В каких модных нарядах ходят звезды осенью

Поздняя осень пугает то дождем, то мокрым снегом. Важно не промочить ноги! А мы усложнили задачу - как не замерзнуть и остаться модницей. Ответить на этот вопрос журналу «Телепрограмма» помогли звезды.
Люся Чеботина даже в отпуске в Дубае не расстается с любимыми сапогами. Теперь в моде ковбойский стиль, как у певицы: высокие сапоги из кожи или замши с широким голенищем, скошенным каблуком и слегка вздернутым носом. Еще один вариант - казаки: короткие ботильоны на скошенном каблуке.
Фото: vk.com/karaulova_official
Юлианна Караулова нарядилась в спортивный костюм родом из 90-х.
Такие продолжают скупать на маркетплейсах. И обувь у певицы и телеведущей - соответствующий винтаж: платформа и мощный каблук.
Фото: vk.com/klavacoca
Клава Кока и сапоги-слоучи смотрятся гармонично. Отличительная черта таких сапог - гармошка на голенище. Высота голенища может быть, как у певицы, или гораздо длиннее.
Вариации с каблуками - также разные.
Фото: vk.com/samoylovaoxxana
Оксана Самойлова демонстрирует универсальную модель резиновых сапог. Блогер позирует на фото с мужем рэпером Джиганом и домашним питомцем козой Мими, которая стала звездой соцсетей. Оксана знает, что резиновые сапоги до колена с широким голенищем и очень маленьким каблучком - тренд сезона. В них можно заправить брюки. А еще такую пару обуви сочетают с платьем, юбкой, шортами любой длины. На контрасте стилей получаются образы, которые теперь называют стильными. Поэтому кожаная мини-юбка или шифоновое платье в пол - отличная пара к резиновой обуви.
Фото: vk.com/miaboyka47
Миа Бойка знает - модели ботинок и сапог с квадратным мысом правят осенним обувным балом. Поющий блогер сочетает ультрамодные ботинки с одеждой в спортивном стиле. Но к этой обуви подходят и платья, и юбки.
Фото: t.me/s/byzovahouse
Ольга Бузова не промокнет в ботинках челси - с округлым мысом, плотно прилегающим к ноге голенищем, длиной до середины икры. Челси сочетаются с брюками, юбками. Отлично смотрятся с пальто, прямыми брюками или вязаной юбкой.