Звездные мамы: Гагарина в платье с пышными рукавами, а Подольская в сарафане с кружевными вставками

Одеть всех домочадцев по-летнему нарядно и со вкусом не такая простая задача. А одна известная дочь знаменитой мамы уже сама покупает актуальные предметы гардероба.

Валерия с мужем Иосифом Пригожиным и внучкой Селин сходили в зоопарк. Спортивный шик как стиль выходного дня подходит всем без исключения. Правда, одни и в спортивных штанах выглядят как интеллигентные люди, а другие похожи на героев из сериала «Слово пацана» 18+. У каждого свой стиль!

Мария Погребняк на фотосессии с сыновьями наглядно демонстрирует - вот они, цветы жизни! Мальчишки одеты в одной пастельной тональности с мамой: классические рубашки и спортивные брюки (все из натуральных материалов).