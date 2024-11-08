Как модные вещи из 80-х и 90-х годов прошлого века вернулись в гардеробы модниц

Миа Бойка утеплилась по-модному. Не замерзнуть можно в вещах и из ненатурального меха, особенного если под такой шубкой пара теплых кофт. Шубка или полушубок с длинным ворсом - тренд сезона родом из прошлого. Эти шубки ласково называют лохматыми или волосатыми (хоть косы заплетай!). Еще очень модно, когда меховой лохматой опушкой отделывают края, рукава, бортики одежды - пальто, кожаных плащей или дубленок. Такая модель, как у поющего блогера Мии, видна издалека - также актуальны глубокие оттенки винного, сапфирового, черного и коричневого. Хит сезона среди головных уборов - объемная шапка-кубанка. У артистки более молодежный вариант. Роскошней эта модель смотрится, когда сшита из натурального меха,

тогда она придает значимости и шика любому образу. Именно в кубанках блогеры со всего мира записывали танцы под хит Кати Лель «Мой мармеладный», когда снимали видеоролики для соцсетей, изображая русских красавиц.