«Модница недели»: Снигирь в платье «мусорный пакет», Куркова в образе хорошей девочки и «хулиганка» Высоцкая

Звезды на красных дорожках стараются поразить поклонников своими образами. Но похоже, что премия «Ника», состоявшаяся на днях, — не совсем тот случай.

По мнению модного эксперта Teleprogramma.org Натали де Шан , исследователя моды, автора лекций, курсов и книг, директора модельного агентства Sigma, наряды наших селебрити слишком просты для того, чтобы ими вдохновляться.

«В принципе, все комплекты неплохие. Но, конечно, до шика и пафоса, с которым проходят различные голливудские мероприятия, недотягивают. Хотя очень жаль, потому что такие церемонии очень способствуют рекламе брендов, соответственно, в целом фэшн-индустрия быстрее развивается. Сейчас очень распространена тема отечественных фэшн-брендов. Возможно, звезды одеты в одежду наших дизайнеров, но нет того размаха, чего-то такого интересного, чтобы сразу бежать и гуглить, что это за бренд, что за дизайнер», — отметила Натали де Шан.

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