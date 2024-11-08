Как модные вещи из 80-х и 90-х годов прошлого века вернулись в гардеробы модниц

Модные вещи из 80-х и 90-х годов прошлого века вернулись в гардеробы модниц. Показываем интересные обновки знаменитостей, которые одинаково актуальны были тогда и сейчас.
Фото: t.me/s/byzovahouse
Ольга Бузова держит голову в тепле - в ушанке из натурального меха. Огромные бандуры на голове носят и мужчины, и женщины. Ностальгия с теплым эффектом телеведущей идет и сочетается с любой объемной верхней одеждой.
Фото: vk.com/valeriya.official
Валерия показывает нарядный комплект в театр или на праздничный ужин. Узкий верх, широкий низ - классика ретрожанра. Кофточка с фишкой в виде рукавов-перчаток, а брюки украшены аппликациями. Широкий пояс - незаменимый аксессуар.
Фото: t.me/s/MIABOYKA3
Миа Бойка утеплилась по-модному. Не замерзнуть можно в вещах и из ненатурального меха, особенного если под такой шубкой пара теплых кофт. Шубка или полушубок с длинным ворсом - тренд сезона родом из прошлого. Эти шубки ласково называют лохматыми или волосатыми (хоть косы заплетай!). Еще очень модно, когда меховой лохматой опушкой отделывают края, рукава, бортики одежды - пальто, кожаных плащей или дубленок. Такая модель, как у поющего блогера Мии, видна издалека - также актуальны глубокие оттенки винного, сапфирового, черного и коричневого. Хит сезона среди головных уборов - объемная шапка-кубанка. У артистки более молодежный вариант. Роскошней эта модель смотрится, когда сшита из натурального меха,
тогда она придает значимости и шика любому образу. Именно в кубанках блогеры со всего мира записывали танцы под хит Кати Лель «Мой мармеладный», когда снимали видеоролики для соцсетей, изображая русских красавиц.
Фото: t.me/s/klavacoca
Клава Кока и Леша Свик записывают вместе песни, дружат, а порой коллеги еще и модно наряжаются. Объемные черные куртки из нарочито грубой экокожи вернулись на улицы в длине чуть ниже бедер. Классический берет делает дерзкий образ певицы еще и элегантным.
Фото: vk.com/zivert_public
Зиверт демонстрирует классику офисного ретрожанра: водолазка, прямые джинсы (или пирамиды, или мальвины). Такие очки носят, чтобы пофорсить и защитить глаза от компьютерного излучения. Модницы носят ретроформу оправы «кошачий глаз» не первый год. Теперь в их коллекции оправ добавились массивные очки-«авиаторы», которые закрывают глаза и брови, а также оправа «удлиненный прямоугольник», которая подчеркивает скулы, плюс круглые очки с заостренными уголками.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Татьяна Брухунова прогуливается по Москве в одном из своих самых любимых головных уборов - вязаном чепчике. Этой зимой этот головной убор стал хитом уличной моды. Он сочетает винтажный шарм и практичность - в уши не дует. Его универсальная форма подходит всем типам лица, но особенно мило он смотрится на овальных и круглых лицах, мягко обрамляя скулы и создавая эффект кукольной миловидности. У директора и жены народного артиста Евгения Петросяна еще и шубка модная - с анималистичным принтом.