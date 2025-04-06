«Модница недели»: Снигирь в платье «мусорный пакет», Куркова в образе хорошей девочки и «хулиганка» Высоцкая

Звезды на красных дорожках стараются поразить поклонников своими образами. Но похоже, что премия «Ника», состоявшаяся на днях, — не совсем тот случай.
По мнению модного эксперта Teleprogramma.org
«В принципе, все комплекты неплохие. Но, конечно, до шика и пафоса, с которым проходят различные голливудские мероприятия, недотягивают. Хотя очень жаль, потому что такие церемонии очень способствуют рекламе брендов, соответственно, в целом фэшн-индустрия быстрее развивается. Сейчас очень распространена тема отечественных фэшн-брендов. Возможно, звезды одеты в одежду наших дизайнеров, но нет того размаха, чего-то такого интересного, чтобы сразу бежать и гуглить, что это за бренд, что за дизайнер», — отметила Натали де Шан.
Юлия Высоцкая: брутальная хулиганка
Жена режиссера Андрея Кончаловского, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая на кинопремии появилась в мужском костюме. Сейчас это самый остромодный тренд.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: пресс-служба
«На Юлии Высоцкой вполне интересный комплект, такая игра с гендерными стереотипами. Вполне стильно, интересно. Немножечко развязный образ с намеком на деловитость. В пользу хулиганства говорят и выпущенный галстук и волосы, уложенные нарочито небрежно. Но, конечно, видно, что это стайлинг. 8 баллов».
Юлия Снигирь: гламурная борьба с загрязнением
Актриса Юлия Снигирь своим нарядом озадачила и поклонников, и модных экспертов. Не все поняли, что она хотела сказать своим платьем, зато все догадались, что сделано оно из пластикового пакета для мусора.
Юлия Снигирь. Фото: пресс-служба
«Юлия Снигирь продемонстрировала очень интересный образ. Но чтобы это значило? Почему Юлия Снигирь решила надеть платье а-ля мусорный пакет?
Мне платье напомнило один из показов Moschino. Этот бренд, который очень любит смеяться над модой. И однажды он сделал целую коллекцию, посвященную загрязнению, в том числе пластиком. И по подиуму ходили модели в нарядах из тканей, похожих на мусорный пакет.
Поэтому если бы в образе Юлии Снигирь были еще какие-то намеки, какие-то ссылки и символы, к чему это, было бы лучше. Но пока есть двоякое впечатление. С одной стороны, прикольно, интересно, возможно, актриса хотела что-то сказать, а с другой стороны, не доработано, то есть не совсем понятно, что именно хотелось продемонстрировать. 8 баллов».
Равшана Куркова: а-ля хорошая девочка
Актриса Равшана Куркова явилась на премию в белоснежном одеянии — жакете и полупрозрачной юбке. Выглядела звезда сериалов как учительница начальных классов на линейке в честь первого сентября. Для полноты образа стоило еще взять в руки букетик астр.
Равшана Куркова. Фото: пресс-служба
«У Равшаны Курковой такой простенький скромный комплект, а-ля хорошая девочка, «я очень правильная». Такой лаконичный, правильный комплект, и даже вроде бы декольте достаточно такое широкое, открытое, но все в рамках приличия. Все очень сдержанно. Смотрится стильно и уравновешенно. Черные волосы, черные туфли. Неплохо. 9 баллов».
Анна Шевчук: старомодно и правильно
Жена номинированного на «Оскар» Юры Борисова, актриса Анна Шевчук, выбрала для появления на красной дорожке платье из черного бархата и белые бусики. Наряд превратил ее в даму средних лет.
Анна Шевчук и Юра Борисов. Фото: пресс-служба
«Образ Анны Шевчук тоже весьма такой правильный, очень сдержанный, в духе театрального ретро. Ничего суперинтересного. Это просто черное платье и бусы. Достаточно старомодненько. Ну вот какой-то вот флер театральности в этом есть. 7 баллов».
Подводим итоги
Победительницей модного баттла становится Равшана Куркова, второе место делят две Юлии — Высоцкая и Снигирь. Третье место у жены Юры Борисова Анны Шевчук.