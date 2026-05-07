От нюда к эпатажу: самый трендовый маникюр 2026 года

Мир нейл‑арта в 2026 году переживает кардинальные перемены: на смену сдержанным нюдовым оттенкам приходят смелые, яркие и технологичные решения. Дизайнеры и мастера маникюра предлагают взглянуть на привычные формы и цвета по‑новому — и переосмыслить сам подход к оформлению ногтей. Разберем ключевые тренды сезона, которые уже покоряют подиумы и соцсети.

Шартрез — вызов сдержанности

Главные герои сезона — кислотно‑зеленый шартрез и зеркальный хром. Стилисты единогласно называют их must‑have 2026 года.

Шартрез — не просто оттенок зеленого. Он получил название в честь одноименного французского ликера и в этом году стал настоящим вызовом классике. Основательница академии маникюра Анна Романова подчеркивает смелость этого цвета.

«Он мгновенно привлекает внимание, делает образ дерзким и современным. Шартрез особенно выигрышно смотрится на коротких ногтях или ногтях средней длины — так он не выглядит вызывающе, а только подчёркивает стиль хозяйки», — заявила она.

Чтобы яркий цвет не стал единственным акцентом образа, эксперты советуют комбинировать его с лаконичным дизайном. Например, покрыть шартрезом лишь один ноготь, а остальные выполнить в полупрозрачном «голом» покрытии. Такой прием создает эффектный контраст между эпатажем и элегантностью.

Мягкий хром: блеск без агрессии

Хромированные ногти — еще один супертренд весны‑лета 2026. Однако в этом сезоне металлический блеск стал более утонченным. Если раньше хром ассоциировался с резким зеркальным сиянием, то теперь в моде «мягкий хром» — деликатное покрытие с жемчужным отливом.

Такой вариант не вступает в конфликт с аксессуарами и подчеркивает ухоженность рук — а это сегодня ценится выше сложных дизайнов.

Техника нанесения:

На подготовленную ногтевую пластину наносится пастельная база — нежно‑розовая, молочная или бледно‑голубая. Сверху укладывается тончайший слой хромированного пигмента.

В результате получается гладкая поверхность, словно светящаяся изнутри.

Форма и длина: удобство на первом месте

Помимо цвета и текстуры, в тренде остается и форма маникюра. Все чаще мастера и клиенты отказываются от длинных ногтей в пользу удобной короткой длины и аккуратной обработки. Это решение подчеркивает практичность и комфорт — ключевые ценности современного стиля.

«Голые ногти»: манифест минимализма

Вместе с этим возвращается французский маникюр — но уже в совершенно новом прочтении.

Ключевой тренд сезона — «голые ногти». Вместо плотного покрытия используется полупрозрачный гель‑лак, создающий эффект естественной, но безупречно ухоженной ногтевой пластины. Это своего рода минималистичный манифест: сегодня ухоженность ценится выше сложного декора.