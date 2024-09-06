Пайетки, платья с капюшонами и костюмы в полоску: что звезды советуют носить этой осенью

Екатерина Андреева собрала сразу три самых актуальных цвета осени - серый, черный и красный. Телеведущая в классическом пальто из добротной шерсти. А если украсить верхнюю одежду кружевом или аппликацией, то получится элегантный и стильный образ. Красное пятно в виде складного клатча и лаковых перчаток делает выход достойным театра или романтической прогулки.
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава Кока с женихом Александром Повериным напоминают: бархатный сезон начинается. Певица выгуливает ультрамодный комплект. Главная вещь в женском гардеробе с осени до следующей весны - пиджак и брюки или юбка из плотной костюмной ткани в тонкую полоску. А когда он серый - вы модница вдвойне. У Клавы креативный вариант с оригинальным кроем, так как она в нем и на сцену выходит. А нам подойдет и более классический вариант.
Фото: личная страница Ляйсан Утяшевой в социальной сети
Ляйсан Утяшева вся блестит. Очень нарядная, и даже парик на один вечер ей идет.
Отличный вариант на вечеринку, а то и на свой день рождения, чтобы удивить гостей и оставить на память яркие фото. Пайетки и другие блестящие штучки все еще актуальны. Если комбинезон исключительно для эффектных вечерних выходов, то курточка подойдет и к маленькому черному платью, и к джинсам.
Фото: личная страница Евгении Медведевой в социальной сети
Евгения Медведева показывает спортивный шик. Удобные вещи из ткани, которая не мнется, могут быть женственными. Милый чепчик из пайеток в паре с сумкой-мешком - еще один модный штрих осени.
Фото: личная страница певицы Валерии в социальной сети
Валерия оделась так, как и надо ранней осенью на работу. Платье, юбки носим с массивными кроссовками. Яркая, широкая и легкая куртка напоминает, что можно сочетать несочетаемое. Модная фишка - платье с капюшоном.
Что еще модно?
1. Костюмы, кардиганы, платья в клетку и полоску.
2. Принт зебра.
3. Вещи из гладкой кожи и замши.
4. Джинсовые костюмы и отдельные предметы гардероба.
5. Юбка-карандаш.
6. Ремни - тонкие или толстые, из лаковой или матовой кожи, из текстиля или замши, сплетенные из бус или веревок. Затягиваем ремни теперь поверх всего - пальто, пиджаков, курток и даже платьев.
7. Шляпы с широкими полями.
8. Капюшон! Шифоновые капюшоны ниспадают с головы мягкими складками на платья и блузы. А меховые украшают свитера и куртки.
9. Самые узнаваемые предметы гардероба из 70-х: яркие водолазки, брюки клеш. А также одежда, сшитая из лоскутов замши или кожи.
10. Цвета сезона: черный, красный, серый, желтый, хаки, голубой, розовый, белый.