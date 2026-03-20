Веет холодом: называем самый модный цвет предстоящего лета

Предстоящее лето 2026 года обещает быть освежающим, ведь мода делает ставку на прохладу. На смену прошлогоднему господству бежевых и пудровых оттенков приходит ледяной голубой – цвет, который уже называют новой классикой. В отличие от мимолетных трендов, этот оттенок обещает стать долгосрочным спутником вашего гардероба.

Не просто дополняет образ

Синий цвет всегда занимал прочное место в наших коллекциях: джинсы, рубашки, платья – эти вещи есть у каждой. Но холодный голубой – это совсем другая история. Он не просто дополняет образ, а сам создает настроение. Его сила в том, что он не кричит, а мягко освежает лицо, придавая облику легкость и утонченность.

Неудивительно, что ведущие модные дома, такие как Coperni, Jean Paul Gaultier и Tory Burch, продемонстрировали на своих подиумах, что этот оттенок будет с нами как минимум несколько сезонов.

Какие платья в тренде

Стилист Надя Иванова подчеркивает, что ледяной голубой лучше всего раскрывается в простых формах. В тренде платья с изящными драпировками, нежные бельевые модели и лаконичные А-силуэты. Представьте: вязаное платье-рубчик длины миди в этом цвете – это идеальное сочетание уюта и свежести.

Такие модели удивительно универсальны. Их легко комбинировать как с дерзкими грубыми ботинками, так и с элегантными изящными туфлями, создавая самые разнообразные образы.

А как насчет верхней одежды?

Пальто или куртка ледяного голубого цвета – это мгновенный способ оживить любой гардероб. Даже самый обыденный лук с такой верхней одеждой приобретает интересное звучание. Пальто-халат длины миди, как пример от Calista, подходит практически всем, излучая элегантность и стиль.

Не обойдем стороной и базовые вещи. Отличной основой для множества ваших образов станет и базовый вязаный джемпер из мягкого хлопка в этом освежающем оттенке.

Главный секрет идеального сочетания: ледяной голубой прекрасно дружит с белым, серым, бежевым и черным. Экспериментируйте с различными фактурами – мягким трикотажем, струящимся шелком, плотной шерстью – и ваш образ заиграет новыми красками. Но помните главное правило: не перегружайте образ, ведь этот цвет сам по себе уже является выразительным акцентом.

По материалам "Едим дома"

