Валиева, Погребняк и Карнавал: 5 главных урока стиля для выпускниц, которые не хотят выглядеть скучно

Блогер дает мастер-класс юным модницам, которые хотят выглядеть постарше, но при этом остаться в тренде. Так, блогер пойдет на выпускной к сыну, а мы вам советуем поразить похожим образом одногруппников или одноклассников. За молодость и дерзость здесь отвечают полупрозрачные гольфы с широкой резинкой. Короткая юбка и высокие гольфы (можно прозрачные) с туфлями на каблучке - признак модницы этим летом.

Гольфы несут на себе две нагрузки: смысловую - это оммаж школьной форме, и стилистическую - они добавляют элегантному образу легкости, непринужденности, игривости. Белый костюм с креативным жакетом и юбкой выше колена из дорогой ткани - пик элегантности. В таком через пару лет и в загс можно сходить.

Ида Галич и Прохор Шаляпин