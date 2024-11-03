Как приодеться на работу и модно, и удобно на примере звезд

Миа Бойка в вязаном костюмчике не мерзнет, потому что в ее офисе жарко. Очень актуальны вещи, вязанные крючком или спицами. А также вещи, сшитые из похожих по текстуре тканей, ведь в моде все, о чем можно подумать, - ручная работа. Это может быть декор из кружев или бахромы на привычных вам фасонах, отделка в техниках макраме или кроше. Вряд ли поющий блогер связала эту одежду сама, но сумела произвести впечатление. Кстати, интереснее смотрятся костюмы с узкой вязаной юбкой длиной ниже колена.