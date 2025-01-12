Мода от звезд: Брухунова в полупальто из шерсти, а Валерия в дубленке из овчины

Певица Клава Кока с мамой Олесей Высоковой примерили дутые пуховики. Женщины легко сочетают их с джинсами, юбками разной длины, спортивными брюками.
Фото: t.me/klavacoca
Все модные ставки сезона сделаны на объемные модели. Дополняем верхнюю одежду вязаными изделиями ручной работы.
Фото: vk.com/miaboyka47
Поющий блогер Миа Бойка выбрала женственную модель - удлиненный пуховик с акцентом в виде внутреннего пояса-резинки на талии. Рукава клеш - тоже тренд. Темно-коричневый или цвет кофе с молоком одобрен стилистами. Также в фаворе все оттенки песочного, бордового, синего, молочно-белого, серебристого и фисташкового.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в очередной раз подтверждает свой титул модницы. На этот раз Татьяна гуляет по Москве в полупальто из шерсти и кашемира небесно-голубого цвета. Но главная модная фишка здесь - хвост на шее. А точнее, съемный меховой воротник. Этот аксессуар стилисты предлагают носить не только вместе с пальто или куртками, но и с костюмами и даже с платьями или джемперами.
Такой воротник вернулся в наш гардероб из 90-х и нулевых - смотрится актуально, так как теперь мода на винтаж из прошлого века, выполняет функцию шарфа и защищает от ветра и холода. Сам мех может быть любым - длинным и коротким, в натуральном оттенке и окрашенным, насыщенном цвете или с принтом, натуральным или искусственным.
Фото: Первый канал
Певица Севиль зимой даже поет в шубе. Белый вариант смотрится красиво, но непрактичен - зато можно произвести впечатление, если прийти так на свидание или в театр. А вообще возможны вариации любого оттенка, который нравится и идет именно вам. В моде длинные, очень объемные модели, а также шубы-халаты, изделия с яркими принтами; элегантные белые ворсистые пальто, очень пушистые шубки из экомеха.
Фото: Иван Макеев/КП
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин гуляют по Москве в легкие морозы в не очень теплых куртках. За стиль и моду в этой паре, естественно, отвечает Валерия - куртки и дубленки из овчины сейчас в тренде. Овчину теперь пришивают и на зимние сумочки.
Фото: vk.com/juliagodunovaoff
Блогеры Влад А4 Бумага (после того как он задал вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции, его знает не только молодежь) и Юлия Годунова недавно стали родителями. Одеваться предпочитают модно, но удобно. Пуховики остаются самой комфортной и незаменимой вещью на зимний сезон.
Самая актуальная модель - так называемого О-силуэта: скругленная линия плеча и рукавов, акцентный объем. Не только пуховики, но и пальто, пиджаки такого кроя сейчас на пике модного олимпа. У Юлии еще и модный вязаный чепчик.