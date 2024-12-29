Пересильд покрыла ресницы инеем, а Бузова демонстрирует стрелки: мода от звезд на Новый год

Юлия Пересильд покрыла ресницы инеем - беспроигрышный способ выделиться и стать главной Снегурочкой праздника. Макияж очень идет актрисе, но такой подходит не всем.

Рекомендуем менее экстремальный вариант. Если на основной объем ресниц нанести черную тушь, а белой выделить только кончики, то получится оригинально воссоздать эффект морозного инея.

Локоны, как у Юлии, сделать просто и быстро: надо сбрызнуть волосы термозащитным спреем, затем отделить пряди параллельно пробору и каждую обернуть вокруг плойки, щипцов или утюжка.