«Модница недели» на шоу «Один в один»: Клава Кока в шикарных платьях бодикор, которые ей невероятно идут
Клава Кока. Фото: телеканал «Россия 1»
Наряды ведущей программы телеканала «Россия 1» Клавы Коки оценила модный эксперт Teleprogramma.org, исследователь моды Натали де Шан.
Певица Клава Кока в паре с Николаем Басковым ведет шестой сезон шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1».
На экране Клава Кока демонстрирует роскошные платья бодикор, которые подчеркивают ее фигуру и обнажают тело, но так, что это не выглядит вульгарно.
Сегодня полюбуемся на четыре платья Клавы Коки и узнаем мнение о них модного эксперта Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователя моды, автора лекций, курсов и книг, директора модельного агентства Sigma.
«Я видела Клаву Коку еще до того, как она стала суперзвездой, на мероприятии блогеров-ютуберов. И я прекрасно знаю, что Клава Кока работает со стилистами и профессиональными визажистами. И, конечно, все ее образы стильные, очень интересные и подчеркивающие фигуру», — отметила Натали де Шан.
Итак, четыре роскошных платья Клавы Коки.
Лавандовое с драпировкой
Клава Кока в одном из выпусков шоу продемонстрировала это роскошное платье лавандового оттенка.
Клава Кока на шоу «Один в один». Фото: телеканал «Россия 1»
«Клава Кока в этом наряде отлично смотрится в кадре. Платье подчеркивает ее хрупкость и красоту».
Черное облегающее
Клава Кока в черном мерцающем платье с разрезом и массивных туфлях, с чокером в качестве украшения.
Клава Кока на шоу «Один в один». Фото: телеканал «Россия 1»
«Еще один грамотно подобранный комплект. У Клавы Коки отличная фигура и подобные облегающие платья ей очень идут».
Черное кожаное
Роскошное асимметричное платье из экокожи с драпировкой практически по всей его длине подчеркнуло хрупкость Клавы Коки.
Клава Кока на шоу «Один в один». Фото: телеканал «Россия 1»
«Во всех нарядах Клавы Коки мы видим грамотный баланс между открытым телом и закрытой частью. То есть если платье с глубоким декольте и с открывающим ногу разрезом, то оно обязательно будет длинным, в пол, и такого достаточно скромного черного цвета».
Клава Кока на шоу «Один в один». Фото: телеканал «Россия 1»
«Еще один пример образа, в котором есть баланс между открытым телом и закрытостью. Вот, казалось бы, провокация — полупрозрачные капроновые черные гольфы, высокий каблук. Но при этом платье-рубашка полностью закрыто, под горло, длинный рукав, который прячет руки. То есть все довольно сдержанно».
Подводим итоги
Победителями модного баттла сегодня объявляются профессиональные стилисты и визажисты, работающие с Клавой Кокой.