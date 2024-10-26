В каких модных нарядах ходят звезды осенью

Поздняя осень пугает то дождем, то мокрым снегом. Важно не промочить ноги! А мы усложнили задачу - как не замерзнуть и остаться модницей. Ответить на этот вопрос журналу «Телепрограмма» помогли звезды.

Люся Чеботина даже в отпуске в Дубае не расстается с любимыми сапогами. Теперь в моде ковбойский стиль, как у певицы: высокие сапоги из кожи или замши с широким голенищем, скошенным каблуком и слегка вздернутым носом. Еще один вариант - казаки: короткие ботильоны на скошенном каблуке.