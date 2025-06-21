Звездные мамы: Гагарина в платье с пышными рукавами, а Подольская в сарафане с кружевными вставками

Одеть всех домочадцев по-летнему нарядно и со вкусом не такая простая задача. А одна известная дочь знаменитой мамы уже сама покупает актуальные предметы гардероба.
Валерия с мужем Иосифом Пригожиным и внучкой Селин сходили в зоопарк. Спортивный шик как стиль выходного дня подходит всем без исключения. Правда, одни и в спортивных штанах выглядят как интеллигентные люди, а другие похожи на героев из сериала «Слово пацана» 18+. У каждого свой стиль!
Мария Погребняк на фотосессии с сыновьями наглядно демонстрирует - вот они, цветы жизни! Мальчишки одеты в одной пастельной тональности с мамой: классические рубашки и спортивные брюки (все из натуральных материалов).
Мария Погребняк на фотосессии с сыновьями. Фото: соцсети
Так теперь ходят не только гулять на каникулах, но и на деловые встречи. Сама же блогер демонстрирует модный костюмчик лета. У него две приметы: вот такие пышные рукава-фонари и воланы у пояса на пиджаке.
Маша носит юбку, но также актуальны юбки-шорты. Гольфы и туфли на шпильке делают образ вечерним - так можно прийти и на светское мероприятие, и на ужин в ресторан.
Анна Пересильд хоть и школьница, но уже известная актриса, поэтому на обновки может и сама зарабатывать. Наряжаться она любит и умеет и порой дает советы маме и коллеге Юлии Пересильд. На этом фото Анна показывает, как можно не только гулять по городу, но и прийти на выпускной или день рождения.
Анна Пересильд. Фото: соцсети
Асимметричный крой и фактура ткани, которую российский производитель платья называет «легкая драпировка»: вот они, приметы летнего хита улиц-2025. Состав: 50% - вискоза, 48% - полиэфирные нити, 2% - эластан. Мятые, жатые ткани остаются в тренде.
Полина Гагарина на отдыхе выгуливает платьишко по последней моде: пышные рукава, драпировка. Актуальные цвета лета - морковный, мятный, апельсиновый, оранжевый, синий, молочный, сливочный, пастельные оттенки сиреневого и других расцветок.
Полина Гагарина с дочкой. Фото: соцсети
Дочка певицы Мия на фото в платье с актуальным принтом: бабочки, как и ретроцветы, в стилистике 70-х, ягоды, фрукты, мелкий горох, сложные мелкие рисунки, как на винтажных одеждах, анималистичные, тропические мотивы - все это чувствует себя на одежде этим летом как рыбы в воде. И рыб тоже носят!
Евгений Плющенко с сыновьями Александром и Арсением демонстрируют нам модный пляжный образ. Мужскую часть семейства наряжала на курорте мама Яна, а это значит, что ребята в дорогих брендах, дышащих тканях.
Евгений Плющенко с сыновьями Александром и Арсением. Фото: соцсети
Но пляжный костюмчик, похожий на тот, что у олимпийского чемпиона, можно найти на маркетплейсе - только в сто раз дешевле.
Наталья Подольская - не «бежевая мама», но всю семью нарядила в этой цветовой гамме. Потому что цвет актуальный. Мужская часть музыкальной семьи Владимира Преснякова любит практичную одежду из натуральных тканей: если всех мальчиков одеть похоже, то это тоже может быть стильно.
Наталья Подольская с семьей. Фото: соцсети
Мама Наташа в сарафане с кружевными вставками: сшейте платье или юбку с таким декором ручной работы (бабушки или своей) - это и модно, и носить приятно.