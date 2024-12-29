Пересильд покрыла ресницы инеем, а Бузова демонстрирует стрелки: мода от звезд на Новый год

Юлия Пересильд покрыла ресницы инеем - беспроигрышный способ выделиться и стать главной Снегурочкой праздника. Макияж очень идет актрисе, но такой подходит не всем.
Рекомендуем менее экстремальный вариант. Если на основной объем ресниц нанести черную тушь, а белой выделить только кончики, то получится оригинально воссоздать эффект морозного инея.
Локоны, как у Юлии, сделать просто и быстро: надо сбрызнуть волосы термозащитным спреем, затем отделить пряди параллельно пробору и каждую обернуть вокруг плойки, щипцов или утюжка.
Фото: t.me/s/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева при полном параде обнимается с мужем Павлом Волей и не боится, что испачкает его дорогой пиджак. Опытные звезды (или их визажисты) знают, что нужно использовать праймер для век, чтобы макияж продержался всю ночь, выбирают качественные тональный крем и хайлайтер, которые не оставляют следов.
Акцент в макияже Ляйсан сделан на глазах - экспериментируйте со стрелками, креативные формы сейчас в фаворе. Укладку «мокрые локоны» сделать очень просто. Сперва нанесите на влажные волосы средство для укладки, разделите их на несколько прядей, скрутите каждую в жгут, каждый закрепите шпилькой и оставьте сохнуть или просушите феном. Чем дольше проходите со жгутами, тем заметнее станет эффект. Распустите и сбрызните лаком для волос.
Фото: t.me/s/byzovahouse
Ольга Бузова демонстрирует стрелки, продленные блестками. Искрящиеся детали в новогоднем макияже очень в тему, но советуем блестящие румяна и спреи для лица использовать после «репетиции».
Как нарисовать такие стрелки? Сначала наносите базовый цвет теней на увлажненную кожу век. Растушуйте тени. Рисуйте стрелку, нанося подводку вдоль линии роста ресниц, аккуратно поднимая уголки. Прежде чем подводка высохнет, насыпаем блестки на уголки глаза или всю стрелку. Завершаем макияж глаз нанесением туши на ресницы.
Фото: vk.com/samoylovaoxxana
Оксана Самойлова позирует с семьей у елки. Блогер и предпринимательница нарядила себя, детей и мужа Джигана для пижамной вечеринки. Здесь вечерний макияж неуместен, а праздничный акцент на лице нужен - его просто сделать с помощью яркой помады.
Самые актуальные оттенки - малиновый, коралловый и алый. Длинные вытянутые феном волосы - это всегда нарядно и красиво.
Фото: t.me/s/klavacoca
Клава Кока наплела кос - прическа хорошо держит форму даже после энергичных танцев. Вариантов масса - молодежное плетение, как у певицы, или романтичное, когда в косу вплетают атласные ленты, цветы и т. п. Вы удивитесь, но в Сети есть тысячи видео с уроками по плетению кос.
Фото: t.me/borodylia0803
Ксения Бородина выбирает на праздники классику вечернего жанра - смоки айс. Это техника макияжа глаз с переходом от темного оттенка (на подвижном веке) к светлому (ближе к брови) - так получается эффект дымки. Для праздничного варианта используйте черные матовые тени как основу, а сверху добавьте блестящие - изумрудные, пурпурные или темно-синие.
Еще совет
Если собрались накануне праздников в парикмахерскую, то учтите тренды-2025. На пике моды прически с длинными волосами, стрижки - каре с грубым срезом, пикси в разных вариантах. Если вы красите волосы, то для вас есть хорошая новость - в моде будет мелирование. С этим видом окрашивания можно реже ходить в парикмахерскую, так как отросшие корни не так сильно выделяются на общем фоне.