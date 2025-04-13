«Модница весны»: Орбакайте в черной коже, остромодная Собчак в неподходящем ей наряде и «никакая» Юдашкина

«Кристина Орбакайте в черном плаще, то есть такой блэк-тотал-лук. Тема моноцвета достаточно актуальна в последнее время. Черный, конечно, больше актуален осенью и зимой. Весной цветовая палитра меняется, дизайнеры предлагают более радужные, более легкие цвета, но тем не менее черный цвет никогда не сходит с подиума. Поэтому здесь, что называется, модное попадание.

Второй момент — кожаный плащ. Сейчас кожаные вещи любого цвета завоевывают подиум, и мы видим не только верхнюю одежду из кожи, но даже платья, жилеты, брюки. Сейчас дизайнеры используют вышивку по коже и различные способы технической обработки кожаных изделий, после которых они становятся абсолютно легкими, невесомыми. Сейчас кожа в принципе обыгрывается, поэтому здесь по фактуре мы тоже видим попадание.

Дальше есть определенный нюанс. Костюм в мужском стиле, двойка, он вроде бы актуален. Но при этом ширина лацкана, длина пиджака, ширина брюк подвластны моде. То же самое касается и черных кожаных вещей. Я смотрю на образ Кристины Орбакайте, и мне вспоминается фильм «Матрица» с ее героиней Тринити, которая в черном облегающем костюме спасала мир. То есть силуэт этого плаща старомоден. Сегодня мы видим либо более расширенную линию плеч, более приталенный Х-образный силуэт, либо оверсайз. А вот такие полуприлегающие, немного странной длины вещи уже не актуальны, поэтому здесь у Кристины Орбакайте промах.

Плюс достаточно интенсивный макияж. Хотя в действительности блондинкам, надевающим черный, лучше краситься поярче. Но сам макияж у Кристины немного устаревший по стилистике. Поэтому я не могу назвать этот образ однозначно модным. 6 баллов».