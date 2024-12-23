На Новый год и свидания: Марина Африкантова покрасовалась в женственном черном боди и джинсах-трубах

Бывшая участница «Дома-2», 37-летняя Марина Африкантова похвасталась в телеграм-канале нарядом, которы считает универсальным. Марина Африкантова нашла боди, которое может стать базой сразу для создания нескольких стильных образов.
«Модель, которая подчеркивает силуэт и красиво выделяет грудь, даже если размер маленький», — сделала акцент на главном Марина Африкантова.
В телеграм-канале Марина Африкантова показала, как выглядит в женственном черном боди, которое сочетала с джинсами-трубами.
Марина Африкантова в черном женственном боди. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Марина Африкантова считает, что в этом боди можно предстать на свидании с мужчиной или же сразить гостей новогодней вечеринки.
«Будет эффектно смотреться на свиданиях и в Новогодний вечер», — уверена Марина Африкантова.
В соцсети Марину Африкантову часто критикуют за неправильный, по мнению пользователей, путь, который она выбрала. Подписчики считают, что к 37-ми года уже пора иметь мужа и детей. А у Марины Африкантовой нет в наличии ни первого, ни второго.
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