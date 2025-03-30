«Модница недели» на шоу «Маска»: гусар Киркоров, Тодоренко как из будуара и Валерия в готическом наряде

В шоу «Маска» на НТВ есть что-то от бурлеска. Участники выступают на сцене в красивейших масках. Членам жюри ничего не остается, как соответствовать и облачаться в яркие наряды на грани эпатажа. Иначе рискуют остаться незаметными на фоне колоритных вокалистов.
Сегодня изучим, в каких нарядах появились на экране судьи шоу — певица Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко.
«Звезды на шоу «Маска» выглядят очень стильно, актуально, модно и эпатажно, что для телевидения и шоу-программ ценно и важно. Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Валерия прекрасны. Каждый из них в своей ипостаси чудесен», — похвалила образы модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
Но при этом наш эксперт воздержалась от высоких оценок. Итак!
Валерия: готика и декаданс
Певица Валерия редко облачается в одежду темных тонов, все-таки она блондинка! Но ради шоу «Маска» звезда готова пойти на эксперимент.
Певица Валерия на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Очень сложный и очень стильный и эпатажный образ у Валерии. Здесь есть ассоциации с брендом «Баленсиага». То есть тема трагичности, декаданса, готики, неоготики очень интересно, стильно и дерзко смотрится как раз на блондинке Валерии.
У нее очень нежный типаж внешности по цветовому колориту, и вот эти черные формы придают образу яркости, дерзости и креатива. Конечно, скорее всего, не каждый поймет этот стиль, но для сцены, для театрализованного шоу — вполне себе. И, повторюсь, это в духе времени. Стиль «Баленсиага» сейчас на пике моды. 9 баллов».
Филипп Киркоров: мундир и «Матрица»
Филипп Киркоров давно доказал, что органично может выглядеть в том, в чем все остальные будут смотреться странно. Вряд ли кому-либо еще удастся быть гармоничным в жакете гусара и очках из фильма «Матрица».
Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Очень стильный и целостный образ в духе Филиппа Киркорова, но при этом более сдержанный. Мы все знаем, что Филипп Бедросович — король эпатажа, любит очень яркие театрализованные образы. Здесь, при определенной театральности, образ достаточно элегантен. Конечно, он нам дает отсыл к гусарском мундиру девятнадцатого века.
Красный жакет очень интересно сочетаются с современными очками в стиле «Матрицы», с красными стеклами, и с крупными декоративными брошами. Мне кажется, очень стильно. И это такой достаточно спокойный образ для Филиппа Бедросовича. 10 баллов».
Регина Тодоренко: капли воды и будуарная эстетика
Регина Тодоренко на шоу «Маска» всегда предстает в нарядах, которые хочется рассматривать и изучать.
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Неплохая идея образа Регины Тодоренко. Мне очень нравится, как поработали визажисты и стилисты по волосам.
Этот эффект влажных волос, сияющей кожи, капелек воды на волосах смотрится очень стильно и модно. Это сейчас в действительности такой тренд — эффект воды и увлажнение, поэтому бьюти-мастерам, что называется, низкий поклон.
Что касается стиля в одежде, то здесь есть отсыл к будуарной эстетике. Кажется, что Регина Тодоренко вышла практически в неглиже на сцену.
Для меня это все-таки тумач в плане формы, то есть такая немножечко тяжеловесность получилась в силуэте, но идея неплохая. 7 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается непревзойденному поп-королю, председателю судейской коллегии шоу «Маска» Филиппу Киркорову. На втором — певица Валерия в готическом наряде, третье у Регины Тодоренко, вышедшей на сцену в неглиже.
Надя Иванова. Фото: личный архив