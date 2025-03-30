«Модница недели» на шоу «Маска»: гусар Киркоров, Тодоренко как из будуара и Валерия в готическом наряде

В шоу «Маска» на НТВ есть что-то от бурлеска. Участники выступают на сцене в красивейших масках. Членам жюри ничего не остается, как соответствовать и облачаться в яркие наряды на грани эпатажа. Иначе рискуют остаться незаметными на фоне колоритных вокалистов.

Сегодня изучим, в каких нарядах появились на экране судьи шоу — певица Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко.

«Звезды на шоу «Маска» выглядят очень стильно, актуально, модно и эпатажно, что для телевидения и шоу-программ ценно и важно. Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Валерия прекрасны. Каждый из них в своей ипостаси чудесен», — похвалила образы модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.

Но при этом наш эксперт воздержалась от высоких оценок. Итак!

Валерия: готика и декаданс

Певица Валерия редко облачается в одежду темных тонов, все-таки она блондинка! Но ради шоу «Маска» звезда готова пойти на эксперимент.