Как приодеться на работу и модно, и удобно на примере звезд

Вот и офискор (так стилисты называют деловой стиль одежды) может быть как очень сдержанным, так и подчеркнуто женственным.
Фото: t.me/strizhenovaekaterina
Екатерина Стриженова - повелительница элегантных платьев. Телеведущая демонстрирует сразу два таких на осень - тот случай, когда работа обязывает выглядеть женственно и нарядно.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Татьяна Брухунова подтверждает статус модной столичной барышни. Жена и директор народного артиста Евгения Петросяна собрала ультрамодный образ: так можно пойти и на работу, и в театр. В Сети много видео с пошаговыми инструкциями о том, как завязать платок на голове, чтобы выглядеть элегантно и современно. Чалма, как у Татьяны, - это очень модно. Короткая контрастная юбка-пояс поверх длинного платья - еще одна актуальная фишка.
Фото: vk.com/miaboyka47
Миа Бойка в вязаном костюмчике не мерзнет, потому что в ее офисе жарко. Очень актуальны вещи, вязанные крючком или спицами. А также вещи, сшитые из похожих по текстуре тканей, ведь в моде все, о чем можно подумать, - ручная работа. Это может быть декор из кружев или бахромы на привычных вам фасонах, отделка в техниках макраме или кроше. Вряд ли поющий блогер связала эту одежду сама, но сумела произвести впечатление. Кстати, интереснее смотрятся костюмы с узкой вязаной юбкой длиной ниже колена.
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Ольга Бузова демонстрирует минимализм 90-х в самых женственных его формах. Эффектный и самый распространенный офисный образ составляют из приталенной рубашки или жакета (обязательно с глубоким вырезом), классических брюк или юбки-карандаша (длиной ниже колена) и очков. Непременный аксессуар - очки в прямоугольной оправе, которые модницы носят, несмотря на нормальное зрение. Актуальные принты - анималистичные, «гусиные лапки», полоска или клетка, горох, цветы.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина в курсе, что широкие брюки у модниц больше не в почете. Поэтому блогер и телеведущая носит деловой костюмчик, который сидит четко по фигуре. Кожаный плащ темно-вишневого цвета - еще один модный штрих к образу. Чтобы сделать наряд роскошным, нужен финальный штрих - обувь на каблуке. Также Бородина учла, что главные цвета этой осени - черный и белый, бордо, все оттенки бежевого.
Фото: t.me/juliaperesild_tg
Юлия Пересильд выбрала самый удобный комплект одежды, который отлично сочетается с пуховиком любой длины. Хлопковая футболка с надписями и темно-синие джинсы - отличный вариант в офис, когда нет важных встреч и батареи топят на полную. Актуальны джинсы с высокой посадкой, а штанины могут быть любыми - и широкими, и прямыми, и чуть зауженными.