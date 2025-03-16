«Модница недели» на шоу «Один в один»: Клава Кока в шикарных платьях бодикор, которые ей невероятно идут

Певица Клава Кока в паре с Николаем Басковым ведет шестой сезон шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1».

На экране Клава Кока демонстрирует роскошные платья бодикор, которые подчеркивают ее фигуру и обнажают тело, но так, что это не выглядит вульгарно.

Сегодня полюбуемся на четыре платья Клавы Коки и узнаем мнение о них модного эксперта Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователя моды, автора лекций, курсов и книг, директора модельного агентства Sigma.

«Я видела Клаву Коку еще до того, как она стала суперзвездой, на мероприятии блогеров-ютуберов. И я прекрасно знаю, что Клава Кока работает со стилистами и профессиональными визажистами. И, конечно, все ее образы стильные, очень интересные и подчеркивающие фигуру», — отметила Натали де Шан .

Итак, четыре роскошных платья Клавы Коки.

Лавандовое с драпировкой

Клава Кока в одном из выпусков шоу продемонстрировала это роскошное платье лавандового оттенка.