расширяются книзу, но не перегружают силуэт. В отличие от клешей, которые начинают расширяться от бедра, буткаты облегают их и становятся чуть шире от колена. Получается «клеш на минималках», как у Ксюши. Такие джинсы удлиняют ноги, прекрасно садятся на фигуру и подходят к любому верху: и к шелковой офисной блузке, и к стеганой куртке.

Константин и Валерия Ивлевы

Константин и Валерия Ивлевы. Фото: соцсети

Валерия, которая моложе Константина на 18 лет, утеплилась для прогулок в холода в классическом стиле - в шубку длины «незамерзайка». А знаменитый шеф так и вовсе встречает первые серьезные холода в дубленке. Примечаем на зиму вот такую классику жанра - из хорошей кожи, прямого кроя, с минимальным мехом наружу.

За близость с молодым поколением в образе 51-летней звезды отвечает веселая вязаная шапка. Она оживляет образ, добавляет в него красок. Такой яркий аксессуар поднимет настроение в пасмурные дни и напомнит, что у его респектабельного хозяина дерзкое настроение.

