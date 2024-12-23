На Новый год и свидания: Марина Африкантова покрасовалась в женственном черном боди и джинсах-трубах

Марина Африкантова считает, что в этом боди можно предстать на свидании с мужчиной или же сразить гостей новогодней вечеринки.

«Будет эффектно смотреться на свиданиях и в Новогодний вечер», — уверена Марина Африкантова.

В соцсети Марину Африкантову часто критикуют за неправильный, по мнению пользователей, путь, который она выбрала. Подписчики считают, что к 37-ми года уже пора иметь мужа и детей. А у Марины Африкантовой нет в наличии ни первого, ни второго.