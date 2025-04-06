«Модница недели»: Снигирь в платье «мусорный пакет», Куркова в образе хорошей девочки и «хулиганка» Высоцкая

Юлия Снигирь и Равшана Куркова. Фото: пресс-служба

Наряды звездных див на церемонии вручения кинопремии «Ника» оценила модный эксперт Teleprogramma.org, исследователь моды Натали де Шан.

Звезды на красных дорожках стараются поразить поклонников своими образами. Но похоже, что премия «Ника», состоявшаяся на днях, — не совсем тот случай.

По мнению модного эксперта Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователя моды, автора лекций, курсов и книг, директора модельного агентства Sigma, наряды наших селебрити слишком просты для того, чтобы ими вдохновляться.

«В принципе, все комплекты неплохие. Но, конечно, до шика и пафоса, с которым проходят различные голливудские мероприятия, недотягивают. Хотя очень жаль, потому что такие церемонии очень способствуют рекламе брендов, соответственно, в целом фэшн-индустрия быстрее развивается. Сейчас очень распространена тема отечественных фэшн-брендов. Возможно, звезды одеты в одежду наших дизайнеров, но нет того размаха, чего-то такого интересного, чтобы сразу бежать и гуглить, что это за бренд, что за дизайнер», — отметила Натали де Шан.

Юлия Высоцкая: брутальная хулиганка

Жена режиссера Андрея Кончаловского, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая на кинопремии появилась в мужском костюме. Сейчас это самый остромодный тренд.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: пресс-служба

«На Юлии Высоцкой вполне интересный комплект, такая игра с гендерными стереотипами. Вполне стильно, интересно. Немножечко развязный образ с намеком на деловитость. В пользу хулиганства говорят и выпущенный галстук и волосы, уложенные нарочито небрежно. Но, конечно, видно, что это стайлинг. 8 баллов».

Юлия Снигирь: гламурная борьба с загрязнением

Актриса Юлия Снигирь своим нарядом озадачила и поклонников, и модных экспертов. Не все поняли, что она хотела сказать своим платьем, зато все догадались, что сделано оно из пластикового пакета для мусора.

Юлия Снигирь. Фото: пресс-служба

«Юлия Снигирь продемонстрировала очень интересный образ. Но чтобы это значило? Почему Юлия Снигирь решила надеть платье а-ля мусорный пакет?

Мне платье напомнило один из показов Moschino. Этот бренд, который очень любит смеяться над модой. И однажды он сделал целую коллекцию, посвященную загрязнению, в том числе пластиком. И по подиуму ходили модели в нарядах из тканей, похожих на мусорный пакет.

Поэтому если бы в образе Юлии Снигирь были еще какие-то намеки, какие-то ссылки и символы, к чему это, было бы лучше. Но пока есть двоякое впечатление. С одной стороны, прикольно, интересно, возможно, актриса хотела что-то сказать, а с другой стороны, не доработано, то есть не совсем понятно, что именно хотелось продемонстрировать. 8 баллов».

Равшана Куркова: а-ля хорошая девочка

Актриса Равшана Куркова явилась на премию в белоснежном одеянии — жакете и полупрозрачной юбке. Выглядела звезда сериалов как учительница начальных классов на линейке в честь первого сентября. Для полноты образа стоило еще взять в руки букетик астр.

Равшана Куркова. Фото: пресс-служба

«У Равшаны Курковой такой простенький скромный комплект, а-ля хорошая девочка, «я очень правильная». Такой лаконичный, правильный комплект, и даже вроде бы декольте достаточно такое широкое, открытое, но все в рамках приличия. Все очень сдержанно. Смотрится стильно и уравновешенно. Черные волосы, черные туфли. Неплохо. 9 баллов».

Анна Шевчук: старомодно и правильно

Жена номинированного на «Оскар» Юры Борисова, актриса Анна Шевчук, выбрала для появления на красной дорожке платье из черного бархата и белые бусики. Наряд превратил ее в даму средних лет.

Анна Шевчук и Юра Борисов. Фото: пресс-служба

«Образ Анны Шевчук тоже весьма такой правильный, очень сдержанный, в духе театрального ретро. Ничего суперинтересного. Это просто черное платье и бусы. Достаточно старомодненько. Ну вот какой-то вот флер театральности в этом есть. 7 баллов».

Подводим итоги

Победительницей модного баттла становится Равшана Куркова, второе место делят две Юлии — Высоцкая и Снигирь. Третье место у жены Юры Борисова Анны Шевчук.

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