Пайетки, платья с капюшонами и костюмы в полоску: что звезды советуют носить этой осенью

Ляйсан Утяшева вся блестит. Очень нарядная, и даже парик на один вечер ей идет.

Отличный вариант на вечеринку, а то и на свой день рождения, чтобы удивить гостей и оставить на память яркие фото. Пайетки и другие блестящие штучки все еще актуальны. Если комбинезон исключительно для эффектных вечерних выходов, то курточка подойдет и к маленькому черному платью, и к джинсам.