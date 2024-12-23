На Новый год и свидания: Марина Африкантова покрасовалась в женственном черном боди и джинсах-трубах

Марина Африкантова. Фото: соцсети Марины Африкантовой

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова показала наряд, в котором можно ходить на свидания и встречать Новый год.

Бывшая участница «Дома-2», 37-летняя Марина Африкантова похвасталась в телеграм-канале нарядом, которы считает универсальным. Марина Африкантова нашла боди, которое может стать базой сразу для создания нескольких стильных образов.

«Модель, которая подчеркивает силуэт и красиво выделяет грудь, даже если размер маленький», — сделала акцент на главном Марина Африкантова.

В телеграм-канале Марина Африкантова показала, как выглядит в женственном черном боди, которое сочетала с джинсами-трубами.

Марина Африкантова в черном женственном боди. Фото: соцсети Марины Африкантовой

Марина Африкантова считает, что в этом боди можно предстать на свидании с мужчиной или же сразить гостей новогодней вечеринки.

«Будет эффектно смотреться на свиданиях и в Новогодний вечер», — уверена Марина Африкантова.

В соцсети Марину Африкантову часто критикуют за неправильный, по мнению пользователей, путь, который она выбрала. Подписчики считают, что к 37-ми года уже пора иметь мужа и детей. А у Марины Африкантовой нет в наличии ни первого, ни второго.

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