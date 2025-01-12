Мода от звезд: Брухунова в полупальто из шерсти, а Валерия в дубленке из овчины

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в очередной раз подтверждает свой титул модницы. На этот раз Татьяна гуляет по Москве в полупальто из шерсти и кашемира небесно-голубого цвета. Но главная модная фишка здесь - хвост на шее. А точнее, съемный меховой воротник. Этот аксессуар стилисты предлагают носить не только вместе с пальто или куртками, но и с костюмами и даже с платьями или джемперами.

Такой воротник вернулся в наш гардероб из 90-х и нулевых - смотрится актуально, так как теперь мода на винтаж из прошлого века, выполняет функцию шарфа и защищает от ветра и холода. Сам мех может быть любым - длинным и коротким, в натуральном оттенке и окрашенным, насыщенном цвете или с принтом, натуральным или искусственным.