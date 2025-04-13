«Модница весны»: Орбакайте в черной коже, остромодная Собчак в неподходящем ей наряде и «никакая» Юдашкина

Весна в самом разгаре, а это значит, что пришло время определиться с главной модницей этого времени года.
Образы звездных девушек весьма строго и придирчиво изучила модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
«Если мы говорим про модниц, то мы предполагаем, что их образы должны соответствовать модным мировым тенденциям 2025 года, и при этом эти образы должны украшать самих девушек. Я считаю, что нельзя слепо следовать моде, что мода и тенденции должны быть подвластны вашей индивидуальности, подчеркивать стиль, вашу внешность, характер, жизненные приоритеты. То есть вещи не могут быть отдельно от их носителя, так скажем. Вот поэтому я буду оценивать по этим двух параметрам: насколько образ актуален и моден с точки зрения современных трендов и насколько подходит своей героине», — озвучила свои критерии культуролог моды Надя Иванова.
Кристина Орбакайте: черный плащ
Актриса и певица Кристина Орбакайте на ночную прогулку с мужем Михаилом Земцовым отправилась во всем черном и кожаном. Правильно ли она поступила, еще вопрос.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
«Кристина Орбакайте в черном плаще, то есть такой блэк-тотал-лук. Тема моноцвета достаточно актуальна в последнее время. Черный, конечно, больше актуален осенью и зимой. Весной цветовая палитра меняется, дизайнеры предлагают более радужные, более легкие цвета, но тем не менее черный цвет никогда не сходит с подиума. Поэтому здесь, что называется, модное попадание.
Второй момент — кожаный плащ. Сейчас кожаные вещи любого цвета завоевывают подиум, и мы видим не только верхнюю одежду из кожи, но даже платья, жилеты, брюки. Сейчас дизайнеры используют вышивку по коже и различные способы технической обработки кожаных изделий, после которых они становятся абсолютно легкими, невесомыми. Сейчас кожа в принципе обыгрывается, поэтому здесь по фактуре мы тоже видим попадание.
Дальше есть определенный нюанс. Костюм в мужском стиле, двойка, он вроде бы актуален. Но при этом ширина лацкана, длина пиджака, ширина брюк подвластны моде. То же самое касается и черных кожаных вещей. Я смотрю на образ Кристины Орбакайте, и мне вспоминается фильм «Матрица» с ее героиней Тринити, которая в черном облегающем костюме спасала мир. То есть силуэт этого плаща старомоден. Сегодня мы видим либо более расширенную линию плеч, более приталенный Х-образный силуэт, либо оверсайз. А вот такие полуприлегающие, немного странной длины вещи уже не актуальны, поэтому здесь у Кристины Орбакайте промах.
Плюс достаточно интенсивный макияж. Хотя в действительности блондинкам, надевающим черный, лучше краситься поярче. Но сам макияж у Кристины немного устаревший по стилистике. Поэтому я не могу назвать этот образ однозначно модным. 6 баллов».
Ксения Собчак: на пике моды
Ксения Собчак, очевидно, претендует на звания иконы стиля. Но не факт, что оно будет ей присвоено.
Ксения Собчак. Фото: соцсети Ксении Собчак
«Ксения Собчак постаралась. Не могу сказать, что намерено слежу за ней, но она часто попадается в ленте. И я вижу, что Ксения однозначно работает со стилистами, которые создают для нее образ роковой женщины, модной, с активной жизненной позицией.
Мне кажется, иногда все-таки стилисты перебарщивают, потому что не адаптируют образ под типаж Ксении Собчак. Как раз здесь именно это и получилось. То есть, с одной стороны, я вижу абсолютно модный лук, сто процентное попадание в тренды.
Кожа, оверсайз, громоздкий аксессуар — огромная сумка, которая сейчас в тренде, и ретротуфельки, то есть микс абсолютно противоречивых элементов. Сейчас это все тенденции на пике моды, поэтому здесь все очень модно.
Но есть ощущение, что Ксения Собчак с ее светлым типажом теряется. Будь на ее месте какая-нибудь жгучая брюнетка с более выразительными формами, выше ростом, более статная — образ получился бы, сто процентов. А этот очень модный образ Ксении Собчак не подходит, поэтому 8 баллов».
Кети Топурия
Певица Кети Топурия несколько месяцев назад стала мамой в третий раз. Звезде пока не удается вернуться в добеременные формы. Но свою слегка раздавшуюся фигуру Кети Топурия умело скрывает под оверсайзом.
Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии
«Следующий образ Кети Топурии. Здесь, в принципе, тоже история схожа с тем, что мы видели выше, у Ксении Собчак. В действительности, тема мужского костюма, костюма оверсайз, гипертрофированных линий плеч — это тренд. Если вы посмотрите последние коллекции Ива Сен-Лорана, бренд как раз продвигает эту эстетику. И она действительно завоевывает сердца многих модниц, то есть такой костюм с мужского плеча, объемный, гипертрофированный, при этом немножечко мягкой формы, брюки с защипами — сейчас очень модно.
Но, по моим ощущениям, здесь тоже не выверенные пропорции с точки зрения форм Кети. Кети — девушка фигуристая, у нее достаточно объемный бюст, объемные выраженные бедра, поэтому я бы все-таки, оставив этот костюмчик, взяла его на размер или два меньше, потому что на ней он смотрится громоздко и тяжеловато.
Можно добавить какие-то еще массивные украшения, которые бы изменили пропорциональное соотношение костюма. То есть, например, какое-то объемное колье на шею, массивные браслеты поверх рукавов пиджака, может быть, какие-то крупные серьги. Я бы повыше сделала прическу, поставила бы ее на каблуки, то есть нужно немного вытянуть силуэт. Потому что так, конечно, фигура смотрится менее привлекательной. И эта маленькая сумочка на фоне объемного костюма тоже добавляет лишние килограммы. То есть ошибка в пропорциях может исказить фигуру, поэтому за этим очень важно следить, если вы хотите выглядеть модно, статусно, целостно и стильно. 8 баллов».
Марина Юдашкина: просто и не интересно
Вдова модельера Валентина Юдашкина, Марина, практически всегда выглядит безупречно. Но на этот раз и в ее идеальной матрице случился сбой. Свой образ для посещения картинной галереи вместе с дочкой Галиной Марина Юдашкина решила не продумывать. Совсем.
Марина Юдашкина (на фото справа) с дочкой Галиной. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
«Образ Марины Юдашкиной сложно оценивать с точки зрения моды, потому что он абсолютно не модный, он никакой, он абсолютно кэжуал, обычный, и таких девушек мы видим в метро каждый день, что называется, пачками. Обычные брюки, обычный дутик, платочек, который, в принципе, тяжело вяжется с объемным пуховиком. То есть абсолютно случайный комплект. Я не вижу, что здесь человек думал над своим образом. Если предыдущие девушки, однозначно, продумывали свой аутфит, то здесь абсолютно случайное сочетание.
Если Марина Юдашкина идет в этом образе за батоном хлеба в ближайшую булочную, то вопросов нет. А если это премьера, или это художественная выставка, то, конечно, абсолютно мимо. И этот образ не украшает девушку. 3 балла».
Подводим итоги
Первое место модного баттла делят Ксения Собчак и Кети Топурия. На втором месте расположилась Кристина Орбакайте, на третьем — Марина Юдашкина.
Надя Иванова. Фото: личный архив