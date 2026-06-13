Валиева, Погребняк и Карнавал: 5 главных урока стиля для выпускниц, которые не хотят выглядеть скучно

В конце июня в школах и вузах пройдут выпускные вечера. По просьбе «Телепрограммы» стилист Анвар Очилов подсказывает, что надеть на это волнительное мероприятие.
Камила Валиева
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Фигуристка демонстрирует топовый образ сезона для вечерних выходов - шелковое платье-комбинация, которое смотрится креативным за счет открытой спины, декорированной с помощью хомута и бретелей. Немаловажно, что это платье можно будет надеть еще не один раз. Важный цвет сезона, он же хозяин летних праздников - бордовый. С ним в компании - черный, белый, розовый, оливковый и оранжевый.
Мария Погребняк (Головинская)
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Блогер дает мастер-класс юным модницам, которые хотят выглядеть постарше, но при этом остаться в тренде. Так, блогер пойдет на выпускной к сыну, а мы вам советуем поразить похожим образом одногруппников или одноклассников. За молодость и дерзость здесь отвечают полупрозрачные гольфы с широкой резинкой. Короткая юбка и высокие гольфы (можно прозрачные) с туфлями на каблучке - признак модницы этим летом.
Гольфы несут на себе две нагрузки: смысловую - это оммаж школьной форме, и стилистическую - они добавляют элегантному образу легкости, непринужденности, игривости. Белый костюм с креативным жакетом и юбкой выше колена из дорогой ткани - пик элегантности. В таком через пару лет и в загс можно сходить.
Ида Галич и Прохор Шаляпин
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Те самые закадычные друзья, которые просидели все лекции в аудитории на камчатке, а теперь решили оставить у одногруппников самые приятные впечатления о себе. Певец и блогер Прохор представляет непринужденный и при этом элегантный вечерний летний образ: прийти во всем белом, чтобы выделяться из толпы ребят, одетых в привычное контрастное сочетание верха и низа. Серебряные ботинки подчеркнут торжественность момента.
Вообще, белый цвет - лейтмотив сезона. В рекомендациях стилистов вы встретите вариации от тотальных белых образов до микса с прозрачными и текстурными моделями.
Блогер Галич нашла платье в ретростиле с подплечниками и блеском - в таких манекенщицы ходили по подиумам в 1980-е, сегодня такие модели вновь актуальны. Важно: изделие должно быть отшито из дорогой блестящей ткани. Драпировки и запах «от бедра» - это не только актуальное ретро, но и техничный способ скрыть временно неидеальный пресс. Акцентные плечи подчеркивают стройный низ, разрез и каблук - ноги.
Валя Карнавал
Фото: соцсети
Милое платье для дискотеки с однокашниками. Повторим аксиому: наряд на такое мероприятие должен быть отшит из качественной ткани. Модель у блогера и телеведущей с актуальным принтом - дизайнеры вернулись к колорблокингу, собирая вместе палитры из насыщенных и «припыленных» оттенков, здесь еще и анималистичный принт добавили.
Стефания Маликова
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У блогера есть свой бренд одежды, где отшивают вещи с учетом последних трендов. Дочь известного музыканта демонстрирует хороший вкус и любовь к нарядным вещам. Сказали «праздник» - оденемся как положено. В нашем наборе должно быть хотя бы одно по-настоящему вечернее платье, и оно на Стеше. Это наикрасивейшее корсетное платье с баской на талии достойно украсить красную дорожку кинофестиваля или выпускной этого сезона. Особый шик образу придают модные детали - длинные перчатки и вуаль.